Patricia Bullrich sopló las cenizas y volvió a encender el fuego que amenazó con incendiar a Juntos por el Cambio. La presidenta del PRO no dudó en afirmar en una entrevista periodística que ella “hubiera sacado mas votos” que María Eugenia Vidal porque “he construido una representación profunda” con los partidarios de la alianza macrista y que Horacio Rodríguez Larreta “subestimó al kirchnerismo”. También elogió al candidato ultraliberal Javier Milei, aunque dijo que igual votará por Vidal en la Ciudad de Buenos Aires. La exgobernadora bonaerense y candidata porteña intentó apagar el fuego: “Hablé esta mañana con Patricia, fue un tema de humor. Aclaró que me votaba a mí. No hay ningún enfrentamiento entre nosotros”, respondió ante la consulta.

Las heridas de la dura interna macrista no cicatrizaron. Bullrich se encargó de exhibirlas. En una entrevista en la señal de cable TN, la dirigenta del PRO volvió a hacer gala de liderar el ala más belicosa de JpC contra el gobierno nacional y marcar diferencias con sus propios socios algo mas moderados. “¿Usted era mejor candidata que Vidal?”, fue la pregunta que actuó como disparador. “Si”, respondió Bulrrich sin titubear y agregó: “No mejor, hubiera sacado mas votos”. Luego dio su explicación: “Porque lo siento, porque lo veo. Porque siento que yo he construido una representación profunda y siento que es así. Lo vengo sintiendo hace tiempo cuando recorro todo el país”.

“Es así, algo que estoy diciendo que es incomprobable porque no voy a la elección. Es una respuesta fácil”, insistió Bullrich, quien tampoco quiso arriesgar sobre la perfomance que tendrá Vidal en las primarias del 12 de septiembre: “No tengo ni idea, porque hay tantas encuestas”. “Yo también decidí no estar. Yo no quería ser diputada, no quiero ser diputada”, se justificó Bulrrich a pesar que la disputa con Vidal por encabezar la boleta porteña de JpC amenazó con romper la alianza macrista. De todas maneras dejó en claro su alineamiento y pasó factura al responder “por si o por no” a un breve cuestionario. Afirmó que “si”, cuando le preguntaron si “Larreta subestimó el kirchnerismo”. Y en afirmar que “no”, al consultarla “si Macri entregó la conducción de Juntos por el Cambio a las ‘palomas’”.

Antes, Bullrich tuvo conceptos elogiosos para el candidato ultraliberal Milei, quien no escatima críticas a Larreta. “Me parece un candidato interesante porque el ha puesto un debate sin tener vergüenza. Y a mi me parece que un debate sin vergüenza, decir yo defiendo el liberalismo, defiendo la libertad, me parece bueno. Es sincero, me parece bien lo que está haciendo Milei. Aporta a un debate de ideas que a la Argentina le hace bien. Yo no tengo… me parece que todo debate de ideas que sea claro y concreto me parece interesante”, dijo para evitar responder si sus votantes prefieren a Milei antes que a Vidal. “Me preguntantes a quien votaría yo, yo voto a Vidal”, agregó Bullrich.

A esta escueta respuesta de Bullrich se aferró Vidal para intentar poner paños fríos a la disputa que sigue abierta: “Hablé esta mañana con Patricia, fue un tema de humor. Aclaró que me votaba a mí. No hay ningún enfrentamiento entre nosotros”, sostuvo Vidal a LN +. De todas maneras, Vidal marcó cuales son las apentencias políticas de una y otra dentro de la alianza que comparten: “Cada una está dónde quiere estar. A ella y a mí nadie nos saca o nos pone. Si Patricia hubiese querido competir, hubiese competido igual. Ella sintió que su valor es acompañar a los candidatos y recorrer el país en un proyecto legítimo para ser presidenta. Me parece bien que haya más y mejores mujeres haciendo política y fortaleciendo JxC”, afirmó Vildal.