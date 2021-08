En sintonía con la autorización que en las próximas horas entregará el gobierno nacional, los hinchas vuelven a los estadios de la provincia. El Gigante de Arroyito y el Coloso del Parque tendrán el mes que viene a Central y Newell’s jugando con público. Aunque el permiso será de ingreso restringido: solo se ocupará una parte de las ubicaciones a fin de respetar el distanciamiento social. Las tribunas habilitadas en los estadios serán las plateas para que el simpatizante tenga un lugar asignado y no se ocuparán ubicaciones en derredor para extremar medidas sanitarias. Estas son algunas de las conclusiones a la cual llegaron funcionarios nacionales y provinciales que participaron ayer en la ciudad de la II Reunión del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos.

En las instalaciones del Museo del Deporte, tuvo lugar ayer la Reunión del Consejo Federal de Seguridad en Eventos Deportivos con la presencia del secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, y el director Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Agustín Puga. En la ocasión, el tema que imperó en la agenda es la vuelta de los hinchas a las canchas de fútbol, permiso que concederá en las próximas horas el gobierno nacional y del cual hará uso el gobierno provincial, lo que confirma el retorno de los hinchas a la cancha para el mes que viene.

“Tenemos el orgullo de recibir a las autoridades nacionales y de poder mostrar este Museo del Deporte que refleja la rica historia que tiene Santa Fe en todos los deportes”, celebró Lagna. Y agregó: ”Estamos trabajando muy bien con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, convencidos de que el fútbol es la base de los sentimientos de miles de argentinos y tenemos que poder darles seguridad a quienes asisten a nuestros estadios. Este ámbito de Consejo Federal enriquecerá mucho nuestro trabajo y el de cada una de las fuerzas provinciales y nacionales”.

Junto a autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, se evalúan requisitos y métodos a aplicar en los protocolos sanitarios en los estadios. Se habilitará solo el 30 por ciento de las ubicaciones, el público estará en las plateas y no podrá moverse de su lugar asignado. Al respecto, ayer Lagna anticipó: “No será un regreso común, ya que aún se está analizando si se podrá ingresar a los recintos con la vacuna aplicada o no y si habrá una cantidad determinada de espectadores que tendrá cada partido. Pero no quiero hacer anuncios antes de que los haga el Ministerio de Turismo de Turismo y Deportes de la Nación. Hoy estamos acá para ajustar los protocolos ante esa situación. Se están debatiendo temas como el requisito de pedir tener aplicada la vacuna, sí podrá ingresar gente sin vacunar", aclaró el ministro de Seguridad de la provincia.

Entre las medidas que se descartaron se encuentra exigir un PCR realizado con 72 horas de anticipación a los asistentes a los estadios, por la demanda que produciría. Las exigencias para ingresar a los estadios será facultad de los clubes. El protocolo sanitario, en cambio, será dispuesto por las autoridades provinciales, de acuerdo a lo que se resuelve a nivel nacional, y los clubes deberán adaptarse. “Debatiremos cómo encarar la seguridad no sólo en el próximo evento con público sino cómo se enfrenta lo que se viene, por ejemplo con el municipio por las carreras de autos en el autódromo. Estamos coordinando aspectos de seguridad deportiva y sanitaria”, enfatizó Lagna.

Las autoridades provinciales y nacionales recorrerán hoy instalaciones de Central y Newell’s, en el marco de las evaluaciones para definir el protocolo sanitario en los estadios de la ciudad.