A continuación argumento sobre los puntos y temas que desarrollaremos en el mismo.

La referencia al sujeto en la orientación lacaniana es no sólo el punto de inicio en nuestra práctica sino lo que sostiene nuestra dirección del tratamiento. Se trata de dilucidar, desmenuzar, el sentido y sus consecuencias respecto al sujeto. El parlêtre se introduce en nuestra práctica, irrumpe, se impone. El cuerpo condición de goce, permite dar cuenta del real de cada uno.

Cualquiera puede acceder a su singular modo de goce haciéndose responsable del mismo. Eso es una decisión, la del sujeto. Nada exime al practicante de su responsabilidad en la práctica. El estar “a la altura de la época” evidencia que el psicoanálisis cambia.

Hace falta un cuerpo para gozar y solo un cuerpo puede gozar. La desorientación de los sujetos en cuanto a qué hacer con su goce, con sus cuerpos, con los lazos, nos lleva a recibir demandas nuevas y es la política del síntoma la que nos aproxima a esta clínica.

“El cuerpo viviente es el cuerpo afectado de goce”, señala Miller en Biología Lacaniana y acontecimiento del cuerpo. El goce es el producto del encuentro, siempre contingente, entre el cuerpo y el significante.

Pero de la responsabilidad de nuestra práctica no nos podemos eximir, somos responsables. Lacan menciona explícitamente en el Escrito de 1953 que “mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Pues ¿cómo podría hacer de su ser el eje de tantas vidas aquél que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico?”.

Se trata de la subjetividad de la época. ¿Qué significa que la época y su subjetividad enmarquen la práctica analítica? La advertencia de Lacan en 1953 alude exactamente a esto, que en el discurso del amo que organiza el discurso social están los significantes que constituyen las subjetividades de una época y al psicoanálisis le cabe la responsabilidad de interpretarlos. Hoy todo pareciera desaparecer, toma la consistencia de lo evanescente. La crisis no del discurso del amo sino del discurso capitalista que lo sustituye está abierta.

No retroceder respecto a las modalidades de goce que articula nuestra época. Sostener, una por una las invenciones sintomáticas a las que puede proceder el ser hablante, en caso contrario, peligrosamente, nuestra posición sería ideológica.

¿Cómo se presentan los analizantes? ¿Qué lugar para el analista hoy? ¿Qué decimos de lo que acaece en nuestros consultorios? ¿El analista tiene que responder? ¿De qué manera? Son las preguntas que orientarán esta propuesta de curso que llamamos La responsabilidad del sujeto en la época del parlêtre (hablanteser).

La invitación a la controversia y las diferencias procura establecer sin dejar de recorrer los textos, la invención. El no saber procurará ser el contexto desde el cual nos encontraremos.

