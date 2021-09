Como ocurrió en las elecciones de diciembre de 2008, que significaron la caída en desgracia de Eduardo López, los comicios en Newell’s del próximo domingo 19 están en manos de la Justicia. El oficialismo pretende imponer condiciones para que la oposición no pueda consolidar su alianza electoral, con dirigentes de la Agrupación Unen que se suman a la lista del Movimiento Independencia Leprosa (MIL). La oposición acude a Inspección General de Personas Jurídicas y a la Justicia para realizar los cambios reclamados, conforme se resolvió una vez aplazado los comicios que debieron realizarse el pasado abril. Juan José Concina, Ignacio Boero y José Goity, son los socios que exigen oficialización de sus respectivas candidaturas.

En la burocracia se esconden las miserias y la ambición de poder que rodea las elecciones en Newell’s.

Cristian D’Amico es candidato a presidente por el oficialismo y cree que tiene chances de ganar haciendo uso de la estructura del club. Ergo: empleados, barras y poder de influencia sobre la Junta Electoral. Sobre este último actor en juego, D’Amico mostró su estrategia al negar la alianza entre MIL, que lidera Ignacio Astore, y UNEN, que preside Concina, pero le permite a UNEN cambiar candidatos para que puedan ser opción de voto el domingo de 19. D’Amico cree que así le restaría votos a Astore, el favorito en ganar los comicios, si se presenta también la agrupación del ex secretario del club.

Al respecto, ayer UNEN informó que no irá a elecciones con su lista dado que la misma no fue oficializada con su candidato a presidente, Concina, por falta de antigüedad (10 años) de socio para el cargo. Esta decisión, oportunamente, reinstaló el diálogo de la lista de Concina con la de Astore y se acordó una alianza opositora que suma a la agrupación del ex médico leproso a tres integrantes de UNEN: Concina, Boero y Goity.

Los miembros de la Junta Electoral del oficialismo le negaron esta unión de lista a la oposición y UNEN agotará la vía administrativa en Inspección General de Personas Jurídicas y en la Justicia, a fin de evitar que en “Newell’s vuelvan las proscripciones y el autoritarismo”. “Es un atropello, vamos a realizar las presentaciones correspondientes para que esto se revea. La misma Junta Electoral que autoriza en un acta firmada el cambio de candidatos en una lista es la que ahora nos dice que no se puede hacer”, lamentó Goity en diálogo con Rosario/12, candidato a vocal titular en la lista de Astore. Concina se propone como vicepresidente segundo y Boero como secretario.

El acta acuerdo expresa: “Atento a la particular situación de postergación sin fecha cierta de la elección, las listas que quedaron oportunamente oficializadas para participar del acto eleccionario a llevarse a cabo en fecha a determinar (se fijó luego el 19 de septiembre) podrán reemplazar los candidatos que ya fueran presentados y aceptados por esta Comisión Electoral hasta diez días antes de dicho acto eleccionario”.

La misma fue firmada por los miembros de la Junta Electoral el 18 de junio pasado.