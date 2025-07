Rocco Posca habla pausado pero con determinación. Con apenas 25 años, el cantante, compositor y actor ya publicó cuatro discos y también tuvo un papel importante en la taquillera película La sociedad de la nieve (2023), del director y guionista J. A. Bayona, lo que significó un antes y un después en su vida artística. Afincado hace cinco años en Las Rabonas, en el Valle de Traslasierra, Posca –que es hijo del también actor, humorista y músico Favio Posca– acaba de lanzar su nuevo disco, Amor valiente (2025), una obra consistente y agradable centrada en la canción pop que presentará este sábado 5/7 en The Roxy. Después de la gran repercusión de la película, hizo una gira por México, España, Chile y Perú. "En diciembre y enero concentré la energía y lo grabé. Fue un disco bastante nómade, una re linda experiencia", cuenta.

"A veces viene unido a una gran expansión y a una cosa muy próspera, pero otras veces viene aparejado de ciertos duelos por algún motivo misterioso. El disco tiene esa mezcla de emociones", explica sobre el vaivén emocional que atravesó en los últimos cuatro años. "Por un lado, es importante estar muy entregado a lo nuevo, como expreso en 'Moderar'. O 'Nuevo día', que también habla de una nueva vida, que tiene que ver con Traslasierra pero también con mi paisaje interno. Además, hay canciones como 'Mejor' o 'Pacto', que hablan de cuando algo muere y uno se encuentra en el proceso de trasmutación", precisa.

Entre los invitados del disco aparece el patagónico Lisandro Aristimuño en el tema "En la tierra". "Fue un sueño total, porque lo admiro muchísimo, es uno de los artistas más grosos de todos los tiempos", sostiene. En "¿De qué está hecho nuestro fuego?" participa de invitado Diego Uma, guitarrista de Babasonicos, una influencia directa de Posca. "Yo nací, me crié y sigo escuchando Babasonicos como parte de mi ADN", sentencia. Una isla en el disco, tal vez, sea la citada "Moderar", una canción flamenca con la colaboración del guitarrista Rodrigo González Mendiondo.

"No conocía a Camarón de la Isla, y una vez estaba caminando por Barcelona vestido con una camisa, pantalón, campera de jeans y un corte de pelo muy setentoso, y me gritaron como cinco veces en un día: 'Camarón'", recuerda. "En un momento, freno a uno y le pregunto qué es Camarón. '¡Camarón de la Isla! ¿No sabes quién es?'. Y a partir de ese día me hice recontra fan", cuenta. De hecho, en el disco de 2021 de Rocco, El gaviota, ya había una canción flamenca a capela, "Tres tigres". "El flamenco es una música que está muy presente en mi día a día. Adoro escuchar a Paco de Lucía, Diego El Cigala, Tomatito, Israel Fernández. Siempre me gustó romper un poco con la idea estricta de disco de rock, porque el rock es como un espíritu. El flamenco es recontra punk, tiene más que ver con una frecuencia. Me aburre mucho encasillarme."





¿El Valle de Tralasierra cambió tu mirada sobre la música?

Sí, inevitablemente. A la vez, es loco porque cuando me preguntan por qué me fui, todavía sigo sin saberlo. Fui a grabar un disco a Traslasierra y después vino la pandemia. En medio del encierro me di cuenta de que necesitaba vivir en la montaña y cambiar de vida. Pero también necesitaba que eso pudiera coincidir con una vida citadina. Que pudiera convivir todo. Mis ganas nunca fueron irme y no volver, sino combinarlo, poder seguir tocando y actuando. Por suerte fue posible. Cambia todo: el paisaje, las costumbres, el tiempo, el modo de vincularse con el espacio. Me hizo muy bien estar rodeado de sierras. Hay algo de mi naturaleza que tiene que ver con el horizonte y con el sol de Córdoba que pega todo el año. Me siento muy parte de este paisaje. Nunca me sentí como alguien que llegó, sino como alguien que volvió a encontrar algo de su esencia.

¿Qué te aportó la experiencia de actuar en La sociedad de la nieve ?

Fue una locura. Como actor fue estar filmando un año y medio con Bayona, que es un zarpado total. Aprendí mucho desde un lugar técnico, actoral y también desde el plano humano. Fue muy intenso todo. Me llené de amigos, de una familia increíble con la que sigo hablando. También me abrió muchas puertas en relación a la música. Cuando saqué "Viento helado", una canción sobre la película, se abrió el panorama para mis otros discos. Y eso me permitió salir de gira y conocer México, Chile, Perú y otras ciudades de España. El trabajo previo fue importante, pero le estoy infinitamente agradecido a la película y al director.

¿Creés que tu música continúa una tradición vinculada con el pop-rock argentino?

A Babasonicos, por ejemplo, lo siento parte de mi ADN. Nací escuchando sus discos y me sé todas las letras. Sonaron toda mi vida y tengo un vínculo muy íntimo con su música. Me pasa lo mismo con Miguel Abuelo, Soda Stereo, Spinetta, Virus y Sandro. Es inevitable que eso esté dentro mío y es el paisaje con el que cuento también a la hora de crear. Entonces, de alguna manera absorbí y aprendí de eso. No sé si soy la continuación, pero sí aprendí mucho escuchando canciones de ellos. Tomo eso como una referencia o una vibra, no como un molde. Me gusta la canción pop-rock que es palo y a la bolsa. Después me encanta escuchar jazz, música clásica y rock experimental, pero también entiendo a dónde me veo reflejado para tomar un camino.





