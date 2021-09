Martín Blas, secretario Electoral Nacional, dio a conocer los últimos detalles de las prevenciones sanitarias durante los comicios. El funcionario explicó que ya se comunicó a los distintos actores, como delegados de mesa, comandos, autoridades partidarias, acerca de las medidas para minimizar al máximo las posibilidades de transmisión de COVID.



Como se adelantó, se sumaron 26 establecimientos, habrá un fiscal de cada partido por mesa, y un fiscal general de cada lista o agrupación por establecimiento.

“En general se sigue la acordada 83 de la Cámara Electoral: se aumentaron establecimientos de votación, se creó la figura del Facilitador Sanitario que entre sus funciones tendrá el rol de hacer cumplir las medidas de conducta social como uso de barbijo, distancia social, control de filas y ordenar el ingreso de electores a las escuelas”, explicó.

En este sentido se conoció que luego de las 18 horas los Facilitadores van a repartir números a quienes se encuentren afuera de los establecimientos haciendo fila; quienes no posean su número, no podrán votar luego de las 18 horas. Dentro de cada lugar de votación, las filas no podrán exceder las 7 personas, podrán incluso ser filas de menos votantes de acuerdo a la capacidad del lugar y al criterio de las autoridades.

El facilitador sanitario será un miembro de las fuerzas armadas que será el encargado de controlar el aforo.

Entre las 10.30 y las 12.30 habrá prioridad para que puedan votar personas de riesgo, mayores de 60 o personas con algún tipo de patología.

Toda persona con COVID no debe ir a votar, está eximida, bajo pena de infracción de normas sanitarias. En caso de que exista en alguna fila un sospechoso de portar la enfermedad, el Facilitador Sanitario lo va a invitar a retirarse del establecimiento, y su no emisión del voto estará justificada. “Para quienes quieran aun así ejercer su derecho al voto, se creó un sistema de contingencia de votación a través del cual con medidas de bioseguridad, podrá votar en un cuarto oscuro especialmente habilitado”, explicó Blas.

Las personas aisladas no pueden ir a votar. “No hay evidencia en el país o en la región de que el acto electoral eleve los índices de contagio, por lo tanto tenemos confianza de que será una buena jornada”, avizoró.

Desde el Juzgado Federal Electoral, llaman a la población a consultar el padrón, debido a que hubo diversos cambios de establecimientos. El nuevo padrón se puede consultar desde el celular ingresando a www.padron.gob.ar.