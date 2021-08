Luego de cuatro años de ausencia, Juliana Di Tullio regresó al Congreso. Espada leal de Cristina Fernández durante tres mandatos en la Cámara de Diputados --tiene tatuado "No fue magia" en la nuca -, Di Tullio reemplazará a Jorge Taiana en el Senado. "Es necesario reparar la trama social que el macrismo rompió en mil pedazos y que esta pandemia también acompañó a terminar de destruir", resaltó en diálogo con PáginaI12, en el que defendió la gestión de Alberto Fernández, a pesar de "los goles en contra" como el festejo en Olivos, y coincidió con la vicepresidenta en la necesidad de "poner orden" interno. Acostumbrada a un discurso filoso, apuntó contra una oposición que "llena de odio a la gente" y las candidaturas de "varoncitos" peronistas como Florencio Randazzo y Guillermo Moreno. Respecto a su renuncia al directorio Banco Provincia, aseguró que el mismo no se paralizará y sobre su reemplazo dijo: "Mi expectativa es que pongan a una mujer".

--Luego de la jura, el recibimiento en el Senado fue muy cálido, incluso de parte de legisladores de Juntos Por el Cambio como Luis Naidenoff. ¿Cómo ve la relación con la oposición?

--Tenemos diferencias políticas abismales respecto al proyecto de país que queremos. En algunas cosas acordamos con Naidenoff, como el tema del aborto, pero nunca jamás en el rumbo económico y el proyecto político del que él forma parte. Pero eso no significa que no podamos tener una relación afectiva normal. Esto de la grieta que termina en odio no debería existir. Yo soy dura peleando políticamente pero eso no significa que vaya a herirte o acusarte de algo que si tengo pruebas. Esas cosas me diferencian de la oposición: el gobierno que nos hicieron vivir a todos los argentinos y argentinas fue un gobierno sin Estado de derecho, en el que se utilizaba al Poder Judicial y a los medios para perseguir opositores. He visto amigos mios encarcelados sin tener siquiera un procesamiento firme. Esas cosas me enojan en términos políticos, pero no me impiden tener una relación humana normal.

--¿Qué análisis hace del rol de la oposición en los últimos dos años?

--Hace muchos años que los veo con una posición política dañina para los intereses del pueblo. El proyecto político de JxC es un proyecto para poca gente, para el 5 por ciento de la población, el resto sobramos. No me sorprende esta actitud beligerante, con tanto discurso de odio, con tanta mentira y postura maniquea que lo que hace es exacerbar los ánimos de la gente. Porque ellos no se enojan, pero la gente sí. Lo que me molesta es que llenan a la gente de odio porque total ellos tienen todo resuelto y la pasan fantástico. Macri se va a Suiza y no se enoja porque quedó varado. Sin embargo ellos hacen eje en que la gente se enoje por los varados, inclusos los que no viajaron, y llaman al cercenamiento de las voluntades individuales, yendo contra una medida restrictiva, que se que es horrible, pero estamos en una pandemia asesina y es eso o nos enfermamos todos.

--¿Qué opina del festejo que se celebró en Olivos?

--Fue un error y un desacierto, como dijo el Presidente. Pero, a ver, cuando sos gobierno querés que sea el mejor gobierno, pero nos tocó esta desgracia de una pandemia asesina. Y la verdad es que, incluyendo los errores y los goles en contra, yo sigo teniendo una evaluación muy positiva sobre el gobierno y la actuación frente a la pandemia. Me alegra que le haya tocado a Alberto como presidente y no al macrismo. Me siento más segura. Me imagino al macrismo, con las marchas y las denuncias diciendo que las vacunas eran veneno, y pienso en si hubieran sido gobierno y me quiero morir. Tenemos que hacer un duelo muy fuerte y volver a mejorarles la vida a los argentinos y argentinas para volver a ser felices. Incluso con los goles en contra, en mi balanza hay un saldo a favor de Alberto Fernández muy grande.

--¿Es necesario un reordenamiento interno como pidió Cristina en el acto de Avellaneda?

--Yo creo que sí. Cristina en general interpreta muy bien lo que pensamos en su espacio. El presidente tiene que ordenar lo que él crea que puede ordenar. Hay cosas que fallaron: si vos tenés un momento de insensatez y debilidad porque sos un ser humano y estuviste todo el día laburando y tu mujer justo cumple años y cayeron 10 personas, alguien te tiene que decir "No, Presidente recuerde que". Y ahí entrás en razón. Eso no funcionó, es evidente. Me parece que sí, que hay que poner orden.

--¿Qué opina del surgimiento de estas terceras opciones peronistas críticas del gobierno, como la de Florencio Randazzo o Guillermo Moreno?

--La mezquindad es una característica de los seres humanos, hay gente que la tiene y gente que no. Cristina ha sido muy generosa tanto con Moreno como con Randazzo. No es casualidad que justo sean dos varoncitos los que pelean ahí, hay mucho de política antigua y patriarcal. Veo una misoginia total, algo que estoy acostumbrada a ver desde que me afilié a los 18 años al Partido Justicialista. Lo he padecido y peleado toda mi vida en mi espacio porque no les vamos a regalar las fichas de afiliación a nadie. Y menos a un machista.

--¿Cuáles son los debates más importantes que se vienen en el Congreso?

--Todo lo que sea reactivar la industria argentina y mejorar las condiciones para las inversiones. Hay que volver a crear trabajo en este país. Hoy la prioridad es crear trabajo digno, bien pago con salarios que se recuperen, con jubilaciones que le ganen a la inflación. Y dentro de esas políticas hay que tener una mirada muy específica sobre los sectores más empobrecidos: hacer una changa para un varón es más fácil que para una mujer o, aún más, una mujer embarazada. Es necesario reparar la trama social que el macrismo rompió en mil pedazos y que esta pandemia también acompañó a terminar de destruir.

--¿Qué va a pasar con el Banco Provincia ahora que, con su renuncia, el directorio se queda sin quórum?

--El Banco Provincia el año que viene cumple 200 años, te podrás imaginar que no va a dejar de funcionar porque la directora de ayer sea la senadora nacional hoy. En su estatuto interno hay un sinfín de artículos que hacen a la gobernabilidad del banco, el presidente tiene facultades para involucrar algunos artículos del reglamento. Lo que sin lugar a duda es cierto es que al Banco Provincia le conviene tener el directorio completo, no con Di Tullio, sino con los y las ocho directores. Mi expectativa es que tanto la oposición como el oficialismo pongan a una mujer, porque yo fui la única mujer directora en ese banco y, en un mundo patriarcal, la mirada de las mujeres es muy importante para poder hacer una verdadera modificación financiera.