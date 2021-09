Por definición, rebelde es quien se levanta contra el orden establecido. Y como ese orden es el capitalismo, no cabe llamar rebelde a quien defiende este sistema explotador, decadente y dependiente. Menos aún a quien defiende el neoliberalismo, con más entrega al FMI, más ajuste y más precarización aún.



Desde ya, el desgaste político de las dos alianzas capitalistas que fueron o son gobierno, JxC ayer y el FdT hoy, deja un espacio para engendros como Milei y Espert. Y el establishment les da manija mediática para que esa ruptura se capitalice por derecha. Pero pelos revueltos, insultos pedantes y citas plagiadas no bastan para disimular que detrás no hay nada nuevo. Sus recetas ya las aplicó la dictadura genocida (que niegan) y Cavallo con Menem (al que elogian) y De la Rúa (al que omiten). Es más: si le sacás el peluquín a Milei seguro se te aparece Cavallo…

Digamos las cosas como son: la rebeldía es de izquierda. Lo fue siempre, desde Espartaco y los mártires de Chicago hasta la revolución bolchevique y todas las luchas sociales que en el mundo han sido y serán. Rebeldía por una sociedad justa, sin explotación ni opresión, con educación, trabajo y disfrute de la vida para todos. En donde no nos diga Vidal que porro en Palermo sí pero en la villa no, ni nos diga cómo garchar Tolosa Paz, que días atrás en La Plata votó junto al macrismo regalarle predios públicos a la Iglesia, eterna represora de la libertad sexual.

Que hay jóvenes chetos o despolitizados con Milei, los hay. Pero las pibas de la marea verde son más bien de izquierda y anticlericales, mientras la casta política sigue bancando a la Iglesia. La juventud de las luchas ambientales es más bien de izquierda, mientras la casta política defiende el extractivismo. Y son más bien de izquierda las y los activistas que en los laburos enfrentan a la burocracia sindical, mientras la casta política la apoya. A toda esa juventud le pedimos el voto.

Pero hay otra franja importante que votó a Alberto para cambiar el desastre que nos dejó Macri, y ve que hay más continuidad que cambio. Sienten decepción e incluso enojo, tienen ganas de no ir a votar o votar en blanco. Les digo que no es por ahí. No votar o votar en blanco de hecho favorece a los partidos del sistema, porque no quedan bancas en blanco ni vacías: las ocupan ellos. Lo útil es expresar esa bronca con un voto por la positiva.

Por eso te invito a votar a quienes sabés que vamos a usar esas bancas para apoyar tus luchas y decir lo que en esas cámaras no se dice. Votá al Frente de Izquierda, y dentro de la interna votá por la lista que encabezamos Cele Fierro en Capital y yo mismo en Provincia. Queremos una izquierda que se supere y se (r)evolucione a sí misma, que salga de la zona de confort y el rol testimonial, deje atrás todo rasgo sectario, se abra al activismo independiente y a quienes se decepcionan del gobierno, y crezca con vocación de poder.

* Precandidato a diputado nacional por el FIT Unidad-MST