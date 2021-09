El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto anunciar este jueves su plan para combatir la propagación de la variante Delta del coronavirus, que incluirá a los sectores público y privado, mientras el país experimenta un nuevo repunte de contagios.



La Casa Blanca informó que el mandatario "establecerá una estrategia de seis puntos trabajando en los sectores público y privado". El viernes pasado, al abordar el informe de empleos de agosto, Biden expresó que "no hay duda de que la variante Delta es la razón por la que el informe de empleos de hoy no es más sólido", y en ese momento anunció que expondría los próximos pasos en las semanas siguientes.

"Necesitaremos combatir la variante Delta para abordar algunos de esos temores y preocupaciones", adelantó en aquel momento.



La estrategia presidencial incluye la petición a gobiernos estatales y locales de considerar el uso de fondos federales para extender los beneficios por desempleo en las áreas más afectadas. "A medida que continuamos luchando contra la variante Delta, el Plan de Rescate que aprobamos continúa apoyando a las familias, las empresas y las comunidades", dijo Biden en ese sentido.



Los anuncios de Biden llegarán en momentos en que Estados Unidos contabiliza más de 40 millones de casos de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, aunque muchos expertos consideran que las cifras reales son mayores. Del total de infecciones, más de cuatro millones solo se reportaron en las últimas cuatro semanas, según datos de la Universidad Johns Hopkins.



Este incremento, impulsados por la variante Delta, más contagiosa, se trasladó a hospitales y a los contagios entre niños, que es motivo de especial preocupación, ya que muchos están regresando a las aulas.



En este contexto, la semana pasada, la directora de la red de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, aconsejó a los estadounidenses no vacunados que no viajen durante las vacaciones del último fin de semana, a fin de no propagar los casos.



Actualmente, el 62 por ciento de los habitantes estadounidenses están vacunados contra el coronavirus, con un 53 por ciento con la pauta completa y un 9 por ciento con una sola dosis, de acuerdo a la base de datos de Our World in Data.