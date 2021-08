Mientras avanzan en la ciudad las consultas para inscribirse en el Registro del Programa Nacional de Cannabis (Reprocann), que autoriza el cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos, resulta palpable el desconocimiento de las fuerzas de seguridad y de la justicia sobre los alcances del programa. En ese marco se realizó un encuentro para capacitar acerca de la implementación de la Ley N° 27.350 de cannabis medicinal y el Reprocann. Participaron el director de la Agencia de Investigación Criminal, Rodolfo Gallardo, la subsecretaria de Políticas Públicas para la Seguridad, Jassi Capitanelli, la concejala Fernanda Gigliani, el fiscal federal Claudio Kishimoto y referentes de la Asociación de Ususarixs y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac). La reunión se realizó antes de conocerse la resolución de la Jefatura de Policía de Santa Fe para que todas las divisiones se abstengan de iniciar causas o detener a personas usuarias de cannabis medicinal que estén inscriptas en el programa.

La demanda para inscribirse en el Reprocann es incesante. A nivel nacional hay más de 30 mil inscriptos, aunque no todos están aprobados. Soledad Pedrana, referente de Aupac, organización que forma parte del Consejo Consultivo de la Ley de Cannabis Medicinal, precisó que de 700 pacientes, solamente pudieron inscribir a 100. "Hay muchas falencias en el sistema, y las organizaciones no están pudiendo inscribir a título asociativo a sus usuarios. Si bien existe una normativa vigente, el grueso de nuestra población, que se abastece de la asociación, está totalmente expuesto", indicó.

Sobre el encuentro realizado en el Ministerio de Seguridad provincial, Pedrana dijo que trabajarán para "generar una capacitación que les brinde conocimiento a los operadores judiciales respecto de la existencia del Reprocann, y para realizar capacitaciones técnicas y específicas dirigidas a las pericias, cuando se realizan, para no entorpecer el material de la persona que con duras penas llegó a cultivar".

"Acompañamos el planteo de Aupac sobre los operativos que lleva adelante la policía, que todavía desconoce que hay gente que partir del Reprocann tiene credencial para poder, no solamente tener hasta nueve plantas si no que incluso pueden trasladarlas. Hicimos hincapié en que no alcanzaba con la capacitación a la policía que muchas veces lo que hace es cumplir directivas de los fiscales", dijo Gigliani.

"Los operadores judiciales también tienen un cierto desconocimiento del Reprocann, y es importante que vean cuáles son las cuestiones operativas con las que se pueden llegar a encontrar durante los procedimientos", agregó la edila, quien por otra parte valoró positivamente los alcances del encuentro. "Vimos una total comprensión, y el fiscal Kishimoto nos tendió un puente para generar reuniones específicas con los otros fiscales y los secretarios", adelantó.

El cónclave se realizó unos días antes de que el portal Aire Digital publicara la resolución de la Jefatura de Policía de Santa Fe, emitida el pasado 18 de agosto, para que todas las divisiones "se abstengan de iniciar causas y realizar detenciones que contraríen los derechos de los usuarios y usuarias de aceite de cáñamo y otros derivados de la planta de cannabis, siempre que estén autorizados por el Ministerio de Salud de la Nación".

Desde Aupac señalaron que la circular emitida por la jefatura de Policía, luego de recibir un expediente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad provincial, respondió a una exigencia que las organizaciones de la sociedad civil hicieron ante la Cámara de Diputados y que llevó posteriormente a la sanción de un proyecto de comunicación, impulsado por la diputada Mónica Peralta, que pide la adecuación de los procedimientos de las fuerzas policiales a la nueva legislación.

"Avanzar en la materialización de la ley 27.350 es también que las fuerzas de Seguridad respeten los derechos conquistados por usuaries, cultivadores, asociaciones civiles y de derechos humanos. Esperamos este sea el puntapié inicial para que Santa Fe adhiera a la ley de cannabis medicinal y así dar una respuesta a miles familias que requieren tratamiento con cannabis en nuestra provincia", concluyeron.