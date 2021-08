Barras de Estudiantes y Gimnasia La Plata se enfrentaron la noche del último miércoles en las inmediaciones del nuevo Estadio UNO con un saldo de una persona herida -que permanece internada en el Hospital San Martín- y 16 detenidos.



El hecho, caratulado como "daño y lesiones en riña", es investigado por la fiscal Ana Medina, informaron a Télam fuentes judiciales.



Los incidentes comenzaron cuando hinchas identificados con la camiseta de Gimnasia intentaron vandalizar el estadio de Estudiantes, con pintadas sobre una de las paredes del sector 11, sobre la calle cercana al lago del Bosque platense.



Los vándalos también quisieron ingresar a uno de los estacionamientos de la cancha, próximo a uno de los espacios gastronómicos.



Toda la secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad del estadio y derivó en una pelea con barras de Estudiantes sobre Avenida 1 y 53, los barras de Gimnasia pintaron los troncos de los árboles de azul y blanco.



Las derivaciones del enfrentamiento continuaron este jueves con nuevas pintadas sobre uno de los paredones del ex zoológico de La Plata: "Me roba la pintura del banda del León", fue la leyenda aparecida.



Al respecto, Juan Martín Cerolini, directivo de Estudiantes, dijo a Télam: "No es la primera vez que intentan vandalizar el estadio, no hicimos la denuncia, pero nos pusimos a disposición de la Justicia”.



El dirigente manifestó: "Según pudimos constatar a través de las imágenes hinchas identificados con indumentaria de Gimnasia buscaron pintar paredes del sector de 115 y luego ingresar al estacionamiento".



"Ahí nuestros empleados cerraron los portones y llamaron a la policía", completó el dirigente.