TEATRO

Edipo en Ezeiza

Entre los restos fragmentados de un paisaje que varía a cada momento, una familia se somete a feroces interrogatorios con el fin de descubrir al traidor disfrazado, al enemigo infiltrado. El padre, la madre y el hijo son versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo que se ha frustrado. Las identidades familiares se han trastocado y ya no es posible afirmar una causa común ni una dirección: la lucha continúa por otros medios en un plano de realidad inenarrable. Con dramaturgia y dirección de Pompeyo Audivert, esta comedia metafísica sobre cómo una familia intenta dar con su paradero en una escena nacional perdida regresa a escena para su quinta temporada. La escenografía es de Ana Audivert y el paisaje sonoro de Florencia González Rogani. Con Julieta Carrera, Hugo Cardozo y Francisco Bertín.

Domingo a las 16, en el Teatro El Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857. Entrada: $1200.

Ribetes en tu piel rojos quedaron

Estelita se despide de su profesión, la de ser pasadora de páginas en los conciertos de su maestra de la infancia. La muerte aparece como un presagio que bordea las notas del pentagrama, como una sombra que atraviesa la silueta de su maestra y de Estelita en el espejo. El Hombrecito dará un concierto de piano después de muchos años de estar retirado, pero los nervios le estallan y lo descoloca la inesperada presencia de su madre en silla de ruedas. Comienza a tocar y se equivoca, todo se va desmoronando como un paisaje que se desdibuja. Con dramaturgia de Darío Bonheur y dirección de Eloísa Tarruella, esta pieza reune dos monólogos atravesados por la música y las sombras. Con María Nydia Ursi Ducó.

Domingo a las 18, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $500.

MÚSICA

Live at Electric Lady

A casi una década de su último disco de estudio, Banga (2012), Patti Smith presenta un EP que forma parte del ciclo que Spotify viene realizando en el famoso Electric Lady de Nueva York. Son siete versiones –de temas propios y ajenos– que la cantante acaba de registrar acompañada por su banda, como si estuviese anunciando el final de la pandemia. Se trata de rendiciones en vivo de “April Fool”, “Ghost Dance”, “Broken Flag”, “Paceable Kingdom” y el legendario “Birdland”, que se extiende por nueve minutos grabados en primera toma y con una intensidad similar a la original. El repertorio se completa con “One Too Many Mornings”, de Bob Dylan, y “Blame it on the Sun”, de Stevie Wonder, que fue sumado a la lista a último momento por la cantante, que asegura haberse descubierto pensando inexplicablemente en él y enseguida se dio cuenta que formaba parte de Talking Book (1972), un disco que Wonder grabó justamente en Electric Lady.

Piazzolla Lado B

Recientemente nominada al Grammy Latino por Amor y tango (2014), la cantante Marianela Villalobos propone para su flamante tercer disco un recorrido original sobre temas no tan transitados del marplatense, con cuidados arreglos y gran desafío vocal. Nacida en Costa Rica pero radicada hace tiempo en Buenos Aires, Villalobos encaró el trabajo con la intención de homenajear a Piazzolla en su reciente centenario. El encargado de los arreglos y dirección musical del disco fue su pareja, el pianista y compositor Nicolás Guerschberg (integrante del grupo Escalandrum), y cuenta con la participación especial del baterista Daniel “Pipi¨ Piazzolla y de la violinista japonesa Naho Shibata, que grabó su parte desde Tokyo. El álbum fue grabado, mezclado y masterizado por el ingeniero Facundo Rodríguez.

ONLINE

Only Murders in the Building

Un día más en el Arconia, uno de esos añejos y señoriales edificios de departamentos de Nueva York, hasta que la muerte de un inquilino pone a toda la vecindad en alerta. La policía desecha cualquier juego sucio y declara que el asunto es un clásico suicidio, pero tres habitantes del lugar –amantes de los podcasts dedicados a los “crímenes verdaderos”– sospechan que la cosa es más compleja y el homicidio ha tocado a sus puertas. Disponible en la reluciente plataforma Star+, la serie creada por John Hoffman y el comediante Steve Martin tiene a este último como una de las patas del trío protagónico, que se completa con el talento del gran Martin Short y Selena Gomez. Juntos comienzan una pesquisa no exenta de peligros, en general amables, en una parodia old school del tradicional whodunit. Y graban un podcast, desde luego. ¿Y el título? En el primer episodio alguien es asesinado en el parque, pero la respuesta de los héroes es clara: “No, solamente cubrimos los asesinatos dentro del edificio”.

Q-Force

“Un superespía gay y su variopinto escuadrón LGBTQ luchan por demostrar su valor en la agencia que los subestima. Primero en West Hollywood. Luego, ¡en el mundo!”. La descripción oficial de esta serie de animación para adultos, que ya puede disfrutarse en Netflix, es bastante clara. Alteración queer de los relatos superheroicos, la creación de Sean Hayes y Michael Schur sigue al Agente Mary y al resto de sus superamigos en un intento por ser respetados dentro de la comunidad de calzas ajustadas. Con guiños a la saga Bond y a tantos relatos de hombres endurecidos dentro de agencias como la CIA, los diez episodios dan vuelta como una media estereotipos y prejuicios, con mucho sentido del humor.

CINE

Esquirlas

El 3 de noviembre de 1995 una terrible explosión sacudió a la ciudad de Río Tercero. La fábrica militar donde se originó el estallido fue destruida por completo, con el saldo de siete muertos y casi trescientos heridos. El documental de Natalia Garayalde, presentado en competencia en el Festival de Mar del Plata, llega al Malba (todos los viernes de septiembre a las 21) y a otras salas del interior del país. Garayalde y su familia vivían cerca del lugar cuando ocurrieron los hechos, y su película tiene un fuerte componente autobiográfico, punto de partida para analizar causas y consecuencias –sociales, humanas y políticas– a partir de un excelente uso del material de archivo. En palabras de la realizadora, “en los videos familiares se mezcla la inocencia de mi infancia con la tragedia. Ahora busco una escena perdida, algún síntoma de lo que pasó después. Los fragmentos del pasado se unen y puedo percibir el lado negativo de las imágenes, el río oculto que corre debajo de la superficie”.

¿Cuánto cuesta la vida?

Presentada en el lejanísimo Festival de Sundance 2020, cuando la pandemia comenzaba a resquebrajar la vida tal y como la conocíamos, la película de Sara Colangelo tiene finalmente su lanzamiento comercial en Netflix. Con la presencia central de Michael Keaton y Stanley Tucci, el film sigue de cerca la historia de un abogado de Washington (Keaton) que ha sigo elegido para seguir los casos de compensación luego del atentado del 11 de septiembre de 2001. Pero, como reza el título, ¿cómo calcular el valor de una vida en dólares? El protagonista deberá enfrentarse al caso más importante de su vida sin perder de vista el elemento humano, el dolor de aquellos que perdieron a sus seres queridos.

TV

Filmoteca

Luego de un año y medio de ausencia en la pantalla de la Televisión Pública vuelve Filmoteca, como siempre conducida por su creador, Fernando Martín Peña, y el crítico Roger Koza. Clásicos, rarezas, copias recuperadas y ciclos específicos vuelven a tener el lugar que les corresponde. El regreso se produce con varias sorpresas en los primeros títulos a exhibirse, como ocurrirá esta noche con La crónica Hellstrom, una mezcla extraña y única en su tipo de documental entomológico con relato de terror apocalíptico. Dirigida en 1971 por el realizador Walon Green, con guion de Ed Spiegel, el film retrata la lucha por la supervivencia entre humanos e insectos. A partir del relato del Doctor Nils Hellstrom (el actor Lawrence Pressman), las imágenes –tomadas de títulos de horror y ciencia ficción y registros documentales de gran calidad– demuestran la posible conquista del mundo por las pequeñas criaturas gracias a su inmensa capacidad de adaptación.

Hoy a la medianoche, por la Televisión Pública.

Call the Midwife

La exitosa saga de las parteras británicas llega a su temporada número 10, esta vez ubicada en el año 1966. El instituto Nonnatus continúa con sus esforzados empeños, al tiempo que el movimiento por los derechos de las mujeres comienza a impactar con fuerza en la sociedad. La situación financiera no es sencilla e incluye la posibilidad de la pérdida del edificio, aunque la copa mundial de fútbol logra el olvido momentáneo de esos y otros problemas y conflictos. La señal Europa Europa comenzará a emitir la serie a partir de este martes, acompañando semanalmente las pasiones y dolores de la enfermera Trixie y la hermana Julienne, entre otros personajes.

Martes a las 22, por Europa Europa.