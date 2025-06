Agustín Cortéz, cacique de la comunidad Tres Yuchanes, ubicada en Fortín Dragones, pueblo del municipio de Embarcación (en el norteño departamento San Martín), afirmó que recibió golpes en el vehículo que lo trasladó desde ese lugar hasta la comisaría de Estación Morillo (o Coronel Juan Solá), pueblo del departamento Rivadavia.

Así lo contó su nieta, Claudia Cortéz, tras dar detalles del conflicto que subsiste entre la comunidad originaria y un criollo. Esta joven contó a Salta/12 que hace cinco años este hombre “le pidió llorando” a su abuelo que le prestara las tierras para que sus vacas pudieran pastar. A cambio, debía entregarle una vaca por año a la comunidad, pero desde hace dos años esa entrega se incumple.

Frente a ello, el cacique Cortéz le dio al pequeño productor ganadero, de apellido Gutiérrez, 20 días para sacar los animales del territorio. “Pero de eso hace un mes y nunca cumplió”, dijo la nieta del cacique, quien ofició de vocera porque tiene un mejor desempeño con el castellano.

Los miembros de la comunidad decidieron la semana pasada desarmar el puesto de Gutiérrez. “Sacaron unas cuatro chapas que estaban viejas y el tinaco para que se vaya”, sostuvo Cortéz. Contó que, de hecho, saben que el pequeño productor cuenta con 200 hectáreas a un kilómetro de la comunidad, que es donde se preveía que llevaría sus animales.

Frente a estos hechos, la comunida fue denunciada y el cacique Cortéz fue convocado a una audiencia para el 6 de junio pasado. Ese día cerca de las 18 unos policías fueron a buscarlo. “Le dijeron que se tenía que presentar, pero no dónde ni cuándo, por una denuncia en su contra”, contó su nieta.

Al otro día llegó agentes acompañados por miembros de Infantería, “todos armados”. “No llevaron notificación no orden alguna” ninguno de los dos días, aseguró.

Añadió que, al ir a buscar a su abuelo, los policías quisieron entrar a una de las viviendas y cuatro mujeres se apostaron para impedirlo. “Las empujaron con brutalidad, y las mujeres se molestaron”. Fue entonces que empezaron a tirar con balas de gomas y también a golpear a las mujeres, contó Claudia Cortéz. “Nos llevaron a rastras”, y lograron detener a su abuelo y a Gabriel Abregú, presidente de la Comunidad, relató.

“No sabíamos adónde los llevaban. Ese día trasladaron al hospital a una persona que tenía un tiro en el tobillo, mientras otras mujeres también terminaron con balas de goma”, contó. Dijo que así como estaban, lastimadas, fueron a preguntar al destacamento de Dragones dónde estaban los referentes, pero “Se rieron de nosotras”.

Entonces se enteraron que los habían llevado a la Comisaría de Morillo y cuando los liberaron, volvieron al destacamento de su pueblo. “A las 3 o 4 nos llama uno que se había quedado y dijeron que los vamos a recibir. Y cuando llegamos estaban mal. Mi abuelo tenía la cabeza sangrando y estaban descalzo. Nos dijo que los golpearon hasta llegar a Morillo”.

La audiencia

El martes pasado la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, convocó al cacique Cortéz y al presidente Abregú a la audiencia. Claudia Cortéz contó que su abuelo no entiende bien el castellano por lo que ella pidió estar presente para explicarle. “Pero no me dejaron entrar”, dijo.

Durante la audiencia se le notificó de la prohibición de acercarse a menos de 200 metros del domicilio de Gutiérrez, que es en el pueblo. Fuentes judiciales afirmaron que la restricción fue para ambas partes. Añadieron que la audiencia fue para identificación e iniciar medidas de mediación entre demandante y demandados.

Cortéz, por su parte, sostuvo que miembros de la Comunidad quisieron denunciar a la Policía, pero no se las recibieron.

El conflicto

Según contó Claudia Cortéz, hace unos cinco años y ante la necesidad de que sus animales pastaran, Gutiérrez pidió a su abuelo utilizar parte del territorio, dado que nadie quería acceder a esa posibilidad en las cercanías.

“Como eran conocidos de la familia mi abuelo dijo que sí. Pero que tenía que entregar un animal por año” que se iba a faenar y destinar a las familias de la comunidad, relató.

Pero los últimos dos años el convenio se incumplió. Y además las vacas comenzaron a generar un problema a los habitantes de la comunidad que crían sus propios animales, como chivos y chanchos, porque consumían el agua destinados a estos animales menores. En una zona donde el agua es un bien escaso, este inconveniente no era una cuestión menor.

La vocera indicó que en más de una ocasión pidieron el retiro de las vacas. Dijo que además estos animales generaban riesgos de accidentes en la ruta nacional 81.

Añadió que desde el viernes anterior algunos animales fueron retirados pero dijo que sienten preocupación porque vieron a Gutiérrez portando un arma cuando pasa por cerca de la comunidad.