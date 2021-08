Ante la difusión de fotografías y un video en el que se evidencia gran cantidad de basura a cielo abierto en la localidad de Las Lajitas, proveniente de la agroindustria, como bidones de glifosato y otros agroquímicos, silobolsas y envases diversos en una zona muy próxima al Río del Valle, la Secretaría de Ambiente de la provincia informó que ya habían iniciado un sumario a la planta recicladora Terramaq y que le dieron un plazo de 60 días para acondicionar el lugar desde el 9 de agosto.

El intendente Fernando Alabi responsabilizó a la empresa, mientras que la dueña de la planta sostuvo que le pidieron una audiencia porque la responsabilidad sería conjunta.

La Secretaría de Ambiente informó a Salta/12 que realizó una inspección el pasado 9 de agosto en el predio de Terramaq, y le dieron 60 días para poner en condiciones el predio. El organismo indicó que en caso de que eso no suceda, el lugar será clausurado.



Por otro lado, el intendente de Las Lajitas desatcó que la planta recicladora “es de un particular, no de la municipalidad”. Aseguró que “hace rato está suspendida en su funcionamiento por parte de la provincia y de la municipalidad”. Aunque la Secretaría de Ambiente de la Provincia indicó que no determinó una suspensión.

La cantidad de basura que se observó en el lugar es enorme, aunque desde la misma empresa aseguraron que antes había más. Ayer varios bidones se encontraban acumulados en bolsas grandes aunque aún quedan muchísimos envases, plásticos, y bolsas de todo tipo desparramos y a cielo abierto. Las etiquetas indican que eran envases de agroquímicos, como glifosato, y tenían la advertencia de "cuidado".

Alabi sostuvo que desde el municipio le pidieron a la empresa que regularice la situación pero no fue suficiente, “después ya hicimos intervenir a la provincia" y "se hizo el sumario”, afirmó. Indicó que las causas de ese sumario tienen que ver con que “está todo el material (residuo) desparramado por todos lados”. Al tratarse de basura que está en proximidades al río dijo que la empresa tiene “que sacar eso”. “La fiscalía está interviniendo, está por actuar la Justicia. La planta tiene que buscar solución a eso. Tendrá que llevárselo a otro lugar, a otra recicladora”, manifestó Alabi.

El intendente dijo que “los bidones y silobolsas siguen apareciendo”, y “se está viendo a otra empresa que haga ese trabajo”. Alabi dijo que la empresa autorizada y más cercana para recoger los bidones está en Tucumán, y evalúan “arreglar para que esa empresa venga y retire (los residuos del agro)”. “Nosotros no somos Justicia. Ahora va a intervenir. Seguramente va a obligar a recoger estos plásticos”, añadió el mandatario.

Por su parte la dueña de la planta recicladora Terramaq SRL, Alejandra García Dávila, confirmó a Salta/12 que la basura del agro que se encuentra al costado del río es de su emprendimiento y se encuentra en propiedad privada. Sin embargo, dijo que desde la gestión municipal anterior, del exintendente Alberto Fermani, se arrojaba basura urbana en el lugar. Por ello consideró que las responsabilidades de solucionar la problemática respecto al basural es compartida por la municipalidad y la empresa.

García Dávila aseguró que la basura no va a parar al río, aunque se encuentra muy próxima al cauce, dijo que “hay bidones que se volaron porque hay mucho viento”. Señaló que reciclan “365 mil toneladas anuales de plástico” y que fabrican postes y trabillas que se usan en los campos. “Yo le estoy dando solución a una problemática de Salta”, afirmó. Indicó que antes los envases de agroquímicos “se quemaban, enterraban o se usaban para agua”; “había un problema tremendo con los agrotóxicos”. Con su tarea de reciclaje dijo que se evita que los envases se quemen y que eso contamine.

“Soy una laburante y una minipyme”, aseguró la propietaria de la planta recicladora, “no soy productora agropecuaria”. Consideró que la exposición pública que realizó el vecino y ambientalista Eric Zamora perjudicó a la empresa y dijo que lo denunciarán por haber ingresado a una propiedad privada.

García Dávila aseguró que “es plástico común” el que hay en el basural y que “es una industria sucia. No se puede tener todo ordenadito”, pero que la problemática “no es tan grave”. Explicó que la encargada local es la ecóloga Laura Cervera a quien contrató “para darle solución a las cosas”.

Respecto al sumario que se tramita en la Secretaría de Ambiente, García Dávila dijo que se inició por la denuncia de un aviador, al que “no le gustó el plástico” que vio. Sostuvo que requieren hacer un relleno sanitario y que por ello pedirán una audiencia al intendente Alabi.

Según contó, comenzó con el proyecto hace 10 años y luego se presentó a una convocatoria de la provincia de ideas que contribuyeran al ambiente y el suyo fue aprobado. “No había reglamentación, ley, nada”, sostuvo. Dijo que antes mandaba un camión para recolectar los desechos del agro, “Oficiaba de basurera de productores”. Ahora se dispusieron “Centros de Acopio transitorio” que tienen la obligación de entregar la certificación al productor cuando va a dejar los envases. Indicó que éstos están en Lajitas, Embarcación y Metán, bajo control de la ONG Campo Limpio.

García Dávila precisó que el plástico “es como esponja”, dijo que si se lava, tiene buena calidad, “pero va largando veneno” por ello no se puede utilizar para que tenga contacto con alimentos ni el agua. Dijo además que el servicio que presta a los productores es “gratuito”.