El precandidato a diputado nacional de la lista “Vamos Juntos” en la PASO de Juntos por el Cambio, Roy López Molina está convencido de que ese espacio “es el más preparado para este momento difícil, de mucha incertidumbre, donde no es tiempo para improvisar”, le dijo a Rosario/12. Aseguró que hoy “en su mayoría, salvando algunas excepciones hay una ausencia, un vacío enorme en la defensa de los intereses de la provincia ante la nación”. También habló de la inseguridad y el narcotráfico y afirmó que “muchos cuando tuvieron la oportunidad no pusieron el cuerpo. Hay que ver si realmente tienen la vocación para plantarse frente a las mafias”. Y aclaró que no se refería “ni a (Maximiliano) Pullaro ni a (Carolina) Losada”, con lo cual queda claro que las críticas van hacia el único competidor en la interna que quedaba sin mencionar: Federico Angelini. “Nosotros decimos que este año que ha sido de tanta pérdida, pérdida de vidas, de salarios de calidad de vida, se termina cuando abramos. Y abrir tiene que ver con abrir los comercios, abrir las escuelas pero también abrirnos a nuevas ideas, a ideas de futuro”, dijo el candidato.

Roy López Molina no tiene dudas y lo dice como mensaje claro hacia la PASO de Juntos por el Cambio en Santa Fe. “Humildemente estamos convencidos de que tenemos la lista y el equipo más preparado de todo este espacio, para un momento muy difícil, de mucha incertidumbre y donde no es tiempo para improvisar”. Y señala al precandidato a senador nacional de su lista José Corral, con quien dice “jugamos casi de memoria porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, pasamos mucho tiempo juntos recorriendo la provincia y proyectando ideas para Santa Fe”.

También menciona que “sobre todo hay mucho respeto, los mismo con Lucila Lehmann, las tres fuerzas fundadoras (El Pro, la UCR y Coalición Cívica) integran nuestra propuesta. Y es la que puede demostrar del lado de Corral en sus ocho años como intendente de Santa Fe y nuestra experiencia legislativa con Lucila que cuando decimos que sabemos lo que hay que hacer en este momento, lo hacemos desde nuestra experiencia”.

Al referirse a la actuación de los legisladores nacionales de esta provincia, López Molina observa que “en su mayoría, salvando algunas excepciones hay una ausencia, un vacío enorme en la defensa de los intereses de la provincia. En algunos casos por los condicionamientos por la pertenencia al sector político del gobierno nacional y en otros casos por desinterés, falta de conocimiento y hasta de compromiso”. Dice que Santa Fe tiene “enormes desafíos: Uno de ellos es la economía y la producción, otro la lucha contra el narcotráfico que entiendo que este gobierno nacional abandonó esa pelea. De hecho no recuerdo cuándo fue la última vez que la ministra de Seguridad de la Nación estuvo por la provincia. Y tampoco encuentro en muchos de los que hoy quieren representar a Santa Fe desde Juntos por el Cambio, una defensa clara de los intereses santafesinos”, agregó.

El precandidato a diputado nacional reconoce que “si bien esta es una interna que se podría haber evitado si no hubiese habido tantos egos y tantas ambiciones; ahora que estamos en la cancha es claro que nuestro espacio tiene un buen diferencial respecto de aquellos que cuando tuvieron la oportunidad de defender a Santa Fe en el Congreso no lo hicieron o incluso han sido parte del problema de la inseguridad y el narcotráfico y han aterrizado de casualidad en Juntos por el Cambio por un interés personal y de corto plazo”.

López Molina lanzó esta dura acusación y la amplió al señalar que “en esto también hay que pensar que si muchos cuando tuvieron la oportunidad no pusieron el cuerpo si realmente tienen la vocación para plantarse frente a las mafias. No vaya a ser que cuando pase la crisis muchos de esos candidatos terminen arrodillados ante las mismas mafias. Ese es un problema que puede estar atravesando juntos por el Cambio dependiendo cuáles de sus alternativas ganen”.

Y fue más específico aún. “Pullaro ya nos demostró lo que hace (cuando fue ministro de Seguridad) y no me refiero a Losada. Si no que me refiero a otro candidato que fue uno de los mencionados por (el senador Armando Traferri) en su defensa en la Legislatura provincial cuando dijo que todas las semanas tomaba café o comía asado con tal y tal y en ese grupo lo nombró a este candidato a Juntos por el Cambio. Por eso no creo que seamos todos lo mismo en esta PASO”. Nuevamente, el señalado es el que no se menciona en la enumeración de precandidatos en este espacio en Santa Fe.

El candidato de la lista “Vamos Juntos” explicó: “Nosotros decimos que este año que ha sido de tanta pérdida, pérdida de vidas, de salarios de calidad de vida, se termina cuando abramos. Y abrir tiene que ver con abrir los comercios, abrir las escuelas pero también tiene que ver con abrirnos a nuevas ideas, a ideas de futuro”. Y amplió que en este contexto de crisis “el gobierno nacional puso en marcha algunas medidas que se ha probado que no solamente no bajan los precios en el mercado interno -como el cierre de las exportaciones de carne- sino que nos hacen perder lugares en importantes mercados internacionales que habíamos ganado”. Pero reconoció que “si bien tenemos enormes diferencias con el gobierno nacional, no somos de aquellos que sólo nos quedamos en la crítica sino que también tenemos propuestas”.

Roy López Molina cree que estos dos años que vienen “no son para grandes proyectos porque entre la confrontación política y dos años más de gobierno nacional, va a dejar poco margen para las grandes políticas públicas pero sí por lo menos tenemos que alcanzar un piso de previsibilidad que nos permita proyectar y salir del corto plazo que a una economía tan golpeada la termina destruyendo”. Y sí cree que “nos tenemos que animar a discutir seriamente y sin preconceptos ideológicos, alguna reforma laboral y alguna reforma tributaria que ponga como centro del motor de la recuperación a la clase media”.

Juntos por el Cambio “es hoy la principal fuerza opositora y no tengo dudas de que lo va a ratificar en estas elecciones de medio término, pero en dos años tenemos que ser opción de gobierno. Y cuando se tiene esa responsabilidad hacia el futuro y cuatro años de gobierno en la espalda, no sería honesto no tener la capacidad de la autocrítica”.

Para el candidato en esta interna de Juntos por el Cambio, “la falta de ideas o la falta de profundidad en la mayoría de los casos se reemplazan con ideas cortas o slogans que buscan que este estado de ánimo de la gente se termine canalizando simplemente por las diferencias con el kirchnerismo. Impulsamos hacer un proyecto de ley con ese buen programa nacional del gobierno anterior llamado Barrio Seguro, hay que aprovechar para dar respuestas desde el lugar que sea”.

Y agregó que hoy “hay que realizar y poner el cuerpo porque hay muchos que en este contexto aprovechan la crisis para jugarse alguna ficha en candidaturas nacionales que después no les da el cuero para sostenerlas. Candidatos que sólo han construido a partir de la rosca, pero uno puede mirar en esa historia cuántos realmente de todos ellos han puesto el cuerpo”, y nuevamente parece estar señalando al mismo candidato de Juntos por el Cambio que es blanco de todas sus críticas.