La sede de la Asociación de Empleados de Comercio, de Corrientes al 400, fue baleada a última hora de este jueves y, según las primeras informaciones, la policía recogió al menos una docena de vainas servidas en el lugar.

Silvana Crocci, prosecretaria del sindicato, habló en LT8: “Se equivocaron de lugar o estratégicamente lo usaron, aunque nuestro sindicato partidariamente no responde a ninguna organización. No le encontramos ninguna lógica. Estamos sorprendidos, no tenemos conflicto con nadie. No hay ninguna razón ni amenaza previa para esta agresión; haremos la denuncia correspondiente”.

Por otro lado, aseguró que “a diario pasan unas 5 mil personas por la sede”; e informó que “la actividad de hoy será normal”.

Según pudo reconstruir, "a eso de las 23.30, aparentemente una moto se paró frente a la obra social y comenzó una balacera frente a la obra social (Osecac) y el laboratorio", dijo sobre el hecho que no registró personas lesionadas.