Contra todos los pedidos, privados y públicos, de que baje el perfil, el ex presidente Mauricio Macri sigue y seguirá dando reportajes ante entrevistadores complacientes, con los que sigue reinvidicando sus cuatro años de gobierno (el tema sobre el que menos quieren que se hable en Juntos por el Cambio). Durante el último reportaje dejó en claro que, para el ex presidente, el fracaso de su gobierno fue culpa de Cristina Fernández de Kirchner. "Yo fui invitado a organizar una fiesta donde Cristina manejaba el catering y el DJ. Subestimé a Cristina, porque ella nunca se fue. Ella siempre tuvo el poder", afirmó.

“Aprendimos que cambiar 70 años de historia no era tan fácil como pensamos”, dijo entrevistado en LN+. Y no descartó volver a presentarse para la Presidencia en 2023. “Es bueno que en 2023 haya varias alternativas. Y recordar que no es fácil ser presidente. No voy a dar una opinión”, dijo.

Luego de que los hechos y las causas judiciales lo desmintieran con el contrabando a Bolivia, el Correo, la persecución a los dueños de C5N, el fideicomiso ciego, Macri aseguró: “Hay una destrucción de la palabra del Presidente. Es un mentiroso serial”. Aclaración: no se refería a si mismo, sino a Alberto Fernández.



Y, más allá de la discusión sobre las fotos de Olivos, Macri dejó en claro que en 2020 con él como presidente hubiera habido muchas menos medidas de cuidado. “Nunca estuve a favor de la cuarentena eterna. Fue un atropello de las libertades y se ve esta estafa inmoral”, aseguró. “Los argentinos se dan cuenta que lo de la ‘heladera llena’ fue una mentira. Hoy tenemos una Argentina sin rumbo. Un Gobierno sin plan y que se jacta de no tener plan. Nadie viene a invertir a la Argentina”, indicó Macri, que se pasó su gobierno prometiendo una "lluvia de inversiones".

Ahora que existe un acuerdo también con la farmacéutica estadounidense Pfizer para la provisión de vacunas, Macri se ocupó de dejar en claro que para él llegó tarde: “Lo de Pfizer entra en el rubro de ineptitud. Fue una estupidez ideológica. Hubiésemos tenido menos muertes. Con más vacunados teníamos menos muertes”, afirmó, en la misma entrevista donde aseguró que no hubiera tomado tantas medidas para frenar los contagios.



No obstante, las centenas de miles de personas que murieron a nivel global, no le hicieron cambiar de opinión y Macri dijo que “el peor virus del populismo es generar resignación” (antes había dicho que el populismo era peor que el coronavirus). “El Gobierno destruyó 700 mil empleos”, sostuvo el ex presidente, que empezó su propio gobierno con miles de despidos (y sin pandemia). Macri aseguró que el peronismo representa "a los que no trabajan y a los que quieren siempre vivir del trabajo ajeno, esa es la verdadera grieta de la Argentina”. “Hay que hacer todas las transformaciones que sean necesarias para que la gente tenga trabajo”, aseguró sobre la reforma laboral que no pudo aplicar.

Por último, cuando le preguntaron sobre si volvería a ser candidato a presidente, eludió una respuesta directa: "El 2023 tiene que tener muchas alternativas. Hay varios dirigentes con ambiciones en Juntos por el Cambio: Horacio, Patricia, Gerardo Morales, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo. Son varios. Están bien las ambiciones".

“A mí no me gusta dar opiniones sobre lo que va a pasar en dos años. En este momento yo estoy para ayudar. Desde el primer día me propuse correrme de cualquier competencia personal y acompañar al 41 por ciento que nos votó en la última elección”, afirmó.