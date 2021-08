A primera hora de la mañana de ayer egresados de la Universidad Nacional de Salta se manifestaron en las puertas de la institución pidiendo que sus títulos les sean entregados de forma inmediata. Algunos llevan esperando hasta dos años.

Desde la Universidad les dijeron que la demora fue a causa de la pandemia, que provocó la reducción del personal y las horas de trabajo. Sin embargo, los jóvenes aseguran que la situación no se inició el año pasado, sino que viene de arrastre desde antes.

Candelaria, una de las egresadas, sostuvo ante Salta/12 que con la demora en la entrega de los títulos se incumple la Ley N° 24.521, de Educación Superior, que en su artículo 40 establece que estos documentos "deberán ser expedidos en un plazo no mayor a los 120 días corridos contados a partir del inicio del trámite de solicitud de título".

En contraposición a la norma, esta joven recibida de contadora dijo que "existe una demora entre un año y medio y dos años" para recién tener el título en mano. Es por eso que en la medida de protesta de ayer pidieron que "se cumpla la ley" y que "se mejoren las deficiencias que hay en la Universidad".

Por su parte, Jorge, graduado de la carrera de Enfermería, dijo a Salta/12 que egresados de distintas facultades se sumaron a la protesta porque "coincidimos en que la demora es generalizada dentro de la Universidad".



Candelaria aseguró que la UNSa tiene "cosas que corregir", señalando que la entrega en tiempo y forma de los títulos es una de las primeras. También dijo que después de transitar los pasillos universitarios en busca de respuestas, pudo saber que hay "una falta de comunicación interna" entre las facultades y las dependencias administrativas de la casa de estudios.

Destacó que el trato del personal administrativo es cordial, pero "con eso no basta" porque necesitan el título, dijo. Añadió que observó una falta de interés de parte de la docencia cuando se la cita a firmar las actas de egreso, y que también hay desinterés de los decanos por firmar los títulos. Lo que hay "es una falta de empatía", lamentó.

Entre las justificaciones que se les comunicó desde el estamento universitario, es que la demora se debe a que hay poco personal administrativo trabajando debido a que algunos son personas de riesgo en la pandemia, además de que existió una reducción horaria en su trabajo.

No obstante, Jorge, indicó que la demora en la tramitación "existió mucho tiempo antes". Contó que pudo recolectar casos de profesionales que se han recibido en 2019 y "tienen la misma espera". Los nuevos profesionales armaron un grupo de whatsapp, en el que están al menos 100 egresados.

Tras los reclamos, la Universidad definió mantener desde hace un mes una reunión semanal con ellos para mantenerlos al tanto del trámite de los expedientes. El encuentro se hace todos los vienes a las 8.30 a través de la plataforma Zoom.

"Eso empezó a hacer la Universidad para calmarnos", pero lo cierto es que "sólo nos tranquilizan y después no hay avances", recriminó la contadora. El promedio de los egresados de la institución educativa es de 450 graduados, pero desde la pandemia, hubo 200 nuevos egresados.

Candelaria subrayó que no quieren "atacar a la Universidad", sino que "todo lo que nos enseñan se ponga en práctica". Aseguró que no contar con el título de grado les hace perder oportunidades laborales. "Es muy triste que tengas que decir que no (a un trabajo) porque no te entregaron el título todavía", cuestionó.

En el caso de Jorge, como enfermero recibido tiene que inscribirse en el Colegio de Enfermería para ejercer su profesión. Pero no lo puede hacer porque uno de los requisitos es tener el título en mano. "Para entrar al sistema público de salud, tengo que tener si o sí mi matricula", que es la que otorga el Colegio, explicó.

Ante la inacción, propuestas

Además de la manifestación, los graduados presentaron una nota con pedido de pronto despacho dirigida al rector Víctor Claros. Allí exponen nuevamente esta situación y piden que se tomen las medidas necesarias para solucionar el conflicto.

De manera detallada, instan a que se incorpore más personal para agilizar el proceso administrativo. También, que se notifique formalmente y se les dé un plazo de tiempo a aquellos docentes que demoran en concurrir a firmar las actas correspondientes.

Asimismo, exigen que el traspaso de un área a otra coincida en la virtualidad y la realidad. Ya que los graduados han denunciado que en el sistema virtual SIU Guaraní, dice figurar documentación del expediente, pero en realidad no está físicamente donde debiera.

Y proponen que haya colaciones mensuales, de manera de acortar los plazos cuando los tramites están listos para la entrega del título. También recuerdan a Claros que los egresados de la Facultad d utpe Ciencias Económicas se ofrecieron a ayudar en los tramites administrativos que fueran necesarios.

En caso de no obtener una respuesta positiva al reclamo, anuncian que iniciarán una acción judicial colectiva para resguardar sus derechos. La UNSa no respondió las consultas de este medio.