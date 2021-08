No hay dos sin tres, dice el dicho. Y el gobierno de Salta lo cumplió a rajatabla en estos días de paro docente. Ayer el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada, se sumó al dúo de los ministros de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, para tratar de poner fin a la huelga de más de un mes que sostienen las bases de la docencia salteña, sin el apoyo de la mayoría de los gremios.



Los ministros sostuvieron la idea de que gran parte de las personas que participan de la protesta lo hacen porque están confundidas y por eso la necesidad de las aclaraciones sobre el acuerdo paritario al que se arribó con los gremios, que la organización de hecho Docentes Autoconvocados no reconoce como representativos.

Por otro lado, los funcionarios pusieron énfasis en que este es el mejor acuerdo en las condiciones en que se encuentran las arcas provinciales. “Es imposible” mejorar el salario docente por encima del acuerdo que se logró ahora, dijo Cánepa. También apelaron a la "responsabilidad" deseable en una situación crítica de pandemia y convocaron a les docentes a volver a las aulas hoy, bajo la advertencia de que quienes no lo hagan, sufrirán descuentos en sus haberes.

La respuesta de Autoconvocados llegó ni bien terminó la conferencia de prensa: en declaraciones desde el acampe frente a la Casa de Gobierno, repudiaron los dichos de los ministros y ratificaron la continuidad de la medida de fuerza. Y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (Sitepsa), el único gremio que acompaña a Autoconvocados, denunció que los funcionarios incurrieron en violencia institucional con la "amenaza pública de carácter extorsivo que manifestaron para condicionar la vuelta a clase de los docentes en paro".

Cuestiones políticas y disputas gremiales

Como ministro político, Villada llevó la batuta en la presentación de los ministros realizada en la noche de ayer. El funcionario parecio atribuir la medida de fuerza a "cuestiones políticas" y "disputas gremiales". Dijo que tras concluir "de manera satisfactoria" la discusión salarial con los gremios docentes creyeron "conveniente" ofrecer estas precisiones, "para dar claridad a una situación que más allá de los legítimos reclamos de los trabajadores, sabemos que se vio notablemente influida por cuestiones de la política en el marco del proceso electoral" que concluyó el 15 de agosto en la provincia, y que "se vio influida también por las disputas gremiales que desde hace muchos años existen en el sector".

Luego resaltó: "Hemos logrado el mejor acuerdo salarial con los docentes", uno de los mejores del país y el mejor de la región NOA, según se encargaron luego de ratificar tanto Dib Ashur como Cánepa. "Este acuerdo salarial del 51% para el año 2021 que se ha firmado con los gremios está entre los mejores acuerdos paritarios que se lograron en el país tanto en el sector público como el sector privado”, insistió el ministro de Gobierno.

Además, ese incremento, se logró con "el máximo de los esfuerzos desde el punto de vista económico que puede hacer el gobierno provincial sin generar los desequilibrios que nos lleven luego a no poder pagar nuestros compromisos". Asimismo, "el acuerdo que se logró cumple con el compromiso que asumió el señor gobernador de hacer acuerdos salariales que estén siempre por encima de la inflación”.

Dib Ashur reforzó: el gobierno provincial está cumpliendo "plenamente” con ese compromiso, dijo. Por eso en enero de este año revisaron el acuerdo del año pasado y se dio un retroactivo del 4% y un 36% para este año, y en este caso se revisó en julio al convenio con los gremios docentes. Y se adelantó el 15% en julio y el 5% de agosto, “ya llegamos al 36% cuando la inflación todavía está en un 29%”. Recordó que también se habían comprometido a que una vez que concluyera la paritaria nacional docente se iba a hacer la paritaria para lo que resta del año en la provincia, y "Estamos cumpliendo el acuerdo”, insistió. Y “la paritaria nacional cerró en un 45,5% y la de la provincia de Salta cerró en un 51%”, recordo reiteradamente.

Agregó que “Además de eso", en noviembre "vamos a poner una cláusula de revisión”, se verá si los salarios están por encima o por debajo de la inflación, “y cumpliremos nuevamente la palabra”.

El mayor esfuerzo

Villada dijo que el gobierno hizo ese "esfuerzo mayúsculo” como “reconocimiento a la gran mayoría de los docentes que están en las aulas porque entendieron que la gente necesita que sus hijos estén en las escuelas". Y añadió que ese esfuerzo se hace "con la firme convicción de que es necesario empezar una nueva etapa, que no puede ser que todos los años en febrero, en marzo, en julio" haya conflictos gremiales.

Y por eso dijo que debe haber un diálogo, y aseguró que eso fue lo que hizo el gobernador Gustavo Sáenz cuando el año pasado se acercó a la docencia que se manifestaba (aunque después iba a decir que el gobernador solo les dijo que si no querían a sus dirigentes eligieran otres o que fundaran otros gremios) o el vicegobernador Antonio Marocco cuando se reunió este año, o los senadores que les recibieron.

Pero "Tiene que existir un acto de responsabilidad y los docentes volver a las aulas, es lo que la gente necesita, es lo que la gente quiere, es lo que la hora exige", aseguró. Destacó que hasta aquí el gobierno fue con cautela, que prefirieron no confrontar, "pero hoy necesitamos hablarle a los docentes, necesitamos pedirles y también exigirles que vuelvan a las aulas" porque ya "Hicimos el mayor de los esfuerzos”.

Cánepa, el tercero en hablar, agradeció “a la enorme mayoría de docentes” que “han seguido trabajando”. Señaló que Salta, junto a Misiones y Jujuy, son las provincias que "mayores días de presencialidad cuidada" tuvieron. Enseguida incurrió en una contradicción que se iba a repetir en su discurso: por un lado reconoció que “obviamente esto ha sido afectado por estas medidas que se ha tomado en agosto”, pero por otro lado habló “(d)el esfuerzo de la gran mayoría de nuestros docentes que pone el hombro como todos los trabajadores en una situación tan difícil que vivimos”.

También destacó el acuerdo salarial: "Hemos tenido este año y también el año pasado, de las mejores paritarias del país”, aseguró y agregó que además están atendiendo otras reclamos como los concursos de directores, las tituralizaciones. Y avanzarán "en distintos puntos de la grilla salarial” como sueldos iniciales, ítems por zonas inhóspitas y otros pedidos de la docencia.

“Somos conscientes de que la grilla salarial docente es compleja” por eso se comprometieron a revisarla, ratificó por su parte el ministro de Economía. "Nos quedan muchas cuestiones que discutir”, reconoció.

Vuelvan a clases, o se descuenta

“Creo que hubo mucha confusión en todo este tiempo”, subrayó Cánepa, y dijo que por eso pretendían “Despejar esas confusiones y que el lunes puedan retornar a clases los docentes que no lo están haciendo”.

Una pregunta le dio al ministro el pie para que advirtiera que quienes hoy no vuelvan a clases afrontarán descuentos, porque "no se puede tratar igual a alguien que va a trabajar que a alguien que no se presenta a su trabajo”. Enseguida deseó: “Esperemos que el lunes los docentes que no hayan estado trabajando durante este mes de agosto lo hagan ahora, y claramente si el lunes no se reintegran, tendrán los descuentos que se fijan en las normativas pertinentes”.

Sin embargo, como otro argumento para volver a clases, recordó que dado que en algunas escuelas “fue importante esa medida de fuerza" y como lo que interesa al gobierno es que se "recuperen las horas de clase", quienes se reintegren hoy podrán, "hasta el 6 de septiembre en base a las opciones que ha trabajado el Ministerio de Educación", recuperar las horas de clases no brindadas.

Villada retomó lo de la confusión: sostuvo que si bien cualquier trabajador tiene derecho a peticionar, “los únicos que están habilitados para discutir cuestiones como los salarios” y participar de una paritaria “son los gremios” porque “así lo establece nuestro ordenamiento jurídico” y “también porque es la mejor forma de defender los derechos de los trabajadores”.

En la puerta de su casa

Villada insistió en que éste es "es un gobierno de diálogo”. Recordó lo de la conversación de Sáenz con Docentes Autoconvocados, pero añadió que entonces los mandó a elegir otros dirigentes gremiales, si no les gustaban los actuales, o a organizar otros gremios, porque "lo que no se puede hacer es plantear un esquema sin resolución", que sin ser un gremio pretendan "estar en un lugar que la ley claramente dice que no pueden estar", y a continuación dijo una frase que enojó: "nos parece muy bien la lucha, pero en una asamblea que no sabemos dónde se realiza, cómo se realiza y con qué representatividad, se eligen los llamados delegados”.

“Ustedes dijeron desconocer donde hacemos nuestras asambleas, se ve que no vienen a trabajar, porque la última asamblea provincial que se celebró ayer acá, la hicimos en la puerta de su casa (de Gobierno), acá en el Grand Bourg”, le respondió un docente desde el acampe.

Villada cerró convocando a hacer "nuevamente ese gran acuerdo” por la educación pública, “que sea verdaderamente una política de todos, en donde no haya especulación ni mezquindades”.

Entre las respuestas en videos que se difundieron desde el acampe la delegada del departamento Rosario de Lerma, Julieta Barboza, afirmó que la medida de fuerza en "la mayoría de los departamentos tiene (una adhesión de) hasta casi un 100% en algunas instituciones". "Y le pidió al ministro de Educación que "no mire para otro lado" porque "tiene un conflicto que resolver y lo tiene que hacer inmediatamente, no nos quiera poner a nosotros como que somos los que no queremos ir a trabajar. Nosotros los maestros somos los primeros que queremos ir a trabajar" y "es usted el que no quiere que nuestros niños tengan una educación pública como se merecen".

También desafió al ministro de Economía a que explique que el poder adquisitivo del salario se licúa con los incrementos escalonados.