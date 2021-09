En su profesión de entrenador de fútbol conoció países como Ecuador, Bolivia y Costa Rica y fue referente para los clubes de Jujuy, Salta y Formosa en nuestro país. En la ciudad es conocido por su tarea al frente de Central Córdoba y su formación en la distinguida escuela de Renato Cesarini. Salvador Ragusa deja la docencia al frente de un plantel con la intención de aplicar su enseñanza en la tarea social, con el deporte como herramienta de articulación. El entrenador lidera la lista “El Deporte y la Gente” y se propone como candidato a concejal de la ciudad. “La política siempre rozó al deporte y al fútbol. He visto cómo en otros lugares el deporte amateur, el que ayuda a los chicos a socializar y salir de la calle, está muy desarrollado, y es lo que quiero para mi ciudad”, asevera.

Como entrenador, dirigió a equipos de todas las categorías y participó incluso en Copa Libertadores y Sudamericana. Pero a Ragusa hoy no lo moviliza la competencia al máximo nivel sino la ilusión de aplicar el ejercicio del deporte como actividad formadora para los chicos en los barrios. Sobre esa base lanza su candidatura a concejal. “El deporte fortalece a los clubes de barrio. Pero por los clubes se hace muy poco, casi nada, y es un lugar de contención para la niñez impresionante. También para los adultos y mayores. Tenemos un proyecto grande en este sentido. Queremos aplicar muchas de las cosas que he visto en el exterior y en otras provincias y acá no tenemos. Como disponer de medicina deportiva en los hospitales, para chicos y jóvenes. Más de 100 mil chicos juegan al fútbol y necesitan una apoyatura. Es necesario tener un fondo común para los clubes sin tanta burocracia, hacer accesible un dinero que no se use para hacer campaña sino para los clubes de barrio”, recalcó.

“En nuestra lista somos gente común que nunca estuvimos en política. Nuestra idea es que un club abierto cura más que 100 hospitales. Y proponemos cortar con la grieta, eso es un negocio para cuatro vivos, queremos escuchar a la gente para cambiarle a la calidad de vida”, subraya el ex entrenador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Aunque Ragusa tiene raíces de identificación política que no olvida: “Somos un grupo peronista. Pero queremos laburar para ayudar a los chicos, mi compromiso es recorrer todo el año la ciudad. Hacer guarderías barriales para la contención, revisar a los chicos, cuidarlos, como se hacía en los campeonatos Evita. Eso yo lo viví. En San Luis, por ejemplo, hay de todo para el deporte, es otro país. En Formosa vi un albergue deportivo de lujo para 140 chicos, hospitales, escuelas. ¿Por qué otras provincias sí y acá no?”, plantea Ragusa.