El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles el acto de cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos (FDT), en la ciudad de Mar del Plata, junto al gobernador Axel Kicillof, de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo.

Del acto participan los precandidatos a diputados nacionales por esa provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, y otros postulantes.

En forma paralela, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estará en Junín; y el presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner, irá a Bahía Blanca para realizar los tres actos en simultáneo, que serán transmitidos por las redes sociales de la coalición.

Alberto Fernández: "Nuestro gobierno nunca tuvo el dilema de la salud y la economía"

Alberto Fernández cuestionó hoy los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la necesidad de eliminar las indemnizaciones por despido, y señaló que el dirigente opositor manifestó esa postura porque, para Juntos por el Cambio (JxC), "trabajar es un costo".



"Para nosotros está el capital y el trabajo, que se asocian a un proyecto común", subrayó el mandatario desde Mar del Plata, donde cerró el acto de campaña del Frente de Todos de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo.



En otro tramo de su discurso, el primer mandatario aseguró queel salario no perdió valor durante la pandemia porque "el Estado estuvo presente" y sostuvo que el Gobierno "no cree en una economía en la que el ajuste lo hagan los que trabajan".



Fernández aseguró también sentirse "orgulloso" de haber "salvado miles de pymes y el trabajo de los argentinos" durante la pandemia de coronavirus, y que su Gobierno nunca tuvo "el dilema de la salud y la economía", y advirtió que esa dicotomía "la tendrán otros" porque "nosotros sabemos que la vida vale mucho", al repasar las acciones que llevó adelante el Estado nacional junto con la provincia para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Máximo Kirchner: "Si quiere eliminar las indemnizaciones que las elimine, pero que no diga que va a generar más trabajo"

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara baja, Máximo Kirchner, se refirió a los recientes dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien expresó su deseo de eliminar la indemnización por despido y señaló: "Que no le mientan más a la gente. Si quiere eliminar las indemnizaciones porque las considera un costo excesivo que las elimine, pero que no que diga que va a generar más trabajo, que se haga cargo de su creencia, que no disfrace ese tipo de situaciones".

El diputado indicó que "no es casualidad que quienes siempre endeudaron la Argentina hayan sido jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires", y enumeró las gestiones de Fernando de la Rúa, Aníbal Ibarra, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

"Este domingo yo no les voy a pedir el voto a nadie, pero si que cada argentino y argentina reflexione cuando entre al cuarto oscuro cómo recibió el país Mauricio Macri, cómo lo dejó, cómo lo cuidan los medios de comunicación y cómo entre todas y todos lo estamos sacando adelante", enfatizó.

Por último, destacó el trabajo realizado por el Gobierno: "Alberto se ha roto el alma para llevar adelante el país, Axel se ha laburado todo. Yo quiero hombres y mujeres así al frente de mi país, hombres y mujeres que cuando les pasa algo a su gente puedan sufrir con ellos y lo quieran sacar delante. Cuando tu pueblo te da el orgullo de conducir su destino tenés que dejarlo todo y devolver todo ese amor que te dan"

Sergio Massa: "El domingo se juega la Argentina del trabajo y la producción contra la Argentina para pocos"

A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reivindicó la gestión de Alberto Fernández que tuvo que ocuparse de dos pandemias, la "económica", por un Gobierno "que apostó por la especulación financiera, contra el trabajo y la producción" y la pandemia "sanitaria" que "cambió las prioridades".

"Acá estamos para decirle gracias a los millones de argentinos que a lo largo de este tiempo entendieron el esfuerzo que representaba tomar decisiones para proteger la vida y la salud, el trabajo, el equilibrio social de la Argentina", remarcó.

De cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, Massa sostuvo "el domingo hay dos boletas que definen de alguna manera qué Congreso y qué país vamos a tener" y agregó: "en una boleta estamos aquellos que soñamos con un país libre, desendeudado, invirtiendo en obra pública en lugar de deuda. En la otra boleta los que endeudaron en un minuto en una deuda impagable".

"El domingo se juega la Argentina del trabajo y la producción, contra la Argentina para pocos. Por eso estoy seguro que con esperanza y convencidos de que otra vez vamos a salir como hemos salido una y mil veces, los argentinos nos vamos a levantar el domingo", exclamó.



Tolosa Paz: "Atrás está la fuga, la especulación, la timba, los Panamá Papers"



"¡Vamos camino a la victoria!", arengó Victoria Tolosa Paz, primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, en el cierre de campaña, durante el cual destacó lo hecho por los gobiernos nacional y provincial durante la pandemia de Covid-19 para proteger "la vida con 'v'".

"Estamos viviendo un cierre de campaña que expresa este momento excepcional, de políticas de cuidado, pero con la certeza de que somos el Frente de Todos los que podemos seguir viéndolos a los ojos", aseguró.

"Hubo candidatos y candidatas que tuvieron que cruzar el Riachuelo porque no pueden sostenerla la mirada a la gente", apuntó la precandidata en referencia a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al exvicejefe gobierno porteño Diego Santilli.

Tolosa Paz aseguró que las políticas sanitarias, económicas y sociales implementadas son las que les permiten a los candidatos del Frente de Todos caminar la provincia y "sostener la mirada a la gente por la certeza de lo hecho".

En ese tono enumeró desde las políticas sociales como la Tarjeta Alimentar y la reforma de la movilidad jubilatoria y los ATP para la pequeña industria.

La precandidata defendió las PASO como "un partido de ida" y aseguró: "No solo sentimos la responsabilidad de lo hecho sino que la reafirmación del rumbo va a ser contundente".

"El pueblo argentino no quiere mirar para atrás: atrás está la fuga, la especulación, la timba, los Panamá Papers", sentenció Tolosa Paz al describir los cuatro años de gestión macrista.

Axel Kicillof: "El país que nos quieren traer es el mismo fracaso, más rápido, más fuerte, más doloroso"

Desde Mar del Plata, el gobernador Axel Kicillof subrayó que la oposición “no quiere debatir, no quiere explicar lo que piensa", y reconoció que "está mareado" al ver a la exgobernadora María Eugenia Vidal ser ahora la precandidata a diputada porteña: "Hace poco era la jefa de la oposición en Buenos Aires y, de pronto, vieron un focus group y la mudaron".

El gobernador también recordó "la estafa" de aquella campaña de 2015 cuando "se dijo que iban a invertir en infraestructura en las escuelas, pero lo que hizo (Vidal) en la provincia fue desinvertir y terminó en desgracia y en desastre". "Donde dijo que iba a invertir en salud no lo hicieron ni siquiera en los hospitales que estaban a un pelito de terminarse", insistió el actual mandatario provincial.

"No cumplieron nada y como frutilla del postre endeudaron al país hasta la cabeza y fueron al FMI", agregó Kicillof, quien aseguró que "se está instrumentando una nueva estafa electoral" en la que Juntos busca "que el pueblo argentino tenga un olvido total de lo que hicieron hace poquito".

"Lo que quieren esconder es que no tienen ninguna propuesta para el futuro", alertó el gobernador bonaerense y recordó cómo le reclamaban autocríticas a los funcionarios de los gobiernos kirchneristas, mientras que "de lo que hicieron Macri, Vidal, Santilli y Rodríguez Larreta no se puede hablar, está prohibido hablar".

"El país que nos quieren traer es el mismo fracaso, más rápido, más fuerte, más doloroso. Eso es lo que quieren, por eso no se puede discutir propuestas".