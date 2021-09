"A todos moviliza la cantidad de homicidios; es una situación preocupante y estamos trabajando en las investigaciones". Así se expresó la fiscal regional María Eugenia Irribarren ante los cinco crímenes -y una sexta muerte en relación al hombre que fue baleado el mes pasado- que generaron conmoción, en solo 24 horas, en Rosario. El último ocurrió en pleno mediodía de ayer, en la puerta de una rotisería de Pellegrini y Teniente Agneta. El más resonante fue el asesinato de Carlos Argüelles, testigo e imputado en la causa de Esteban Alvarado. "Era un imputado que declaró y brindó detalles en la causa contra la organización criminal por la que se están llevando adelante las audiencias preliminares al juicio", dijo. Al mismo tiempo, recordó que "en dos oportunidades rechazó ingresar al programa de protección que se proponían desde la provincia"; pero aclaró que de todos modos "se tomaron medidas de protección en la medida que las aceptaba". Ante la situación, instó a trabajar en conjunto a todos los sectores y sin mezquindades.

Para Iribarren la situación "es grave", y recordó que "el pico máximo de homicidios fue en 2014, donde a esta altura superaba la cantidad actual, al igual que en 2015. Lo que no podemos dejar de hacer, todos los actores que tenemos la responsabilidad sobre lo que es seguridad e investigación, es ponernos a pensar seriamente un diseño de lo que queremos y en qué hay que ponerse a trabajar, cada uno desde su lugar", instó. "La Fiscalía está permanentemente replanteándose la forma de trabajo, hay muchas organizaciones que están siendo investigadas, imputadas y juzgadas. Hay muchos otros actores del Estado que no pueden quedarse en declamar, previo a unas elecciones, cuál sería la forma de trabajar, sino realmente sentarse todos juntos a trabajar y planificar qué tipo de sociedad, qué ciudad y qué provincia queremos", planteó.

En ese punto le preguntaron sobre las declaraciones del intendente Pablo Javkin (ver aparte), en relación a la seguridad. "Lo que cada uno diga es muchas veces desde cierta óptica; hay cosas que no todos conocen o analizan a la hora de hacer una declaración. La Fiscalía lo que hace es decir cuáles son las personas en riesgo (en relación a testigos o víctimas). No es una cuestión de hacer un debate puntual, sino invitar a todos. Hay que ponerse a trabajar un poco más en concreto; pensar cómo regular el tema de presos de alto perfil, no alcanza con señalar al Servicio Pentenciario, sino trabajar en conjunto a largo plazo", sostuvo.

Al mismo tiempo, la jefa de los fiscales de Rosario aseguró que "son muchísimas las organizaciones que se están investigando. Eso se refiere a un cambio de metodología de trabajo que viene haciendo la Fiscalía". Y apuntó a "brindar mayores recursos a la fiscalía. Quienes son responsables del diseño de los presupuestos, reforzar lo que hay que reforzar", dijo.

Además, sumó que cada fiscal sabe de su responsabilidad y riesgos. "Si tuviéramos miedo no podríamos estar en el lugar que ocupamos. Tomamos resguardos y riesgos hay, por eso es importante el apoyo de todos los sectores dejando de lado las mezquindades en los recursos que se le brinda al Ministerio Público de la Acusación y en las investigaciones".

Argüelles. La fiscal fue consultada sobre lo que señaló el secretario de Seguridad provincial, Germán Montenegro, en Radio2, en relación a que Alvarado (detenido desde 2019) podría tener relación con el hecho. "Es una de las hipótesis o sospechas, precisamente por lo que implicó la declaración de Argüelles. No olvidemos que en una declaración reservada brindó detalles de cómo se manejaba Alvarado, porque él integraba el núcleo duro. Estuvo sometido a diferentes medidas de protección y rechazó ingresar al programa de protección, hay que resignar muchas cosas y no había querido", dijo. Iribarren agregó que "las medidas para proteger a un testigo existen, pero siempre tiene que haber un acuerdo recíproco".

Ante la pregunta de si el hecho podría haber sido ordenado desde la cárcel, respondió: "Se está trabajando, es una de las posibilidades". Además, mencionó que si bien la víctima "había rechazado el programa de protección, se adoptaron medidas de prevención y seguridad en la medida que él las aceptaba. Hubo medidas. No es que se lo dejó librado al azar". Y recordó que ya había sido amedrentado: "Hubo otro hecho en enero por el que hay personas imputadas; y una hora después del homicidio ya había personas identificadas como los posibles autores y se pudo dar con esas personas".

Sobre el mensaje que deja el hecho, la fiscal aclaró: "El mensaje que tiene que quedar es que el Estado está en condiciones de brindar medidas de protección, siempre que la persona acepte las condiciones".

Sexta muerte. Elías Salinas fue la víctima del sexto hecho en 24 horas. El hombre fue asesinado a balazos en el mediodía de ayer, en Pellegrini al 5600. Según se indicó desde el MPA, se trató de personas a bordo de una motocicleta que efectuaron múltiples disparos y le dieron al hombre que estaba en la puerta de la rotisería.

El primero de los hechos cometidos en 24 horas fue el de Argüelles, en Garay al 3500; el segundo, en Mendoza y Circunvalación; la tercera muerte fue la de un hombre que estaba herido en el Heca desde el 25 de agosto y falleció anteanoche; el cuarto crimen ocurrió en Manantiales al 3700; y el quinto en Mármol al 2900, en Villa Gobernador Gálvez.