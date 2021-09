Mientras avanza la campaña de vacunación en todo el mundo, aparecen casos de personas que deciden no inocularse para combatir el coronavirus, en esta ocasión con una consecuencia inesperada.

El juez estadounidense James Shapiro decidió prohibirle a una madre ver a su hijo de once años porque la mujer se negó a vacunarse contra la covid-19.

Según el magistrado del condado de Cook, Rebecca Firlit, una recepcionista de 39 años que comparte la custodia de su hijo con su esposo, de quien está divorciada hace siete años, no podría volver a ver al niño hasta recibir alguna de las vacunas que se aplican en Estados Unidos.



La mujer relató que la decisión la encontró con la guardia baja, y justitificó su actitud por haber tenido "reacciones adversas a las vacunas en el pasado" y afirmó que su médico "le recomendó no vacunarse" por el "riesgo" que representa la inoculación.

“Una de las primeras cosas que me preguntó (el juez) cuando recibí la llamada por Zoom fue si estaba o no vacunada, lo que me desconcertó porque le pregunté qué tenía que ver con la audiencia”, señaló Firlit.

Y agregó: “Estaba confundida porque se suponía que se trataba de una audiencia para discutir los gastos y la manutención de los hijos. Le pregunté qué tenía que ver con la audiencia y me dijo 'yo soy el juez y tomo las decisiones sobre su caso'".

"El tribunal de primera instancia claramente se excedió de su autoridad al suspender el tiempo de crianza de la madre cuando el asunto ante el tribunal era la manutención de los hijos", sostuvo, a su turno, Annette Fernholz, abogada de Firlit.



Además, la defensora indicó que “la madre no sabía que se estaba discutiendo su tiempo de crianza cuando fue a la Corte por Zoom". "El juez la privó del aviso y de una audiencia completa sobre el tema ”, agregó. También reveló que el tema de la vacunación no fue planteado por la expareja de Firlit.

En cuanto al futuro del expediente, Fernholz dijo que espera que una corte de apelaciones revoque el fallo de Shapiro. Firlit por ahora solo puede hablar con su hijo por teléfono, con quien se comunica todos los días. "Llora, me extraña", contó la mujer.



Si bien esta es la primera vez que un juez toma una medida punitiva a raíz de la negativa de una persona a ser vacunada, en otros casos la vacuna contra el coronavirus ha sido utilizada como incentivo o recompensa.



A los infractores de varias docenas de casos penales menores en Georgia se les ha ofrecido sentencias más cortas a cambio de vacunarse, mientras que en Nueva York otros jueces han establecido como requisito para firmar acuerdos u obtener la libertad bajo fianza la condición de estar vacunado.