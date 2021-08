El gobierno de Salta cedió a la Fundación Volviendo a Casa una vivienda incautada en operativos contra la trata de personas en la conocida zona roja de El Bajo, en la Capital. El Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Derechos Humanos y la Jefatura de la Policía de Salta firmaron convenios con la ONG para llevar adelante actividades en el marco de la lucha contra la trata de personas.

En el inmueble ubicado en la calle Astigueta al 600, en el barrio San Antonio, funcionará ahora la delegación de la Fundación que pondrá en marcha el proyecto "Nosotras" nacido en 2009, para lo que contará también con la asistencia de organismos del Estado provincial. La presidenta de la Fundación, Isabel Soria, dijo a Salta/12 que el lugar será un centro de contención, asesoramiento y capacitación de mujeres y el colectivo LGTB.

Soria es abolicionista y la casa que le cedieron está en la zona roja de la capital salteña. "Lo que hacemos es poner otro tipo de mirada sobre un lugar que estaba tomado por personas que ejercían poder sobre otras que estaban en situación de vulnerabilidad", manifestó al respecto. "El fiscal (federal) Eduardo Villalba, que hizo el allanamiento, contó que le quedó grabado que una de las chicas dijo que hace 16 años que no iba al centro, que está a 10 minutos de ese lugar. Son las famosas cadenas invisibles que no se ven", sostuvo la referenta, para contrarrestar esa creencia de que las víctimas "no están encadenadas, no las obligan, son putas porque quieren".

"Lo que vamos a buscar con esto es que desaparezca la oferta y la demanda de prostitución para que existan otras oportunidades y tanto desde el Estado como desde las organizaciones nos hagamos responsables de esto. La única forma de erradicar esta forma de violencia es a través de posibilidades reales en territorio", afirmó Soria.

Consultada respecto al financiamiento, la presidenta de la Fundación precisó que el gobierno de Salta cede la casa y que la ONG deberá gestionar los subsidios de los servicios de agua, luz y gas. Aseguró que entre las integrantes de la ONG mantendrán el espacio y que solo reciben un subsidio del gobierno provincial de $20 mil mensuales.

El proyecto Nosotras tiene como fin la visibilizacion de la trata de personas, también se propone difundir la línea 145 y su incorporación en la sociedad salteña. Soria dijo que en la ONG hay casi 560 personas que han conformado equipos de trabajo como cooperativas. Indicó que entre las integrantes se encuentran 7 mujeres sobrevivientes de explotación sexual, la mayor de 63 años y la más joven de 32 años, quienes tramitan la legalidad de una cooperativa y se capacitan en oficios.

"Es un lugar donde se va a hacer fortalecimiento laboral, se dará asesoramiento juríco y acompañamiento. No será un refugio", aclaró Soria respecto al espacio cedido.

"Nosotras empezamos a hablar con la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, habíamos gestionado muchos talleres que iban a bajar desde Nación, no teníamos donde ponerlos. Necesitábamos un espacio, la ministra les dijo que tenía este lugar, yo lo pedí, es un espacio donde golpearon, drogaron, violaron a un montón de mujeres, y chicas trans. La ministra aceptó. Se comunicó con gente de Nación, que administraban el espacio", sostuvo Soria.

Indicó que la primera actividad que tienen prevista es una feria con las vecinas del barrio. Esperan comenzar con talleres luego de la primera quincena de septiembre. Además dijo que articulan para trabajar con un comedor del barrio donde le contaban "que las niñas de 13 o 14, la mayoría tienen bebes o están en situación de prostitución". Manifestó que espera con el proyecto Nosotras poder decirles a las mujeres "que pueden hacer otras cosas y ofrecerles otra salida". "Vamos a articular con Nación y provincia", sostuvo. Soria dijo que buscan prevenir el abuso sexual en la infancia, y añadió que coordinará actividades con la Biblioteca Popular Macacha Güemes.

Cárceles llenas de mulas

"Las chicas que están dentro del equipo la mayoría estaba en situación de drogadicción", contó Soria. Ayer recibió la visita del secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba (homónimo del fiscal federal), con quien hablaron sobre la relación del narcomenudeo con la trata de personas y la necesidad de tener otra mirada "de las personas utilizadas como mulas, todas pobres. Las cárceles están llenas de personas que hacen el narcomenudeo, no se investiga más arriba".

Además dijo que acordaron que dictarán capacitaciones en el espacio para "capacitar a médicos, enfermeros, personal que en algún camino de la víctima, puedan deducir si están siendo victimas de explotación sexual y laboral, que es lo que más tenemos en Salta":

La Fundación Volviendo a Casa además tiene a cargo el refugio para víctimas de violencia de género en el departamento San Martín, que ahora está cerrado por la pandemia. Soria especificó que el gobierno de Salta destina $150 mil mensuales, pero que recién este mes pagará lo que corresponde desde marzo. Afirmó que brindan acompañamiento legal y social. Indicó que han asistido a 67 víctimas de violencia de género, 66 fueron ingresadas al Acompañar, mientras que otra no cobra ese programa porque es profesional médica. "Hay 6 operadoras, una por municipio, una psicóloga y una trabajadora social", contó.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social destacó que esta iniciativa “Es una alianza con muchos actores de la sociedad que nos permite trabajar con mujeres que no pueden salir de una situación crítica como modo de vida. Queremos darles posibilidades por lo que vamos a trabajar específicamente con un área de mucha vulnerabilidad. Es una necesidad de la sociedad tomar esta iniciativa y potenciarla".

El proyecto

El proyecto prevé que el Ministerio de Desarrollo Social brinde asistencia y abordaje social, capacitaciones y talleres para las personas que se acerquen a la institución en todo lo que tenga que ver con iniciativas socioproductivas, con el fin de acompañar a los sectores más vulnerables.

La Policía brindará presencia a diario y a través de la División de Trata de Personas realizará también capacitaciones, contención y asesoramiento.

Por otra parte, la Secretaría de Derechos Humanos capacitará y sensibilizará en temáticas de género, trata de personas y sobre violencia de género.

De igual manera se acercarán los servicios del Polo Integral de las Mujeres y se promoverá la vinculación con programas de asistencia a nivel Nacional.