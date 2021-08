Ciro Seisas cree que la lista de precandidatos a concejales que encabeza, apoyada por el intendente Pablo Javkin, “tiene origen variado y eso es muy enriquecedor”. Y extiende ese concepto a la PASO con las listas que presentó el socialismo: “Están los políticos con experiencia, con muchas elecciones encima y los que venimos de afuera con mucho compromiso y muchas ganas”. El ex conductor televisivo insiste en que no hubiese dado el paso “si no fuera por el liderazgo de Pablo (Javkin) que me motivó a llamarlo y decirle que quería trabajar con él”. Sostiene que la política “tiene que pelearse menos y hacer más” y quiere “pelearle pibe a pibe al narcotráfico y a la violencia en los barrios”. Para eso tiene proyectos bosquejados para “ofrecer oportunidades” y adelanta convenios con la universidad pública para programas que permitan recuperar estudios abandonados. La seguridad le preocupa y cree en un abordaje integral “desde la infraestructura barrial, hasta la educación y el empleo” más allá de las competencias policiales de la provincia y la nación.

La interna del Frente Progresista Cívico y Social en Rosario transcurre tranquila, y para el candidato Ciro Seisas es un proceso “muy enriquecedor que haya gente de origen variado. Los políticos experimentados que tienen muchas campañas encima y los que venimos de afuera de la política pero con un gran compromiso y con muchas ganas”. Y piensa también en las generales de noviembre porque “del lado del socialismo hay mucha gente que además tiene experiencia en gestión, lo cual puede resultar después para la general, una buena combinación de experiencias, aires renovados y miradas distintas”.

Sostiene que no fue Javkin el que lo fue a buscar para que sea candidato. “Al contrario, fue una sorpresa para Pablo que yo haya tomado la decisión de involucrarme y que lo haya llamado por eso”. Y asegura que “la verdad es que no se lo esperaba si bien ya teníamos una relación de amistad y confianza de muchos años. Yo elegí dejar un buen lugar de trabajo en el noticiero más visto de la ciudad, para involucrarme directamente y lo que más me atrajo de trabajar con Pablo fue su estilo de liderazgo”. Para el periodista “la construcción que él tiene con mucho diálogo, con el gobernador, con referentes nacionales, dentro del mismo Concejo Municipal donde hay una mesa en la que dialogan muchos sectores políticos, permite hacer muchas cosas. Por ejemplo que la atomización de fuerzas entre los concejales de distintas fuerzas no termine trabando todos los temas y surjan los acuerdos”.

Asegura que en su lista creen que hay que pelearnos menos, trabajar más. Parece una obviedad pero a veces es eso lo que le está faltando a la política. Salir del microclima y usar el sentido común de cara a las necesidades que tiene la gente que son muchas y muy profundas”.

Javkin, además de ser una persona totalmente abierta al diálogo, “construye un liderazgo con ideas. Él en su cabeza tiene un plan de mejoras integral para la ciudad que lo anunció esta semana con un presupuesto de más de 6 mil millones de pesos para una serie de transformaciones que abarcan el centro, pero también los barrios”, describió Ceisas.

Sobre los temas que le interesan para trabajar asegura que “son los que abarcan los principales problemas que tiene la gente. Porque la inseguridad, la pobreza, la falta de infraestructura barrial y de oportunidades; son las que a veces se combinan para un panorama que es muy crítico”. El candidato sostiene que “la falta de proyecto de vida en los jóvenes es algo que me sensibiliza mucho, nosotros estamos convencidos de que hay que pelearle a la violencia y al narcotráfico pibe por pibe en Rosario. Estos jóvenes tienen que ver y sentir que pueden hacer las cosas de otro modo, que hay otro camino para seguir”.

Ceisas afirmó que se siente “listo para dar mi esfuerzo y todo de mí. Seguramente voy a tener que aprender algunas cosas sobre los tiempos de la política y ser un poco más paciente tal vez, porque sé que las cosas no se solucionan de la noche a la mañana”. Y describe que, “como a muchos que venimos del trabajo en el sector privado, nos pasa lo mismo, estamos acostumbrados a otra velocidad, a otra acción en la toma de decisiones, y en política a veces los tiempos son otros pero cuando se concretan los proyectos la satisfacción es inmensa”.

Sostiene que “hay que moderarse también. Yo recuerdo muchas campañas de concejales donde se prometieron cosas, por ejemplo en materia de seguridad que uno ahora las ve en perspectiva y suenan ridículas. Desde pseudo inspectores de piloto recorriendo las calles, a pretender llevar a la GUM a las comisarías y muchas más. Cosas que de verdad uno puede valorar la intención, pero que en la práctica son irrealizables y de muy dudosa efectividad”.

“Este un momento para que el Estado esté más presente que nunca, es un tiempo para establecer estrategias de mediano plazo ante la crisis y vislumbrar la salida para el crecimiento y el desarrollo”, afirmó el ex conductor de TV. Y adelantó que “vamos a proponer una alianza entre la universidad pública y la municipalidad para aquellas personas que abandonaron la educación en cualquiera de sus niveles y que, potenciados por la universidad, pueda haber programas de retorno y permanencia en el sistema educativo”. Y además otro proyecto que “pasa también por acuerdos con la UNR para capacitar gente en empleos actuales y aquellos que llamamos del futuro. Para que no todos se vuelquen a los mismos oficios y profesiones y que en la variedad puedan crecer las oportunidades para todos”, concluyó.