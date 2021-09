El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participó junto con el presidente Alberto Fernández de una recorrida por el laboratorio de insumos hospitalarios BINA, en el Parque Industrial Hudson.



En Berazategui, el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa recorrieron la empresa de insumos hospitalarios BINA Pharma, ubicada en el Parque Industrial Hudson en ese distrito bonaerense.



Del encuentro, también participaron: Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; el intendente de Berazategui, Juan Mussi; y la primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz; la titular de PAMI, Luana Volnovich, cámaras empresarias e industriales pyme de la zona, entre otros.



En ese contexto, el titular de la Cámara baja expresó: "Hay un Estado que decidió parar el negocio para unos pocos, los amigos de la vida del gobierno anterior, y ayudar a que nuestro sector productivo pueda tener instrumentos para financiarse y para encarar la recuperación en el medio de la pandemia".



"A pesar de ser un país sin crédito pudimos enfrentar la pandemia y financiar el ATP, donde muchos trabajadores no perdieron el empleo ni su ingreso. Y mantuvimos la idea de que el mercado interno es el mejor instrumento para dinamizar nuestra economía", continuó.



Y agregó: "Apostamos, además, a recuperar el ingreso en plena pandemia, bajando el impuesto a las ganancias a las pymes y trabajadores. Mucho de todo eso parece que no fue suficiente. No solamente bailamos con la más fea a nivel global, sino que además nos tocó bailar en un momento que veníamos de un fracaso estrepitoso del gobierno anterior. En ese marco se dio la discusión para recuperar el crédito de la Argentina".

Sergio Massa en un momento de su discurso

Además, Massa le contestó al expresidente Macri por sus recientes críticas al gobierno actual, y expresó: "Como creemos en la democracia y estamos acostumbrados a poner la otra mejilla, mientras él llama a destituir a este gobierno nosotros llamamos a que después de la elección haya cinco políticas de estado, se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable para darle a nuestras pymes, al estudio de nuestros jóvenes y a los argentinos que necesitan un proceso de desarrollo políticas de mediano y largo plazo".



"Ellos llaman a la destitución del gobierno, nosotros seguimos queriendo el diálogo y los queremos sentados en la mesa porque creemos en la democracia y porque creemos que el Congreso es el ámbito para definir políticas de estado", finalizó el presidente de Diputados.



También estuvieron presentes: los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Gastón Granados (Ezeiza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), y funcionarios nacionales, entre otros.