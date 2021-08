Con la atención puesta fuera del estadio, el operativo de seguridad para el clásico del domingo en el Coloso del Parque tiene su singularidad. No habrá asistencia de hinchas, lo que reduce significativamente la presencia policial en la cancha, pero la pandemia obliga a desactivar la concentración de hinchas, tanto antes como después del partido. “Habrá presencia policial en toda la ciudad, el objetivo es lograr el máximo de prevención para el máximo de cuidado de la ciudadanía”, explicó Diego Llumá, subsecretario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Habrá solo 250 personas habilitadas para acceder al Coloso del Parque y 194 efectivos presentes en el estadio.

La presencia policial para el partido del domingo en el parque Independencia entre Newell’s y Central será mínima para un clásico: menos de 200 uniformados. Porque el esfuerzo del operativo policial no tendrá un lugar fijo de intervención, sino por el contrario, disuadir la concentración de hinchas antes y después del partido, algo que no se pudo hacer en el último clásico, que se que jugó en el Gigante de Arroyito, y tuvo a miles de canayas animando los alrededores con pirotecnia y bombas de humo. “Seríamos ingenuos si supusiéramos que manifestaciones de este tipo no fueran a ocurrir. Por eso el dispositivo de seguridad implica 250 efectivos con objetivos dispersos por toda la ciudad. De ese total, una parte van a ser de información, recorriendo las calles, para ir evaluando este escenario dinámico de movimientos y ajustando los dispositivos de acompañamiento. El objetivo es lograr el máximo de prevención para el máximo de cuidado de la ciudadanía, no para evitar lo inevitable. No pecamos de ingenuos. Pero ojalá prime la racionalidad a la hora de cuidarnos”, explicó ayer Llumá en una reunión junto a autoridades administrativas de ambos clubes.

En rigor, el operativo de prevención comienza hoy, con el seguimiento en redes sociales de cualquier convocatoria a concentración de hinchas, dado que esta tarde los hinchas leprosos pretendían realizar el banderazo. Como medida para desalentar el encuentro de hinchas, tanto en Newell’s como en Central quedaron suspendidas todas las actividades sociales en sus respectivas instalaciones hasta el próximo lunes.

"Estamos en un escenario de prevención de daños. No hay nada que se pueda decir, medidas que podamos tomar que pudieran llegar a evitar lo que por ejemplo vimos cuando Colón salió campeón, donde hubo 40 mil personas en la calle", reconoció el funcionario provincial. “Tenemos un dispositivo montado para prevenir, no para evitar la crisis si no para regularla”, asumió Llumá.

El domingo, el operativo tendrá su máximo despliegue en la custodia y traslado de ambos planteles, dado que no solo se buscará preservar a los protagonistas sino que además no se permitirá presencia de personas en alrededores Bella Vista y Arroyo Seco, donde concentran los equipos, con el fin de despedir a los jugadores.