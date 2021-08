El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires subastará inmuebles linderos a un jardín maternal de Almagro pese al reclamo de los vecinos y vecinas del barrio que exigen que los espacios sean destinados a la construcción de una "gran escuela infantil" ante la falta de vacantes en la zona. "En la Comuna 5 faltan entre 500 y 550 vacantes, la gran mayoría en el nivel inicial", precisó en diálogo con Página 12 Pablo Cesaroni, integrante de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de esa comuna. Este martes, los vecinos y vecinas de Almagro realizarán un abrazo al jardín para rechazar las subastas y juntarán firmas en apoyo a la construcción de la escuela infantil.

Las subastas de dos de las tres unidades funcionales linderas al Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) ubicado en la calle Pringles 344 ya se encuentran publicadas en el sitio web del Banco Ciudad con fecha de cierre al próximo 31 de agosto. En diciembre de 2009, la Legislatura votó la ley que declaró "innecesarios para la gestión del GCBA" los lotes ubicados en Pringles al 340 y 342 --planta alta del jardín--, mientras que en 2019 se incluyó en ese listado al tercer lote vecino al CEDI, por lo que al día de hoy todos sus inmuebles vecinos están a disposición del GCBA para ser subastados.

"Al ver esto pensamos que lo que quieren es vender todo, tirarlo abajo y hacer un negocio inmobiliario", dijo a este diario Myriam Godoy, vecina de la comuna y también integrante del Consejo Consultivo. El precio base de las dos subastas en conjunto es de 420 mil dólares. "Los vecinos no nos pudimos expresar porque no hubo audiencia pública, audiencias que deberían ser por comunas. Nos hubiera gustado que sea la ciudadanía la que decida qué uso le quiere dar a esos lotes, pero no pasó, así que empezamos a organizarnos para que la subasta no suceda", agregó Godoy.

Actualmente, los CEDI funcionan en la Ciudad como establecimientos a los que asisten niños y niñas de entre 45 días y 3 años. No dependen del Ministerio de Educación sino de la cartera de Desarrollo Humano y Hábitat, ya que están destinados a "familias en situación de vulnerabilidad social", según informa oficialmente ese Ministerio. "Son establecimientos preventivos de proyección social" donde se realiza "estimulación temprana, actividades lúdicas-educativas y acompañamiento a las familias", agrega sobre los establecimientos que funcionan de forma "permanente durante todo el año".

La propuesta de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo es que los dos lotes a vender el 31 de agosto, que en total constituyen 471 metros cuadrados, sean utilizados para ampliar el jardín y recibir a todavía más niños y niñas "ante la falta de vacantes que hay en las escuelas públicas de gestión estatal de la Comuna 5". "Realizar un nuevo proyecto para la construcción de una Escuela Infantil, para niñas y niños desde los 45 días hasta los 5 años", es lo que buscan los vecinos y vecinas, según indicaron en una carta dirigida a Horacio Rodríguez Larreta.

"La cifra de vacantes faltantes que tenemos relevada en la comuna es de entre 500 y 550, la gran mayoría en el nivel inicial. En la comuna hay solo dos jardines maternales y año a año se viene notando un incremento de demanda", señaló en este sentido Cesaroni, que también forma parte de la organización Cooperadoras en Movimiento, y agregó que "desde hace tiempo venimos pidiendo que se abran cuatro escuelas infantiles, dos para Almagro y dos para Boedo, y ahora está la posibilidad de estos inmuebles".



"Es un pedido que cierra por todos lados: el Gobierno no tiene que comprar nada, solo usar lo que ya tiene para hacer una escuela en un lugar que reúne las condiciones, que está bien ubicado y que podría resolver en parte la falta de vacantes. Además, se podría mantener la fachada histórica que es parte del patrimonio de Almagro. Si realmente nos interesa la educación es un pedido que tendría que unir a todos los sectores", señaló Cesaroni, quien agregó que en la comuna "no se abrió ninguna escuela nueva en la gestión Macri - Larreta".

"¿Qué mejor que ampliar lo que ya está para solucionar el problema de las vacantes? El tema es que el Gobierno de Larreta no quiere dar educación a partir de los 45 días, ya lo demostró queriendo cerrar jardines como pasó con el del Hospital Ramos Mejía", afirmó por su parte Godoy, quien además forma parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Desde esa organización ya presentaron un amparo para detener las subastas argumentando que los inmuebles son de dominio público del Estado ya que involucran al jardín. "Si son de dominio público la ley original debió haber tenido un proceso de doble lectura con audiencia pública y no lo tuvo", explicó Godoy.

Este martes desde las 10 de la mañana, los vecinos y vecinas realizarán un abrazo al jardín convocado por la Comisión de Educación y el Grupo de Apoyo por la Escuela de Pringles. Durante la jornada de protesta, a la que también convoca el gremio docente UTE - Ctera, los manifestantes juntarán firmas de apoyo al proyecto para construir la "gran escuela infantil".