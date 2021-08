El Ministerio de Salud aseguró que el stock de vacunas contra el Covid está en “permanente” movimiento de llegada y entrega de dosis y afirmó que la prueba de ello es continuo récord de aplicaciones de primera y segundas dosis que se registran a diario. "No hay ninguna vacuna contra el coronavirus en la heladera", puntualizó la ministra Carla Vizzotti.





El proceso de distribución es "sostenido cuando hay ingresos grandes de dosis" y tiene "una complejidad bien grande", afirmó la funcionaria durante una conferencia en el aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizó junto a un cargamento de 650.000 dosis de Sputnik V proveniente desde Rusia.

"Me llama la atención que no se entienda, parece que fuera una estrategia para decir que las vacunas están en la heladera cuando no es así. Las vacunas están en constante movimiento desde que llegan al país y se distribuyen en las provincias", resaltó.

Según los datos actualizados de esta mañana en el Monitor Público de Vacunación, en todo el país fueron distribuidas 44.491.834 dosis de vacunas contra el coronavirus , de las cuales fueron aplicadas 39.605.804.



Los datos suministrados por la cartera conducida por Carla Vizzotti fueron una respuesta a los cuestionamientos que en las últimas horas manifestó el infectólogo Eduardo López, quien dijo que tener 5 millones de dosis en heladeras es un "fracaso" del sistema.

El stock "no es inamovible"

"Lejos de ser un fracaso, el proceso de sacar las vacunas de Ezeiza, controlar la temperatura, volver a empaquetar, mandar a las provincias y que las provincias lo distribuyan a todos los vacunatorios de su territorio, es un gran logro del sistema", afirmó el ministerio a través de un comunicado con el que salió a responder al integrante del Consejo Asesor gubernamental.

El stock de dosis existente en el país "no es inamovible, está vivo" y en permanente movimiento, y la prueba de ello es que el ritmo de vacunación “es muy bueno: tenemos récord de segundas dosis la semana pasada y hoy tenemos en mayores de 50 años el 62,5 por ciento de la población con dos dosis de vacunas", afirmó el ministerio.

Cómo es la distribución de vacunas

Siempre "queda, como es habitual, un stock estratégico mínimo para cubrir cualquier eventualidad, en cualquier jurisdicción". “Se trata de un proceso logístico complejo que abarca varias etapas”, que comienza con las negociaciones con los laboratorios.

Sigue con el arribo de vacunas a Ezeiza y carga hacia la planta de operaciones logísticas, donde luego ingresan al sistema de stock para su almacenamiento en la cámara de frío. Le sigue la preparación en conservadoras especiales que, una vez rotuladas con el destino, vuelven a viajar a las provincias para ser entregadas en los centros de vacunación.

“Este proceso completo, incluyendo el arribo de las vacunas a cada rincón del país, se produce en tiempo récord, de aproximadamente 48 horas. Nunca en la historia del país hubo una distribución tan compleja y rápida de vacunas”, subrayó el comunicado oficial.

“Desconocen las complejidades” del sistema

Por este motivo, las afirmaciones que cuestionan el sistema demuestran “desconocer las complejidades de llegar desde Ushuaia a la Quiaca, que se hace en tiempo récord”, agrega el texto del Ministerio de Salud.

Según los datos oficiales, debido a la cantidad de dosis que llegaron al país “se estima que vamos a terminar agosto completando los esquemas de vacunación de los mayores de 50" años, siendo que “ya tiene una dosis de vacuna casi el 60 por ciento de toda la población y 82,6 por ciento de las personas a partir de los 18 años”.

Además que "hoy no tenemos la misma dinámica que al inicio de la campaña de vacunación, donde todo el mundo estaba esperando para ir a vacunarse, sino que ahora el Estado debe ir en busca de aquellos que por distintos motivos tienen alguna barrera de acceso".

El ministerio informó asimismo que, con las vacunas Astrazeneca arribadas el domingo desde España, llegaron al país un total de 47.500.000 dosis, de las cuales entre ayer y hoy estarán distribuidas en todas las jurisdicciones 44.473.034, dentro de un cronograma de distribución por el cual se enviarán durante esta semana más de 2 millones de vacunas.