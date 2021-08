TEATRO

Una

Basada en Una, ninguno y cien mil, un trabajo que el italiano Luigi Pirandello describe como una novela de descomposición de la personalidad, esta adaptación escrita y dirigida por Giampaolo Samá parte de una voz que cuenta. El vaivén de un pensamiento. El pretexto es una banal observación que viene de afuera: la constatación de un detalle físico de por si insignificante que se transforma en un evento único y perturbador para analizar las dudas de la existencia. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo los veo? ¿Cuántos personajes somos? Preguntas pirandellianas que están más que nunca presentes en el espacio/tiempo que nos toca vivir. El vestuario es de Julio Suárez. Con Miriam Odorico.

Sábado a las 20.30 y domingo a las 20, en Timbre 4, Av. Boedo 640 (sábado) y México 3554 (domingo). Entrada: $700.

Redención

Una historia de culpa y fe. ¿Hasta dónde serán capaces de reprimir sus deseos para encontrar la redención? Una vida enfocada a los vicios y placeres marca la historia de unos jóvenes amigos, hasta que un hecho trae consecuencias y los hace tocar fondo. Cinco años después se reencontrarán en un culto evangelista, buscando redimirse de su pesada culpa y siguiendo los mandatos de su religión, hasta el punto de luchar contra su verdadera naturaleza. Bajo el subtítulo de La religión en el cuerpo, esta obra de Máximo Duem es presentada por La Araña, una joven compañía con artistas formados con los maestros Agustin Alezzo, Lizardo Laphitz y Augusto Fernandez, que debutó con Rehenes clandestinos (2017). Puesta en escena y dirección general por Leonardo Gavriloff. Con Diego Armel, Carla Di Amore, Emmanuel Maximiliano, Agustina Rivarola, Nicole Trasandes, Pablo Ventre y Kevin Vainer.

Viernes a las 20.30, en Bar de fondo, Julián Alvarez 1200. Entrada: $500.

MÚSICA

Hemisferio aparte

Nuevo disco del poeta y editor Francisco Garamona, en este caso se trata de diez canciones que –según anuncia– “fijan sus coordenadas en el presente”, interpretadas por una particular orquesta de cámara, de la que forman parte Daniel Melingo, Juan Ravioli, Javier Maldonado, Julio Sleiman, Eugenia Brusa, David Nuñez, Mariano Malamud, Cristian Basto, Fernando Pereyra, David Fernández, Noe Mourier y otros. “Escribo canciones desde niño, primero hacía las letras, y después inventaba las melodías. Ahora es al revés, o de cualquier manera. Porque lo único importante es el camino para llegar al corazón”, escribe Garamona a modo de presentación. Y agrega: “En el que hoy, posado en uno de sus recodos, puedo decir que estoy muy feliz de haber hecho con mis amigxs este Hemisferio aparte”. La edición corre por parte de Metamusica, un sello discográfico curado por Ulises Conti.

Días de blues

Con Enrique Symns y el Ruso Verea como presentadores, Los Espíritus presentan el cuarto y último capítulo de una serie de EPs que han titulado como Sancocho Stereo –un bautismo en honor de un guiso colombiano–, en los que comparten nuevas grabaciones con artistas y amigos que la banda conoce durante sus giras. Después de los tres episodios subidos a las redes durante el año pasado, este nuevo opus desde su título delata un aliento contundente, explícito e inequívoco: se trata de rock y blues psicodélico, nada más, ni nada menos. Lo integran dos canciones originales, “Mugre” y “Ayudas”, con un cover de lujo como cierre, “Jeremías, pies de plomo”, un clásico del repertorio histórico de Vox Dei. Tanto en el primero de los temas originales como en esta nueva versión participa Carca como invitado del grupo liderado por Maxi Prietto.

ONLINE

Nueve perfectos desconocidos

El trío creativo integrado por la actriz Nicole Kidman, el productor y showrunner David E. Kelley y la escritora Liane Moriarty está de regreso, cuatro años después del estreno de la primera temporada de Big Little Lies. Amazon Prime Video acaba de presentar los tres primeros capítulos de esta tensa historia protagonizada por Masha (Kidman), una mujer de origen ruso responsable del centro de curación física y espiritual Tranquillum House, y nueve visitantes dispuestos a descansar en el lugar durante una semana. Como suele decirse, nada es lo que aparenta ser, y los secretos comienzan a aflorar más pronto que tarde, en particular aquellos ligados a la misteriosa gerenta. Una escritora de novelas rosas, un ex deportista, una pareja que acaba de perder a un hijo y un cirujano plástico son algunos de los huéspedes, cuya interacción provoca las más inesperadas consecuencias. Melissa McCarthy, Luke Evans, Samara Weaving y Michael Shannon son algunos de los colaboradores de un reparto envidiable.

Heels

El mundo de la lucha libre femenina tuvo su paso por el universo serializado con la popular GLOW. Sobre esas lides, pero sin distinciones de sexo, trata también esta nueva serie que Starz Play presenta –a un episodio estreno cada domingo– como una de sus novedades de alto impacto (nunca mejor dicho). “Una historia sobre los hombres y las mujeres que persiguen sus sueños en el mundo de la lucha libre profesional en pueblos pequeños”, reza la promoción oficial. Los rostros de Alexander Ludwig, famoso por su participación en Vikingos, y Stephen Amell (Arrow) comparten pantalla con verdaderas figuras del catch estadounidense, esa cruza de deporte, espectáculo y ficción narrativa con héroes y villanos.

CINE

Val

El pasado y la actualidad de Val Kilmer le dan forma a este documental en primera persona, en el cual el protagonista de The Doors repasa su vida personal y profesional, desde su infancia y primeros pasos en la industria del cine a un presente como sobreviviente del cáncer de garganta. Fanático de las videocámaras hogareñas, Kilmer registró toda clase de situaciones, y la película de Ting Poo y Leo Scott incluye reuniones familiares y con amigos, pero también el detrás de cámara –no siempre amable– de muchas producciones de Hollywood como Top Gun y La isla del doctor Moreau. En definitiva, más allá de las glorias pasadas en la gran pantalla, los deseos de triunfar en el teatro y las dificultades para hablar como consecuencia de una traqueotomía, el film se transforma en una inteligente (y a veces dolorosa) reflexión sobre el artista y la persona, el personaje público y el ser humano que se mueve en las bambalinas. Estrenada en el Festival de Cannes, Val puede verse ahora en Amazon Prime Video.

Reminiscencia

Distopías ficcionales hay muchas, de toda clase y tenor, aunque a la vista del mundo pandémico que nos toca transitar las reglas de su instrumentación como metáfora parecen estar cambiando. Rebecca Ferguson y Hugh Jackman protagonizan este relato que transcurre en un futuro cercano en la ciudad de Miami. La amenaza de una creciente marítima de envergadura es el trasfondo de la aparición de una nueva tecnología que permite revivir recuerdos de manera selectiva, un buen negocio para el detective interpretado por Jackman. La extraña desaparición de un clienta de la cual se ha enamorado deriva en el descubrimiento de una conspiración. Dirigida por Lisa Joy, puede verse exclusivamente en salas de cine.

TV

Ficciones cortas

Luego de un impasse obligado por el covid-19, regresa a la pantalla de CineAr este encuentro semanal en el cual se conversa sobre el presente y el futuro de la producción cinematográfica nacional, en momentos de fuerte discusión sobre una nueva Ley de Cine, que mantiene en vilo a todo el medio audiovisual. Conducido por Mariano Hueter y Jazmín Stuart, el programa de entrevistas producido por Directores Argentinos Cinematográficos (institución conocida en el medio por su siglas, DAC) promete, como en temporadas anteriores, una serie de charlas a fondo con actores, realizadores, guionistas y productores, los responsables de darle vida y forma a las películas que todas las semanas llegan a los cines y las plataformas de streaming. Para esta nueva temporada, los nombres incluyen a personalidades como Erica Rivas, el Puma Goity, Tomás Fonzi, Anahi Berneri, Juan Pablo Buscarini y Gastón Portal, entre otros. Las entregas ya emitidas pueden volver a verse en CineAr Play.

Miércoles a las 21.30, por CineAr.

Midnight Sun

Coproducción entre Suecia y Francia, esta miniserie policial dividida en ocho partes encuentra a un agente galo y a una detective sueca investigando la sangrienta muerte de un ciudadano francés en el pueblo de Kiruna, en el extremo norte del país escandinavo. Muy pronto el dúo caerá en la cuenta de que se trata del primero en una serie de asesinatos rituales, mientras que el destino del poblado parece estar en manos de una poderosa empresa dedicada a la minería. Crímenes, confabulaciones y deseos no del todo santos forman parte de esta saga cuyo título remite a los largos días del verano boreal, cuando el sol continúa sobre el horizonte incluso pasadas las 12 PM.

Viernes a las 00.30, por TNT Series.