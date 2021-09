A una semana de las PASO, llueven las encuestas y las mediciones, pero entre les consultores políticos prevalece una impresión: hay un enojo generalizado contra toda la dirigencia política que, sumado a la pandemia, presenta un escenario electoral en el que predomina la incertidumbre. A nivel nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la mayoría de los y las analistas consultados por este diario coinciden en que el Frente de Todos mantiene una pequeña ventaja sobre Juntos Por el Cambio, pero que la brecha se ha ido reduciendo en las últimas semanas. La disminución de la participación es algo asegurado, ya que la mayoría no cree que vote más del 65 por ciento de la población (como ya se vio en Misiones y Salta). A quién beneficiará esa apatía ya no está del todo claro, la mayoría considera que al FdT --que cuenta con un núcleo duro más sólido-- y otres a la oposición --que aprovecha el malestar causado por la pandemia para avivar el sentimiento de antipolítica y redirigirlo contra el gobierno nacional--.

Victoria Tolosa Paz aparece como una buena candidata (al igual que Leandro Santoro), pero con un alto nivel de desconocimiento. En las internas de JxC en la Provincia y la Ciudad todes pronostican el triunfo de les candidates larretistas (María Eugenia Vidal y Diego Santilli), pero advierten que Ricardo López Murphy sorprenderá.



PáginaI12 conversó con varios consultores y analistas: Ricardo Rouvier (Rouvier y Asociados), Raúl Timerman (de Grupo de Opinión), Julio Burdman (Observatorio Electoral Consultores), Mariel Fornoni (Management and Fit), Alfredo Serrano Mancilla (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) y Hugo Haime (Hugo Haime y Asociados). La cautela a la hora de dar números y precisiones los hermana a todes. "Es una elección compleja en la que es muy fácil equivocarse. Va a ser un papelón", se ríe uno de los especialistas que, sin embargo, insiste en que es posible detectar varias tendencias.



La apatía, la incertidumbre y el empate técnico

"Hay un enojo generalizado contra toda la dirigencia política, casi todas las figuras están con un balance de imagen negativo", comienza advirtiendo Hugo Haime. "Estamos viendo lo que pasa en las provincias, en donde se eligen cargos más comprometidos como gobernador, y no llegan al 70 por ciento de participación. En general siempre hay menos participación en las PASO, pero va a haber todavía menos porque la gente está cansada de la política, cansada de la pandemia y enojada con los políticos", pronostica y agrega que esta disminución en la participación beneficiará al oficialismo "porque el núcleo duro del oficialismo es el más mayoritario y numérico que el opositor".



"El escenario lo veo incierto. El FdT sigue apareciendo como primera fuerza en el total nacional y de la Provincia de Buenos Aires, pero se han ido achicando las diferencias. No veo paliza de ninguna fuerza política sobre otra. Nosotros registramos un 15 por ciento de indecisos y un 10 por ciento que no va a votar, pero que va a ser mucho mayor, el doble o triple. Posiblemente la tercera fuerza sea el no voto”, coincide Ricardo Rouvier, quien identifica que la mayor porción de indecisos se da entre los jóvenes menores de 40 años.

"En la Provincia de Buenos Aires está bastante pareja la elección. Pensá que hay un más-menos 3,5 por ciento de margen de error y las diferencias están en ese orden. La mayoría de las encuestas dan un empate técnico. Pero hay un 11 por ciento de encuestados que te responden que no saben a quién van a votar y, cuando cruzas ese porcentaje con lo que votaron en las últimas presidenciales, 8 de esos 11 votaron por Alberto Fernández. Ahí tenés un reservorio de votantes de Alberto Fernández que si se los lográs activar de acá a las elecciones pueden representar una diferencia importante", destaca, por otra parte, Raúl Timerman.

"Nosotros percibimos que la gente está en otra: cuánto valen los alimentos, como resuelven el tema de salud, el educativo, la deuda que tienen con el banco. Me parece que esta apatía sumada a la no obligatoriedad de ir a votar va a arrastrar la participación a la baja", coincide Alfredo Serrano Mancilla, haciendo referencia a la decisión de la justicia electoral de que las personas aisladas por covid, síntomas o por contacto estrecho estarán eximidas de ir a votar. En una línea similar a lo sostenido por Timerman, Serrano Mancilla sostiene que "entre los votantes blandos, entre los que el FdT todavía tiene un porcentaje alto" hay varios que todavía están definiendo si votar o no: "Ese espacio está esperando que pasen anuncios de última hora en la campaña", advierte.

En conclusión, a pesar de que la mayoría identifica un "empate técnico" entre ambas fuerzas, con una leve ventaja para el FdT, predomina la incertidumbre. Los últimos siete días serán decisivos en una población sumida en la apatía y que, contrario a ciertos discursos que vuelven una y otra vez sobre la foto de Olivos (ver aparte), su principal preocupación es la situación económica.

Les candidates del Frente de Todos

"Victoria Tolosa Paz comenzó con un problema de desconocimiento pero lentamente se fue haciendo conocer. Creo que es la mejor candidata que podía mostrar el FdT en la Provincia, así como Leandro Santoro es el mejor candidato que podrían mostrar en la Ciudad”, analiza Timerman, aunque advierte: "Estas son elecciones legislativas de medio término en las que lo que evalúa la gente no son a los candidatos sino a la gestión de gobierno. Se eligen diputados pero lo que se evalúa es al gobierno y, en este momento, el gobierno tiene un índice de desaprobación mayor que el de aprobación".

"Creo que Santoro es el mejor candidato. Tiene la capacidad de apelar a un votante distinto. Si bien la figura de Santoro fue pensada para pelear con Patricia Bullrich, ya que su especialidad es enfrentar a la derecha como lo está haciendo ahora con Milei, y está poco preparado para enfrentar a Vidal en ese sentido, creo que es un candidato que puede sumar algunos votos. No veo un 'Santorazo', pero puede ser que sume más votos que Matías Lammens en el 2019", analiza Julio Burdman. "El voto del peronismo en la Ciudad es más bien inelástico al candidato, mide lo mismo Daniel Filmus que Gisella Marziotta, Carlos Heller o Santoro. Porque la gente vota al espacio, no al candidato", sostiene, por el contrario, Mariel Fornoni.

Si bien la gran mayoría de les analistas consultados coinciden en la leve ventaja de les candidates del FdT sobre les de JxC, no todes lo ven como un triunfo. "Si hay sólo dos o tres puntos de diferencia cuando en el 2019 en la Provincia tuviste 15 puntos más… No creo que cambie nada en la Legislatura, nadie va a ganar o perder, se va a mantener el equilibrio actual en el Congreso", asegura Haime.

Burdman, por el contrario, sostiene una tesis más optimista: "Va a ser ajustado pero para el FdT ganar por un voto va a ser un mérito porque es un contexto muy adverso para el oficialismo. Durante la pandemia, excepto el caso de López Obrador en México, todos los oficialismos perdieron en la región. Así que para el FdT salir indemne aunque sea solo con un votito más sería un triunfo muy importante. Además, el FdT tiene en la Provincia la desventaja de que la primaria de Juntos es mucho más atractiva, por lo que sería bastante lógico que en la suma de los votos de Santilli y Manes le de un número total mayor a JxC", analiza.

Internas Juntos Por el Cambio

"Diego Santilli tiene todas las de ganar y lo mismo María Eugenia Vidal", sostienen, sin dudarlo, todes. En la Provincia, Facundo Manes es registrado como una figura con imagen positiva pero bajo nivel de conocimiento. "La ventaja de Santilli sobre Manes lo ubicaría a Manes en un tercer lugar a la diputación. Después del domingo nos vamos a encontrar a los dos haciendo campaña juntos", pronostica Rouvier.

"La sorpresa en la interna va a ser López Murphy superando los 10 puntos", adelanta Timerman. En ese sentido, todes les analistas coinciden en que el bulldog superará la barrera de los dos dígitos y cumplirá un importante rol a la hora de evitar que se le filtren votos por derecha hacia Javier Milei. "Vidal es una figura que se ha desgastado, que pasó de un distrito a otro sin demasiada explicación, luego de una mala gestión en la Provincia. Por eso López Murphy la salva. Juntos tiene dirigentes que suman por encima de la marca, y López Murphy va a hacer una elección interesante. Van a llegar a una marca similar a la histórica de la Ciudad, de 50 puntos, pero no va a ser Vidal la que consiga esos votos", asegura Haime.

¿Cuánto afectó realmente la foto de Olivos en la intención de voto?

Serrano Mansilla: "Tuvo un efecto pequeño y momentáneo. Dentro de la gente que tenía buena imagen de Alberto, cayó 3 o 4 puntos. Pero se estabilizó muy rápido porque la gente está con el día a día, como comprar y viajar en transporte, y la foto de Olivos no forma parte de su día a día".

Fornoni: "La foto de Olivos fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de mucha gente a la que no se le permitía trabajar o despedirse de familiares. Generó mucha bronca. Nosotros hicimos una encuesta en el momento y 1 de cada 5 que iba a votar al FdT pensaba no votarlo por este tema puntual. Cayó 3 puntos la aprobación del gobierno nacional".

Rouvier: "Mi recomendación es no medir cuando explota la bomba. Lo que encontré, 10 días después de que pasara, es que afectó, más que nada en la clase media. El daño negativo estuvo, pero es menor a lo que se supone. No te define una elección".

Haime: "Te impide crecer. Son cosas que golpean desde el punto de vista de la credibilidad, pero no creo que haya impactado en una caída del voto. Pero sí creo que frena la capacidad de crecimiento".

¿Qué opina del fenómeno Javier Milei?