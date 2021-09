Uno de los protagonistas del fallido Brasil-Argentina de este sábado, Emiliano "Dibu" Martínez, aseguró este lunes que el partido se suspendió por cuestiones "políticas", tildó lo ocurrido de "papelón" y reveló que la intención de las autoridades locales era retenerlo en el país vecino por 14 días.

"Todos sabemos lo que pasó, nos preparamos tres días para el partido y a los cinco minutos lo cancelan... Tenemos una sensación amarga, teníamos todo para ganar pero por cosas políticas se suspendió y tuvimos que volver", expresó Martínez en diálogo con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza antes de volver a Europa, ya que no estará en el partido del jueves vs. Bolivia.

"No entendíamos nada, había rumores por el tema de la Premier (League) pero nos hubieran avisado y no hacían tanto quilombo para cancelar el partido", agregó Dibu, quien fue titular contra Venezuela y jugó lo poco del clásico ante Brasil en esta triple fecha.

El arquero del seleccionado lamentó el "papelón" de la suspensión, y afirmó: "Una lástima porque íbamos a ganar, estábamos con confianza, el equipo estaba bien. Nos quedamos media hora para ver si podíamos jugar pero nos dijeron que nos teníamos que ir, fue todo una incertidumbre. Tapia (Claudio; presidente de la AFA) intercedió y dijo 'nos vamos todos'. Tengo que agradecerle a él y a todos los que nos bancaron".

"Era un partido grande para disfrutar, no para hacer un papelón. Los cuatro de Inglaterra (él, Romero, Lo Celso y Buendía) decidimos venir por el amor que le tenemos a la camiseta... Por más que todos los de la Premier no querían venir nosotros decidimos venir igual porque después de ganar la Copa América todo el equipo quiere estar con el grupo, no sólo darle victorias a la Selección", reveló el arquero formado en Independiente.

"Yo necesitaba sí o sí jugar estos dos partidos a nivel personal, pero se dio así. Ojalá ganemos el jueves, todo esto es una lástima para el fútbol sudamericano", cerró Martínez, antes de emprender el regreso hacia Inglaterra, con un paso previo por Croacia para realizar allí algunos días de aislamiento.