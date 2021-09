No hubo acuerdo en la primera reunión que mantuvieron los integrantes de la Comisión Directiva del Foro de Intendentes de Salta y los principales referentes gremiales de la provincia, para avanzar en las negociaciones paritarias de los municipios.

El pedido de los jefes comunales a los sindicalistas fue que tengan paciencia hasta que ellos obtengan más definiciones sobre un posible aumento de la coparticipación que les garantice hacer frente a los compromisos. Pero a su vez, les solicitaron que no pidan más de lo que otorgó la provincia a los docentes y la administración pública, “porque hay Municipios que no recaudan y están en rojo”, le dijo a este medio el intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés.

La posición de los mandatarios comunales hizo que por momentos tomara temperatura la discusión, ya que los sindicatos pedían no solo alcanzar el 51% anual acordado por la provincia a través de la última negociación, que significa un 15% de aumento para el último tramo, sino también avanzar con la equiparación salarial de muchos trabajadores que cobran sueldos irrisorios, aseguraron los presentes. Entre los que se encontraban César Molina, de ADEMUS, Mabel Álvarez, secretaria General de ATE, acompañada por Fermín Hoyos, delegado departamental por San Martín; el secretario del Interior de UPCN, Oscar Ibarra; y Enrique Díaz del SOEM.

La que generó más enojo fue la intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, que en varias oportunidades tomó la palabra para entre otras cosas señalarles que los municipios “no tenemos la maquinita para hacer dinero”, e incluso en una de sus intervenciones les aseguró que hay empleados de su localidad que ganan más que ella.

Un ofuscado Fermín Hoyos le pidió que deje de mentir y que no le importaban sus “discursos de llanto”, sino el derecho de los trabajadores a un salario digno, “que está muy lejos de serlo en el interior provincial”. Mientras, el Secretario del interior de UPCN dijo que entendían las necesidades de los municipios, pero que tenían que entender también la de los empleados “que ya ganan mucho menos que los provinciales”.

Al terminar el encuentro, Hoyos se mostró sorprendido, “porque me esperaba que tuvieran alguna propuesta, pero no ofrecieron nada”. Y luego aseguró que ofrecer como único acuerdo el 15% de aumento a los municipales “es una vergüenza, cuando hay sueldos de hambre, de miseria y de pobreza, algunos de $2.400, de $5.000 o $9.000”, por lo que aseguró que en esos casos, esa paritaria no significaría más que $750, que no alcanza ni para un kilo de carne”.

El delegado de ATE San Martín, exigió que se equiparen los sueldos “de abajo para arriba en todos los municipios para que ningún trabajador cobre menos de $40.000 o $50.000, ahí sí, en esos casos, podemos hablar del aumento del 15%, porque representa otro ingreso para sus bolsillos”. Y sostuvo que la coparticipación que reciben está mal administrada y distribuida, “de la torta la mitad se la lleva la planta política”, afirmó, y culminó adelantando que si para la próxima reunión, acordada para el próximo jueves 16, no se llega a un acuerdo, “los trabajadores van a salir a la calle, porque esto es una bomba de tiempo y no se puede soportar más”.

Un poco más calma, la secretaria General de la Asociación de Trabajadores del Estado, Mabel Álvarez, reconoció que esta era “una reunión informativa”, en donde se llevan al menos el compromiso de que se cumpliría con el 15% de recomposición salarial que firmó la provincia. Pero en coincidencia con Hoyos y los demás referentes gremiales, agregó que se deben seguir negociando las equiparaciones de muchos empleados “que cobran salarios de hambre”. “Hemos planteados que hay que sanear esos sueldos siempre nivelando para arriba”, agregó.

Álvarez informó que los intendentes pidieron una semana para reunirse con autoridades de Economía y buscar alternativas para alcanzar el mismo acuerdo de la provincia con su administración pública. Pero además contó que pidieron que los tramos establecidos por el gobierno de Gustavo Sáenz, que son tres aumentos mensuales desde octubre hasta llegar al 15%, se acorten “para que el trabajador municipal vea algún tipo de impacto”, de lo contrario no habrá negociación posible.

Para comenzar a estudiar las diferencias salariales que hay en cada municipio y buscar “ir saneando esas desigualdades”, los gremios pidieron constituir mesas de trabajo, “porque son muy diversos los montos, y tenemos que verlos caso por caso, pero también buscar un punto en común desde el cual arrancar”, relató la titular de ATE.

Uno de los voceros por parte de los intendentes fue Marcelo Moises, quien tras el encuentro reconoció que el pedido era justo, “lo mismo que da la provincia tenemos que garantizar los municipios, no puede haber trabajadores que ganen más que otros por ser de la provincia”, expresó. Pero aseguró que muchos municipios reciben una coparticipación muy baja y no tienen poder recaudatorio suficiente como para otorgar aumentos.

“Lo que tenemos que ver es en qué tramos les vamos a poder aumentar, porque estamos esperando una reunión con el ministerio de Hacienda para que nos digan en qué medida se va a ir incrementando la coparticipación y otros ingresos”, contó el jefe comunal de Apolinario Saravia y precandidato a diputado Nacional por el frente de Todos en tercer término.

En un primer encuentro con el titular de Economía, Roberto Dib Ashur, éste les habría manifestado que estaba proyectado un aumento de coparticipación a partir de octubre, lo que les permitiría a los intendentes hacer frente al aumento salarial a partir de ese mes.

Debido a que en los primeros días de la semana que viene se estará realizando la celebración del Señor y la Virgen del Milagro, el próximo encuentro se postergó hasta el jueves que viene por la tarde.