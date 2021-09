Ricardo López Murphy desató una discusión por los lugares en las listas que promete meterle picante a la última semana de campaña de María Eugenia Vidal. Sucede que por el acuerdo que hicieron -un documento con más vericuetos que una escritura- los candidatos tiene un piso del 15 por ciento y luego se integrarán a la lista definitiva, post PASO, por el sistema D'Hont. Pero a eso hay que agregarle la paridad entre hombres y mujeres. Eso podría dejarlo afuera al Bulldog, que ya puso el grito en el cielo: dijo que el hecho de que lo dejen afuera es "políticamente inviable". El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, le recordó que él firmó el acuerdo. Comenzó una negociación para cambiar las reglas a último momento.



El reglamento que acordaron los distintos sectores de Juntos por el Cambio para la integración de las listas según los resultados de las PASO es extremadamente complejo, al punto de que podría ser necesaria la asistencia de Adrián Paenza para interpretarlo. Llevado a su mínima expresión, fija un piso del 15 por ciento para poder ingresar en la boleta y luego va fijando lugares por el sistema D'Hont. Pero a esto se le suma que la lista debe cumplir con la ley de paridad de género, por lo que deben intercalarse hombres y mujeres (otros géneros no figuran en la discusión).

Entonces, se da el supuesto de que si a López Murphy le toca el lugar que le corresponde por esa alternacia a una mujer, entonces entrará Sandra Pitta en su lugar (es su segunda en la lista de precandidatos para las PASO). Y López Murphy quedará en el siguiente puesto que le asigne el D'Hont, probablemente muy atrás en la boleta y sin chances reales de ingresar al Congreso.

López Murphy comenzó a cuestionr esa posibilidad en público. “Usted no puede votar una cosa y que salga otra, eso se va a tener que corregir. Todos somos conscientes de eso”, reclamó. “Políticamente no es posible”, afirmó. “Si ese reglamento trastoca la voluntad de la ciudadanía, no es viable políticamente. Usted destruiría el esfuerzo de ampliar la coalición que hicimos, la desvirtuaría, se haría daño al mismo espacio. No está en los intereses de nadie de que eso ocurra. Es un escenario imposible”, insistió.

Larreta recogió el guante e intentó contestarle con la mayor cautela posible: “Hubo un acuerdo en la coalición que firmaron todos sobre cómo se van a conformar las listas, entre ellos López Murphy", recordó el jefe de Gobierno. "No es un reclamo que él nos hace a nosotros. Hay que ver cómo logramos compatibilizar el sistema D’Hont, el cupo femenino y la voluntad popular", advirtió el mandatario, que no cerró la puerta a una negociación: “Vamos a tratar de la mejor buena voluntad ver cómo podemos compatibilizar el cupo, pero también la voluntad de la gente. Estamos trabajando para ver cómo compatibilizar ambas cosas”, dijo.

El encargado de negociar es el secretario general porteño Fernando Straface, cuando no el propio Larreta. Desde el espácio del Bulldog están pidiendo que lo ubiquen en el siguiente lugar al que le correspondería. "Por ejemplo, si Ricardo iba tercero, no ocupa ese puesto, que queda para Paula Oliveto, sino que va cuarto, en lugar de Fernando Iglesias. E Iglesias va sexto", ejemplificaban. Claro que ahi es donde empiezan los problemas porque eso corre para abajo toda la lista que armó Larreta y que tiene candidatos de las distintas tribus: de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, de los radicales, de la Coalición Cívica, de Graciela Ocaña, y la lista sigue.



De hecho, para poder incluirlo de esa forma a López Murphy todos esos sectores deben firmar la adenda al reglamento, una tarea nada fácil. "Se está analizando el tema porque no es sencillo", confirmaron a este diario en el entorno del jefe de Gobierno. "Así como se firmó el acuerdo de la PASO con estos parámetros con todos los partidos políticos de cada una de las listas, hay que hacer exactamente lo mismo para modificar el tema", remarcan. No obstante, insistieron en que hay intenciones de que "la voluntad es que quede representada en la lista final la voluntad de lo que vote la gente".

El factor que le juega a favor a López Murphy es que Vidal lo quiere en la lista. Así lo confirmaron en su entorno: la candidata aceptó ir a una interna con el Bulldog con la idea de luego poder hacer campaña con él hacia las generales. Su presencia en la lista, esperan, ayudaría a contener los votos que les puede drenar Javier Milei, lo mismo que Martín Tetaz. Por eso, dejarlo afuera al Bulldog no estaba en los planes, aunque el reglamento que acordaron y las encuestas dicen otra cosa. "Le van a buscar la vuelta", confiaban en el entorno de Vidal.



A esta interna a cielo abierto que se abrió por los lugares en las listas se le suma una discusión sobre la paridad, que ya excede solo a Juntos por el Cambio. Por caso, Milei se pronunció contra esa norma, a la que consideró degradante para las mujeres. En cambio, la escritora feminista Claudia Piñeiro -una de las guionistas de la reciente ficción de Netflix El reino- escribió: "Si Lopez Murphy consigue que JxC cambie el reglamento que él mismo aprobó podrían quedar afuera Paula Olivetto o Carla Carrizo. Espero que sea una batalla justa y no que las entreguen así como así", planteó.



Otros le aseguraron que nunca quedarían afuera ellas, sino otras que están más atrá (esto es, si se integra Sandra Pitta), como Sabrina Ajmechet. Pero, de nuevo, eso desataría el enojo por el cambio de reglas a último momento de Bullrich o del ex presidente. Es por eso que el reglamento que crearon y el planteo de López Murphy son una bomba con muchos cables que Larreta deberá desactivar con mucho cuidado, antes de que le estalle en la cara.