El intendente Pablo Javkin decidió ayer eliminar por decreto la Guarda Urbana Municipal (GUM). El intendente indicó que "la decisión, que recoge reclamos históricos y respeta irrestrictamente los derechos laborales, tiene el objetivo de que podamos controlar más, más cerca y mejor". Creada en julio de 2004 durante la primera intendencia de Miguel Lifschitz, el cuerpo contaba en la actualidad con 178 agentes quienes serán reubicados en una repartición que se denominará Area de Control de Proximidad. "La finalidad de esta determinación es la de llevar adelante políticas de descentralización, a los fines de avanzar hacia un estado más eficaz, eficiente, cercano y participativo, promoviendo un desarrollo más democrático de la ciudad", afirmó la titular de la secretaría de Control y Convivencia, Carolina Labayru. La reestructuración motivó el desplazamiento del subsecretario de Control, Rodolfo Gorosito, y en su reemplazo asumirá Ezequiel Brochi, quien se desempeñaba como asesor legal de la secretaría.

"Con el objetivo de mejorar las tareas de control en la ciudad, vamos a incrementar las tareas de proximidad y he decidido suprimir la Guardia Urbana Municipal", dijo el intendente Javkin al anunciar por redes sociales en un breve video su disolución a través del decreto 1.342. Desde el municipio informaron que los agentes de la ex GUM van a ser reubicados en un nuevo mecanismo de control territorial, para tener una mayor proximidad con las vecinas y vecinos de los seis distritos de la ciudad.

"El Area de Control de Proximidad, tendrá una mayor presencia barrial y de cercanía en áreas comerciales y espacios públicos, permitiendo que los ciudadanos puedan identificar a los agentes asignados a cada barrio con nombre y apellido. En tanto, esta nueva distribución permitirá una diferenciación clara de las atribuciones policiales y las municipales, evitando la confusión entre las actividades de uno y otro", apuntaron. Labayru destacó que Rosario "ha crecido demográficamente en los últimos años, configurando nuevos territorios, cuyos vecinos exigen mayores y mejores respuestas; y que las mismas requieren de distintas estrategias para cada barrio".

En la apertura de sesiones del Concejo en marzo del 2020, Javkin había anticipado su idea de unificar las áreas de control y se barajó la disolución de la GUM, pero la pandemia puso el tema en un segundo plano. Unos meses más tarde volvieron a circular los rumores sobre el cierre de la repartición, que rápidamente fueron desactivados por el gremio de trabajadores municipales.

Tras el anuncio realizado ayer por Javkin, el secretario general del sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Ratner, aseguró en declaraciones radiales que los derechos de los trabajadores "no se van a tocar", para luego agregar que los ex agentes de la GUM van a seguir trabajando ocho horas y cobrarán los adicionales correspondientes. "La función serán las que ya tenían y algunas que dejarán de tener, los vecinos se confunden entre lo que hace la policía y un personal de la GUM", apuntó Ratner en sintonía con lo expresado por el municipio.

El cierre de la GUM tuvo una inmediata repercusión en las redes sociales, donde abundaron los apoyos a la decisión de Javkin, y también las ironías sobre las funciones de los agentes de la ex repartición. "Valiente decisión de nuestro intendente", posteó el concejal de Creo, Fabrizio Fiatti. Por su parte, el concejal y precandidato a renovar su banca por Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo, opinó: "Me parece muy necesaria la decisión de disolver la GUM , y esperamos que no solo sea un cambio de nombre, sino que esta sea una oportunidad para formar en serio una patrulla municipal con fuerzas armadas que de verdad frenen al delincuente".

Además, el municipio anunció ayer la salida de Gorosito como subsecretario de Control y el nombramiento de Brocchi, un abogado rosarino de 42 años, quien entre 2013 y 2016 formó parte de la Dirección Provincial Legal y Técnica del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Entre el 2017 y el 2019 trabajó en la Dirección Provincial de Gestión de la Carrera Policial de la cartera de Seguridad provincial, y desde el 2020 asesor legal de la secretaría de Control y Convivencia municipal.