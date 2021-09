La gira proselitista del ex presidente Mauricio Macri por Santa Fe terminó con una acusación de "favorecer al kirchnerismo". No por el discurso que brindó para respaldar al precandidato a senador de su espacio, en el que reconoció que durante su gobierno no pudo "domar la macroeconomía", sino porque en caso de que el elegido ganara la interna y fuera elegido senador dejará su banca de diputado nacional a una legisladora que ahora milita dentro del Frente de Todos.

"¿Sabe usted que si Angelini asumiera como senador podría entregar su banca de diputado nacional al kirchnerismo?", le preguntó al expresidente a través de las redes sociales la precandidata a senadora Carolina Losada.

La periodista, quien saltó a la política para encabezar una de las cuatro listas internas de Juntos por el Cambio en Santa Fe, le recriminó: "¿Cómo puede ser que usted apoye a quien le estaría dejando (al oficialismo) la mayoría en Diputados?"

Angelini --vicepresidente nacional del PRO y exfuncionario del gobierno porteño-- figura como precandidato a senador junto con Amalia Granata y está acompañado en la lista de precandidato por el exdiputado Luciano Laspina y el excanciller Jorge Faurie.

En caso de ganar la atomizada interna y ser elegido senador en las elecciones generales, el egresado de la UCA dejará su banca como diputado nacional --que obtuvo en 2019-- a la actual diputada provincial Cesira Arcando, del partido FE, quien ocupó el sexto lugar en la lista de diputados nacionales de JxC en 2019, pero ahora se incorporó al partido que fundó el extitular de la UATRE "Momo" Venegas, que respalda al oficialismo.

"Me sorprende el apoyo que está haciendo a la precandidatura de Federico Angelini", chicaneó Losada ante la eventualidad de ofrecerle una banca al Frente de Todos en la Cámara baja.

"La banca está en riesgo, es indiscutible. Están siendo inocentes o irresponsables porque el kirchnerismo siempre va por todo", señaló Losada, consustanciada con el discurso del PRO, aunque allegados a Angelini le contestaron que, por la ley de paridad de género, el reemplazo de la banca le correspondería a un varón.

"Ya hay antecedentes y proyectos que favorecen el reemplazo de varón por mujer hasta que la cámara cuente con un 50% de cada género", retrucó la periodista que hizo evidente un error de cálculo en las candidaturas impulsadas por el macrismo, en caso de que lograra quedarse con una de las tres bancas de la Cámara alta que renueva la provincia.

"Con cualquiera de los otros precandidatos no hay riesgo", subrayó Losada.