El expresidente Mauricio Macri estuvo ayer en Rosario para apoyar la lista Santa Fe Nos Une, que lleva a Federico Angelini como primer precandidato a senador nacional, Luciano Laspina a diputado nacional, y Carlos Cardozo en el Concejo. "Estoy muy orgulloso de que estén acá, creo de verdad en todos ustedes. No sólo en los dirigentes valiosos del PRO, sino en todos los dirigentes que están participando en esta interna", dijo Macri, en una de las pocas referencias que hizo respecto al acompañamiento que ayer le brindó a una de las cuatro listas que competirán en las primarias santafesinas de Juntos por el Cambio. "De acá al 12 salgamos a militar explicando por qué la importancia de esta elección, y después todos unidos en una sola lista, es el compromiso, para pelear por ese futuro que merecemos y que soñamos", pidió Macri.

Unas mil personas asistieron ayer al salón de Puerto Norte donde se realizó el encuentro que encabezó Macri. Allí se la vio a la precandidata a renovar su banca por la lista Cambiemos con Ganas, Anita Martínez. Antes del acto, el ex presidente se sacó una foto con los precandidatos de la lista Vamos Juntos, José Corral y Roy López Molina, luego de presentar su libro Primer Tiempo en un hotel céntrico. Sorprendió la ausencia de Amalia Granata, quien secunda en la lista a Angelini. "Está en Rafaela, haciendo campaña", explicaron. Mientras aguardaban la llegada de los precandidatos, se pasó un video con los apoyos de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Al canto del "Sí se puede", Cardozo fue el primero en subir al escenario. "Vamos a recibir a nuestro presidente que viene a apoyar a una lista de lujo, de personas que representan los valores de Juntos por el Cambio. Nosotros vamos a dar la pelea para que en el Concejo Municipal se discutan las cosas que le interesan a la gente y no las pavadas que se están discutiendo", arengó.

Después fue el turno de los precandidatos a la Cámara baja. Hablaron, brevemente, Walter Ghione, Gisela Reinoso, Jorge Faurie, Gisela Scaglia y Laspina. Todos apelaron al pedido de participación en las PASO del próximo 12 de septiembre. Por su parte, Angelini dijo que las primarias son "fundamentales para que haya un equilibrio en el Congreso".

"Parece que fue ayer que acá, a pocos metros, ese atardecer nos encontró juntos militando por la libertad, la república, por nuestro futuro. Y nos costó, semanas después, con tristeza, asumir la derrota. Pero ese 7 de diciembre, acá en Rosario, nos volvimos a encontrar y dijimos que íbamos a seguir juntos, que no íbamos a dejar de creer en nosotros mismos, luchando y custodiando ese futuro", recordó Macri sobre la derrota electoral en 2019.

Más allá de las consignas habituales, el ex presidente se dio una vuelta por la agenda: "Este dolor que tenemos, que vivimos este año y medio , por todo lo que nos cachetea, que no tiene que ver con el sentido común, con la verdad, esto es propio de querer negar la magnitud de los problemas que están generando". "No pudieron reparar ni una de las cosas que nosotros no pudimos reparar", insistió.

"Queremos dirigentes políticos para que cada uno se pueda desarrollar. Con buena educación, no con maestras violentas que quieren adoctrinar a la fuerza a los alumnos. Queremos políticos que tengan el coraje de enfrentar el narcotráfico. Acá en Rosario se vivía más tranquilo y seguro", aseguró Macri.

"Les pido que salgamos a vencer el peor virus que te inocula el populismo, el virus de la resignación. Hay que creer que todo esto depende de nosotros", agregó.

En la previa del acto, Macri dijo que intentó evitar "todas las internas posibles porque la crisis es muy profunda, y cuando un ciudadano ve una interna se asusta y puede pensar que eso puede debilitar el compromiso de Juntos por el Cambio. Nuestra interna está siendo respetuosa y eso nos va a potenciar".