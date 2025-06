Juan Martín del Potro volverá a jugar en una cancha de tenis ante el público: lo hará el 19 de julio próximo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en una exhibición contra el ex jugador local Nicolás Lapentti. El tandilense, ex número tres del mundo y campeón del US Open 2009, tuvo su último adiós como tenista profesional el pasado 1° de diciembre, en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y en un marco a la altura de su trayectoria: se despidió ante 15 espectadores y junto a su amigo Novak Djokovic, el tenista masculino más ganador de todas las épocas.

Será su segunda aparición en público luego de aquel último partido: antes había jugado el Torneo de Leyendas de Delray Beach, acontecimiento en el que actuó en dos partidos de dobles junto con el estadounidense Jack Sock y frente a la mejor pareja de todos los tiempos, conformada por los hermanos Bob y Mike Bryan.

Esta vez, sin embargo, lo hará por primera vez en una exhibición de singles desde su despedida: enfrente estará Nicolás Lapentti, ex número seis del mundo en el año 2000 y ganador de cinco títulos del circuito de la ATP, uno de los mejores tenistas sudamericanos de las últimas décadas, y el evento será en el Guayaquil Tenis Club. Además habrá un invitado de lujo: nada menos que el brasileño Guga Kuerten, ex número uno del mundo y tricampeón de Roland Garros.

“Voy a estar el 19 de julio en Guayaquil en un partido con Nico y con otras actividades. Me da mucha ilusión volver a Ecuador después de tanto tiempo; la última vez que estuve fue en el Challenger hace muchísimos años. Estoy muy emocionado de encontrarme con ustedes nuevamente; espero que tengamos unos días espectaculares”, expresó a través de un video en el lanzamiento oficial Del Potro, quien se encuentra en los Estados Unidos y viene de asistir a los dos primeros partidos de Boca en el Mundial de Clubes, ambos en el Hard Rock Stadium de Miami.

El mejor tenista argentino de la historia después de Guillermo Vilas, en efecto, volverá a Guayaquil después de veinte años. En noviembre 2005, cuando tenía 17 años y era el 159° del ranking de la ATP, disputó el Challenger de la ciudad, donde alcanzó la segunda ronda en el cuadro de singles y la final en el torneo de dobles junto con Juan Antonio Marín, de Costa Rica.

"Mi vida cotidiana no es la que yo deseo. Yo era un tipo muy activo que le gustaba mucho hacer deporte. No sólo jugar al tenis, sino de repente me invitan a jugar fútbol y soy el que lleva el mate y se sienta afuera o van a jugar al pádel y hago los videitos. Y eso para mí es terrible. Además de que desde lo deportivo me quitaron la ilusión de hacer lo que siempre me gustó hacer, que era jugar al tenis", sostuvo Del Potro en la previa de la emotiva despedida con Djokovic, en un desgarrador testimonio que resume el calvario que atravesó con las lesiones.



El tandilense, campeón en 22 torneos del circuito mayor -jugó otras 13 finales-, ganador de la Copa Davis 2016 y dueño de dos medallas de los Juegos Olímpicos -bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016-, vivió un vía crucis con los problemas físicos. Atravesó más de cinco años y medio inactivo si se suman todos los parates que tuvo que afrontar por las ocho cirugías que tuvieron lugar antes de su retiro: una en la de la muñeca derecha (en 2010), tres en la mano izquierda (entre 2014 y 2015) y cuatro en la rodilla derecha (entre 2019 y 2021), aunque volvió a pasar varias veces por el quirófano, en busca de su ansiada calidad de vida, tras aquella "despedida oficial" en Buenos Aires ante su amigo Federico Delbonis, en febrero de 2022.

