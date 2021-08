Newell's y Rosario Central empataron 1 a 1 en el estadio "Marcelo Bielsa" este domingo por la tarde en un intenso y entretenido clásico, válido por la séptima fecha del torneo de la Liga Profesional. Con este resultado, los dirigidos por Fernando Gamboa llegaron a los 11 puntos y merodean la mitad de tabla, mientras que los de Kily González marchan últimos con 4 unidades.

Los visitantes dominaron los primeros minutos y estuvieron a punto de abrir el marcador tempranamente con Diego Zabala, pero Alan Aguerre -una de las figuras del clásico- se agigantó en el arco y contuvo el disparo a quemarropa del mediocampista uruguayo. Por el lado de Newell's, los principales embates surgieron de los pies de Jonathan Cristaldo, el más peligroso en el ataque de los locales, que luego tuvo que retirarse a los 27 minutos por una molestia muscular.



Los goles llegaron recién en la segunda parte. El lateral derecho Damián Martínez puso en ventaja a Central a los 52 minutos con un cabezazo tras centro de córner de Emiliano Vecchio. La alegría no le duró demasiado: el 1-1 vino de la mano del mediocampista de 20 años Nicolás Castro a los 59 en una jugada originada en un lateral, con muy buena participación de Maximiliano Comba.



"No me quedo satisfecho porque erramos muchos goles en el primer tiempo, los perdonamos mucho y se nos escapa el resultado de un lateral que nos hacen el empate", analizó el Kily, quien protagonizó un simpático cruce con Fernando Gamboa durante el partido. El DT de Newell's acusó a los visitantes de hacer tiempo y, cara a cara con González y el cuarto árbitro le dijo: "No me puede mirar, se ríe", haciendo alusión a la picardía de su excompañero en Boca durante la temporada 1995.

En cuanto a la historia reciente del clásico rosarino, la "Lepra" no gana desde 2016 (1-0 con un agónico gol de Maxi Rodríguez) y suma sólo un triunfo en los últimos 18 partidos. Los "Canallas", por su parte, ganaron 9 mientras que 8 fueron empates.