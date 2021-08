"Juntos, salimos a expresar y defender nuestros valores", sostiene un spot de campaña del precandidato a diputado por Buenos Aires Diego Santilli, que fue lanzado por redes sociales el finde de semana. El relato del video se construye a través de carteles que sostienen los militantes del PRO y entre las escenas que deciden mostrar, la primera, es la de una mujer delante de un cartel de Diego Maradona, un abierto opositor del gobierno de Mauricio Macri y de la política del PRO. "Vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos", le dedicó Maradona a Macri, un mes antes de su fallecimiento.

El spot de Santilli sostiene que el momento "es ahora", dejando atrás los cuatro años de gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia, e insiste en las consignas anticuarentena de la oposición de derecha y "libertaria" durante los largos meses de pandemia: "escuelas abiertas", "queremos trabajar", "queremos ser libres".

Pero sobre todo busca ahondar en una vieja idea de campaña del macrismo respecto de que representan "valores", sin decir cuáles. Precisamente "expresar nuestro valores", dice el cartel que sostiene una militante del #EquipodelColo -como buscan empatizar al reciente vecino bonaerense Diego Santilli- parada adelante de un cartel con la imagen de Diego Maradona. "Mar Chiquita te ama", homenajea esa localidad de la Costa Atlántica al mejor jugador de la historia.

Maradona y el Pro, un amor no correspondido

El amor de Maradona no era correspondido con el partido creado por Mauricio Macri, con el potencial político que le había dado su presidencia en Boca Juniors, gestión de la que el empresario destaca haber tomado la decisión de echar a Maradona. "A vos Mauricio, te digo que a mí no me echaste de ningún lado", le aclaró el Diego en un mensaje escrito en sus redes el 13 de octubre, el día en el que le recordó que sobre la implicancia de sus decisiones, y también le dejó otra frase célebre del Diez: "Hacete cargo, querido... Ya lo dijo tu padre".



Cuatro días después de aquel mensaje, en el Día de la Lealtad Peronista, Maradona publicó otro texto en el que rechazaba a quienes le decía que apoyó a todos los partidos políticos que gobernaron y les señalaba: "Al que apoyé siempre fue a mi país". "Yo fui, soy y seré siempre peronista", se confesaba el Diego y le daba todo su apoyo al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidente Cristina Kirchner y a todo el equipo de gobierno.

Pocos días después, a menos de un mes de su muerte y en su cumpleaños número 60, el Diez compartió el saludo del presidente Alberto Fernández, le agradeció el saludo y dijo: "Yo, feliz de estar en su equipo".

Interna

De acuerdo a las primeras encuestas, el #EquipodelColo confía en imponerse en las PASO bonaerenses a la lista interna encabezada por el radical Facundo Manes, pero está lejos de repetir la victoria en territorio bonaerense como ocurrió en 2017, entre otras cosas, por el grado de desconocimiento que el reciente renunciado vicejefe de gobierno porteño tiene en Buenos Aires.



Según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), el Frente de Todos cuenta con una intención de voto superior al 43 por ciento frente al 34 por ciento de los postulantes por la alianza opositora Juntos.