Treinta minutos con las agudas y certeras reflexiones de Silvio Rodríguez, en plena situación de cambios en Cuba y con un nuevo trabajo discográfico bajo el brazo: ese tesoro es el que presentará esta semana Las 40, el programa que Felicitas Bonavitta conduce los sábados de 7 a 10 por AM750. "También habló de la pandemia, las vacunas cubanas, del bloqueo, de la Revolución y de cómo han ido cambiando los líderes en todos estos años", anticipa la periodista, que realiza el programa desde La Pampa para todo el país.



"Hace tiempo que teníamos ganas de entrevistar a Silvio, pero renovamos impulsos con todo lo que había pasado en Cuba y con la publicación de la canción acerca de sus padres y su nuevo disco, así que a través de un amigo en común pude contactarme con él. En principio iba a ser en vivo, pero por alguna cuestión técnica derivó en que Silvio me pidió que formule las preguntas y él las respondió desde su estudio. Y hace dos días me llegó media hora de respuestas de Silvio Rodríguez en la que, la verdad, no le saca el cuerpo a ninguna de las preguntas y hace observaciones súper valiosas. Son 30 minutos que no tienen desperdicio", explica Bonavitta.