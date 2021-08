Las elecciones de medio término que se dieron en la provincia el pasado domingo dejaron varios perdedores, entre ellos, el frente más cercano a Gustavo Sáenz, Gana Salta, poblado de sus funcionarios e intendentes afines y encabezado por el PJ. Pero también demostró el retroceso del Frente de Todos que esta vez fue disgregado y no alcanzó la unidad como en 2019.

Pero un dato no menor es el que dejó el resultado electoral en algunos municipios, en donde sus jefes comunales ya tejen estrategias para poder gobernar de aquí al final de su mandato. Uno de ellos, quizá el más resonante por ser la segunda ciudad más poblada de la provincia, es Pablo González, que desde el 2019 comanda Orán con la ayuda del gobernador, y que el domingo cayó en todas las categorías.

Si bien logró imponer a nivel departamental a su jefa de Gabinete, Carolina Ceaglio, en su ciudad la candidata de Gana Salta terminó cuarta en la categoría Diputados, casi 2.000 votos por detrás del primero, el radical que fue en la lista de Juntos por el Cambio, Carlos Manzur.

En Convencionales, también fue relegado al cuarto lugar Hugo Rodríguez, aunque a nivel departamental logró el segundo puesto y así se coló entre quienes tendrán a su cargo la reforma de la Constitución. Eso sí, quien le ganó lo dobló en votos, el diputado de Unidos por Salta, Baltasar Lara Gros superó los 14.000 sufragios, contra los 8.749 del candidato de GS.

Aunque la peor noticia para González llegó con los resultados para ocupar los cargos del Concejo Deliberante. De las 12 bancas en juego, solo retuvo una, la de la justicialista Mara Caballero, y que no es justamente una aliada, ya que responde directamente al PJ de Antonio y Patricia Hucena, mientras que el intendente hizo una carrera dentro del Partido Renovador.

Los candidatos de su riñón quedaron tan relegados que ninguno alcanzó el mínimo piso del 5%. Así, Cristian Flores, del Frente Plural, no superó el 3%; Pablo Mealla, del Frente Salteño, se quedó con 3,73%. Y quienes querían renovar su banca, Miguel Burgos y Emanuel Zalazar, no llegaron ni siquiera al 2%. Tampoco lo hicieron otros allegados al intendente como el ex secretario de gobierno de la actual gestión, Esteban Acosta (3,45%). La candidata de Libres del Sur, Marta Salinas, y del Partido del Trabajo y la Equidad, Juan Coria, oficialistas ambos, también quedaron muy lejos de alcanzar algún lugar.

Quienes sí ganaron y llenarán el Concejo son el partido Primero Salta, de la mano del senador Juan Cruz Curá, que se quedó con tres bancas; SI (Salta Independiente), que conformará un bloque propio con dos ediles que responderán a la diputada electa y ultra opositora Ramona Riquelme; Juntos por el Cambio también obtuvo dos lugares, como el Partido de la Victoria (Frente de Todos), que responde al diputado también opositor Iván Mizzau; el PRS, con un concejal, y por último, el histórico dirigente de la izquierda, Samuel Huerga, que lo hizo a través de la alianza que conformaron Política Obrera y el Mas.

Todo esto se da en medio de una crisis municipal, con un grupo de 30 empleados que tomaron las instalaciones municipales pidiendo su recategorización, y que luego se sumaron a los docentes y personal de salud que están cortando el ingreso a la ciudad sobre la ruta 50 desde hace días.

El mismo martes, González convocó a una reunión de gabinete en la que se habló de realizar cambios paulatinos para renovar aires, y ya buscaban las estrategias para que al menos alguno de los bloques que integrarán el Concejo Deliberante desde diciembre se acerque al oficialismo.

Pichanal en problemas

En otro de los municipios del mismo departamento las cosas no fueron mejor, allí, su intendente, Sebastián Domínguez, también quedó debilitado. De los nueve concejales, solo retuvo tres. En esa ciudad hizo una muy buena elección el Frente Salta Para Todos, que se quedó con el primer lugar con el 16,43% de los votos y consiguió tres concejalías: Paola Cantarella, Mauro Ávila y Micaela Tercero.

En segundo lugar se ubicó el espacio de Ramona Riquelme y tendrá una edil, Pamela Aguilar. Natalia Cardozo ocupará una banca por el Frente de Todos y Graciela Castillo, por Unidos por Salta. Mientras que la candidata por el PJ, Lía Reyes (tercera en la categoría); Ivan Basterra, de Libres del Sur, y Joana Méndez, del Frente Plural, serán a priori aliados de Domínguez, quien reconoció públicamente la derrota y adelantó que en la semana habrá novedades en cuanto a su gabinete. “Las cosas no se están haciendo bien y nadie se tienen que creer indispensable”, declaró el jefe comunal, “esta elección ha servido para marcar el malestar de todos nuestro pueblo”, agregó.

Méndez también

Otro mandatario municipal en problemas es el de Salvador Mazza, Rubén Méndez, quien atraviesa un juicio político por parte de los actuales concejales y apostaba a revertir la situación copando ese cuerpo con nombres propios, algo que no sucedió, ya que de los 9 lugares en disputa solo obtuvo dos. El comerciante Gustavo Subelza, con el partido Unión Vecinal, logró 3 bancas.

En esa localidad, la sorpresa fue el retorno del ex intendente depuesto en 2013, Carlos Villalba, que había sido encontrado en la ciudad de Salta en un allanamiento de la Policía Federal junto a víctimas de trata para la prostitución.

Vaqueros y Cafayate

Tampoco la tendrán fácil los intendentes de Vaqueros y Cafayate. En ambos casos perdieron en todas las categorías. El presidente del Foro de Intendentes, Daniel Moreno, que fue como candidato a convencional constituyente y apostaba a Silvina Abilés para renovar su banca de senadora, perdió en las dos categorías contra el Frente de Todos.

El ex intendente de La Caldera, Miguel Calabró, le arrebató la senaduría, mientras que Viviana Canchi se quedó con el lugar que le otorgaban a ese departamento para integrar Asamblea Constituyente.

Pero en el Concejo Deliberante de Vaqueros Moreno solo pudo retener un lugar de los cinco que tiene el municipio, el de Rosana Ibáñez, de Memoria y Movilización, que arañó un cuarto puesto y se quedó con la quinta concejalía, detrás de Juntos por el Cambio, Felicidad, y el Frente de Todos.

El caso de Fernando “Casita” Almeda es similar. En Cafayate, su actual intendente perdió por amplio margen contra el senador del departamento, el ex radical expulsado del partido por pasarse a las filas saencistas, Sergio Saldaño. Almeda solo tendrá una concejal de los siete, y el resto del cuerpo estará en manos de la oposición. Almeda, como Méndez, también enfrenta un juicio político.