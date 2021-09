Luego de la suspensión del clásico sudamericano por las Eliminatorias, Flavio Bolsonaro, actual senador por Río de Janeiro e hijo del presidente de Brasil, lanzó una dura crítica contra los integrantes de la Selección argentina, a quienes acusó de querer romper las reglas de su país, y pidió que haya un "severo castigo".

El hijo del mandatario brasileño calificó a los jugadores argentinos de "malandros". "Sabían que estaban infringiendo la ley brasileña, impidieron que Anvisa se fijara en ellos y, por la fuerza, escalaron los cuatro que vinieron de Inglaterra”, tuiteó Flavio Bolsonaro.

En ese sentido, Bolsonaro hijo reclamó una sanción "severa" contra aquellos que tomaron la decisión de incluir al arquero Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, tres de los cuales estaban dentro de la cancha y uno en la tribuna, fuera de convocatoria.

"Policía Federal tiene que investigar quién no tomó medidas antes del partido y Argentina debería ser severamente castigada", aseguró. Para cerrar, tiró una última para la tribuna brasileña: “¡Pele es más grande que Maradona! ¡Brasil cinco veces campeón del mundo!”.

Los entredichos surgieron tras la suspensión del encuentro que tenía como protagonistas a los seleccionados de la Argentina y Brasil para medirse en las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. A pocos minutos de que la pelota comenzara a correr en el campo de juego, las autoridades sanitarias de Brasil resolvieron interrupir el partido.



Investigación del Senado

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado brasileño, que investiga la gestión de la pandemia por el gobierno de Jair Bolsonaro, incorporará los sucesos en el partido entre Brasil y Argentina de este domingo a sus investigaciones.

"Estamos haciendo una solicitud a la CBF para que informe qué autoridad del gobierno brasileño autorizó algún acuerdo para eludir las normas sanitarias sobre el ingreso de extranjeros al territorio nacional", aseguró el senador opositor Randolfe Rodrigues.



"Bajo pena, si la CBF no responde o no proporciona esta información, vamos a llamar a los propios representantes de la CBF. No queremos hacerlo. Por lo tanto, queremos que la CBF informe qué autoridad brasileña dio autorización para eludir las normas sanitarias", agregó.