El cruce ocurrió a la salida de un estudio de televisión. Horacio Rodríguez Larreta y su candidato bonaerense, Diego Santilli, estaban subiendo unas escaleras cuando se cruzaron con su contrincante interno, el radical Facundo Manes, que aprovechó la oportunidad para decirle un par de cosas al jefe de Gobierno. Lo acusó de estar al frente de los ataques que viene sufriendo y de una campaña para "esmerilarlo" en los medios. Larreta negó tener nada que ver e intervino Santilli. Ahí Manes le reprochó al ex vicejefe del gobierno de la CABA que no acepte debatir. Santilli se fue por la tangente y ambos siguieron camino.



La escena habla del clima interno que se vive en Juntos por el Cambio, desde el comienzo de la campaña para las elecciones primarias, cuando Facundo Manes dijo que esperaba que se no usara la plata de los porteños para financiar la campaña bonaerense encabezada por Santilli, lo que llevó a una andanada de respuestas desde el PRO. La interna se enfrió, pero solamente en público.

De esto pueden dar fe quienes estaban presentes a la salida del programa de Samuel "Chiche" Gelblung, a eso de las 12.50 del miércoles. Rodríguez Larreta y Santilli iban de salida cuando lo vieron a Manes bajando las escaleras hacia el estudio. Lo que podría ser un simple saludo se convirtió en una breve conversación, pero con varios reproches. El primero fue hacia Rodríguez Larreta, al que Manes culpa por los ataques que recibió por parte de Elisa Carrió --la dirigente de la Coalición Cívica incluso amenazó con llevarlo a juicio-- y otros que se vienen difundiendos desde medios de comunicación afines al PRO.

"Pero... yo no soy, de ninguna manera", le contestó Rodríguez Larreta, para despegarse.

En medio de la conversación, que iba subiendo de tono, llegó Santilli e intentó mediar: "No, pero ¿qué pasó?". El candidato del PRO apeló a todo su histrionismo para distender los ánimos, pero también se llevó lo suyo.



Es que, al verlo, Manes, automáticamente, le apuntó a su contrincante en las próximas PASO: "Y con vos Diego, ¿cómo puede ser que no debatamos?". Es que el candidato de la UCR le viene haciendo al del PRO el mismo reproche que le hacen --en CABA-- Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein a María Eugenia Vidal: que no aceptan un debate antes de las elecciones primarias. En el comando de campaña del PRO no dan el brazo a torcer y dicen que eso sería funcional al Frente de Todos. De hecho, cuando la precandidata del FdT Victoria Tolosa Paz los desafió a debatir, Manes aceptó pero Santilli, no. Entonces, Manes se bajó.



Al ver cómo venía la escena, Santilli esquivó dar una definición ante el reclamo de su adversario: "Pero si estamos debatiendo acá...".

Todas las partes involucradas coinciden en que todo el entredicho fue breve y no pasó a mayores.



En el entorno de Rodríguez Larreta pusieron especial énfasis en bajarle el tono y remarcar lo breve del encuentro: "Se cruzaron en la escalera angosta. Sin frenar, se abrazó al paso con Larreta y luego con Santilli, que venía atrás. Y siguieron, él para abajo entrando al estudio, y los otros para arriba, yéndose. No hubo nada más que eso", dijeron.

En las últimas horas, el que se ocupó de prender nuevamente la mecha de la interna fue el ex titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, quien castigó a los candidatos del PRO por cambiarse de distrito: “Pasa desde (Carlos) Ruckauf a la fecha, de manera casi prepotente. Este último enroque va a generar un desgaste. En las encuestas vemos que a la gente no le gustó que María Eugenia Vidal vuelva a la Capital, ni que venga Diego Santilli a la provincia como si fuera un trámite”.