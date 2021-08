La precandidata a diputada nacional del FDT Gisela Marziotta se reunió con Barbara Rossen y Cecilia Alvis del Colectivo de Arquitectas. Del encuentro también participó la candidata a legisladora porteña Victoria Montenegro. Se discutió sobre la urgente necesidad de preservar las escasas reservas de suelo urbano existentes como los espacios verdes de uso público.

“Además de por un imperativo ambiental, también porque es un mandato Constitucional conservar el libre acceso y la circulación de los espacios que forman parte del contorno ribereño (art 8 de la Constitución Porteña). En el mismo sentido lo impone también la normativa establecida en el Plan Urbano Ambiental”, expresaron.

Todxs coincidieron en rechazar el proyecto de Costa Salguero que vende tierra pública para la construcción de torres de lujo, por considerar que vulnera derechos.

“Los edificios de torres y oficinas sobre la costa del río quitan para siempre, a los y las vecinas, el acceso al mejor paisaje”.

Marziotta expresó que “debemos seguir muy firmes en la lucha por la recuperación de estas tierras para el disfrute de todos/as. La necesidad de una Ciudad con más espacios verdes es trasversal a los y las vecinxs. No hay justicia social ni constituiremos una ciudad amigable sin una política urbana con perspectiva ambiental. Necesitamos poner foco en que nuestro tejido urbano sea saludable y más sensible a las desigualdades. La política pública indefectiblemente debe defender la tierra pública y no pensar en los negocios”