Se cumplió un año desde que el 4 de septiembre de 2020 el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretó el cupo laboral trans para la contratación e incorporación al sector público nacional de personas travestis, transexuales y transgénero. En julio de 2021 se avanzó en esta materia con la promulgación de la Ley 27.636 que contempla la federalización, aunque la subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, Alba Rueda, aseguró, que ese punto es uno de los desafíos. Justamente en Salta persiste la demanda del colectivo trans para ocupar puestos en los organismos nacionales con sede en la provincia.

Mediante el decreto 721/2020, el Presidente estableció el cupo que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos. Rueda explicó que en ese momento "en el Ejecutivo nacional, había menos de 30 personas trans integrando los ámbitos de los ministerios", mientras que ahora con la implementación del decreto "hay más de 200 personas trans trabajando".

La funcionaria sostuvo que esa cantidad conseguida a partir del decreto "no es el total de lo que se necesita en el país, pero por lo pronto se ha podido cumplir con esas contrataciones". Instruyó respecto a algunas diferencias entre el decreto y la ley que se aprobó este año, señaló que el decreto prevé el cupo laboral trans en ámbitos del Ejecutivo nacional pero no contemplaba a los organismos nacionales que existen en las provincias, en cambio, la ley 27.636 sí prevé la federalización y ese es uno de los "desafíos", "tenemos dos años para implementarla", afirmó.

En Salta, los organismos nacionales con sede en la provincia no han incorporado trabajadorxs trans y hay pedidos de las organizaciones del colectivo LGBTIQ para que esto se concrete. Para Rueda, eso es "pedirle al decreto algo que no prevé". Si bien explicó que el decreto no lo contempla, la ley sí y ésta debe ejecutarse en un plazo máximo de dos años contados desde su sanción. Rueda indicó que es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad la autoridad de aplicación con su Subsecretaría de Políticas de Diversidad.

La subsecretaria participó el viernes de un encuentro, en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK) con la presencia de representantes de todos los ministerios nacionales en que trabajadorxs travesti-trans compartieron sus experiencias y trayectorias laborales en el Estado, reflexionaron acerca del impacto en sus vidas y analizaron los desafíos que aún es necesario superar.

Rueda señaló que muchxs trabajadorxs trans migraron (a Buenos Aires) por la falta de respuestas e inclusión en sus provincias y que algunxs de ellxs es la primera vez que tienen un empleo formal. La subsecretaria dijo que el cupo que garantizó el decreto tiene como gran valor que es "un planteo colectivo". "Constituye un hecho clave para reparar vulneraciones que se han cometido históricamente contra la población trans en nuestro país", manifestó.

La Unidad de Coordinación Interministerial es la encargada del cumplimiento del decreto y está integrada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación de la Jefatura de Gabinete, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ministerio de Educación de la Nación.

El decreto contempla la reserva de puestos de trabajo, en cualquiera de las modalidades de contratación, que podrán ser alcanzados por travestis y trans, sin ser requisito que hayan realizado o no la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI. También establece mecanismos para garantizar que las personas aspirantes a los puestos de trabajo puedan completar sus estudios, en los casos que los tengan incompletos, de modo de cumplir con la normativa vigente en el empleo público en materia de formación educativa obligatoria.

Además, el decreto establece que se realicen capacitaciones en forma conjunta con el Instituto Nacional de la Administración Pública a las autoridades y al personal del Poder Ejecutivo Nacional, para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo del sector público se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género de las personas.

Rueda dijo que tienen un registro de postulantes, en que ya hay 5 mil personas trans incriptas de todo el país quienes esperan tener acceso a un puesto laboral en el Estado.

En Salta, vencieron los proyectos de cupo laboral trans que había en la Legislatura y no se avanzó en el tratamiento de otro proyecto presentado en el Concejo Deliberante. En el interior de la provincia, siete municipios han aprobado el cupo laboral pero las organizaciones del colectivo LGBTIQ siguen señalando la falta de implementación.

Rueda consideró que las jurisdicciones de las provincias deben dar respuestas a esta demanda. Señaló que con la promulgación de la ley nacional, las provincias pueden adherir y también las universidades y empresas, por lo que advirtió que ya hay herramientas de política pública desarrolladas.

Finalmente, Rueda dijo que la ley tiene como desafío generar incentivos para que las empresas privadas también apliquen el cupo laboral trans, mediante la reducción impositiva, especialemente para que las empresas del norte.