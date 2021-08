La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, habló sobre el avance de las investigaciones para esclarecer el atentado político que sufrió el diputado correntino Miguel Arias mientras participaba de un acto de cierre de campaña.



La funcionaria y abogada aclaró a AM 750 que no se puede precisar qué calibre tenía la bala ni con qué arma se disparó hasta que se realicen las pericias correspondientes, que también determinarán la dirección desde donde accionó el tirador.





"En estos momentos se están haciendo estudios para saber desde dónde vino el disparo . Se está desarrollando una pericia muy importante en la camisa de Arias que ayudará a determinar a qué distancia y desde qué dirección provino el disparo", precisó la ministra quien, por otro lado, destacó que será clave analizar el tipo de munición que se utilizó en el atentado. Al momento de la entrevista la bala todavía no había podido ser extraída del cuerpo del diputado.

Además, Frederic dijo que el presidente Alberto Fernández le encomendó a su cartera que pusiera "todos los recursos disponibles para asistir y apoyar la investigación". Sobre las elecciones en la provincia el domingo, Frederic afirmó que "no están en riesgo" pero señaló que el Ministerio puso a disposición custodia para los candidatos y autoridades que participaron del acto. Asimismo, contó que se reforzará la presencia de la gendarmería en Tapebicuá para garantizar la seguridad de los correntinos.

Por último, criticó a la oposición por no haber repudiado el hecho. "Nuestra oposición deja bastante que desear. Es un hecho para repudiar, no hay dudas sobre lo ocurrido. Después del contrabando de armas a Bolivia no podemos esperar nada de Juntos por el Cambio", expresó.

"El atacante pudo haber venido desde Paso de los Libres"

El ministro de Seguridad de Corrientes, Juan José López Desimoni, dijo este sábado que una de las hipótesis sobre el atentado es que el atacante haya venido desde Paso de los Libres.

"En Tapebicuá se conocen todos, pero ocurre que de las 80 personas aproximadamente que estaban en el acto, alrededor de la mitad era de Paso de los Libres, a unos 50 kilómetros, y había llegado en varios autos y camionetas, así que una de la hipótesis es que el atacante pudo haber formado parte de ese grupo", afirmó López Desimoni a Radio Mitre.

El ministro precisó que "la tarea investigativa del ataque al diputado Arias está en manos del fiscal de la causa y el gobernador Gustavo Valdés ha movilizado a todo su gobierno para ponerse a disposición de la Justicia".