#CualquieraPuedeGooglear Clic en serie: Agustín "Soy Rada" Aristaran suelta la cuarta temporada de RadaHouse, su ciclo de charlas que incluirá a Hernán Casciari, Peter Lanzani, Kari la Princesita y Paulina Cocina, entre otrxs, desde el 26/8 en Flow. Clic de solo lectura: Daniela Zahra, bajista y diseñadora de Mujercitas Terror, adaptó al formato libro su fanzine de textos e ilustraciones Pigmy Blue y la niña más pequeña del mundo, editado por Piloto de Tormenta; y lo presenta en directo el 25/8 a las 19 en Strummer Bar. Clic concursado: si te interesan los cruces entre arte y tecnología, hasta el 11/9 te podés anotar al concurso para proyectos u objetos Fusión2020, que unifica la Bienal Kosice con los Premios ArCiTec y entrega premios de hasta $120.000.

#VideosConCrema Si hay clip, hay motores. La banda Blú Pomelos convidó el de Dónde miro?, donde capitaliza su sonido indie en una excursión de mansa psicodelia vegetal con un bondi viejo travestido de motorhome. El dúo El Zar sacó el de Perdiendo el control, una aventura pop con invasión de bigotes, camioneta fletera y dirección de Patricio Toscano. Y el trapero Luck Ra subió el de No es así, con parranda y gira en una van bien equipada.

#Pantallazos La saga extrema de Borat, del comediante Sacha Baron Cohen, suma doblete en Prime Video desde el 27/8, con Borat’s American Lockdown & Debunking Borat, su mano a mano con conspiranoicos antipandémicos; y Borat: VHS Cassette Of Material Deemed "Sub-Acceptable" By Kazakhstan Ministry Of Censorship And Circumcision, material que amplía su última peli, Borat Subsequent Moviefilm. Además, Lars Ulrich, Madonna, Ziggy Marley y Alice Cooper son parte de los documentales Icon: Music Through the Lens, que exploran los lazos entre fotografía y música (27/8, DirecTV).

#HacelaSimple ¿Andás con la playlist golosa? Revisá las plataformas que hay canciones nuevas del quinteto volador Cochecama (El huracán), del neotanguero Nahuel Santos (Niebla y ciudad, con feat de Lilí Gardés), de los punkies Perdiste la Cabeza (Belu), de la indiefolkera Manuela de las Casas (Belleza oscura), del cantautor cordobés Luciano Duarte (¿Quién soy?), del bonaerense Manuel. (Conexión), del dúo Isaías Eres (Baladí) y de la performer electro-pop Cici (Acciones).