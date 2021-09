La línea 149 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo que depende del Ministerio de Transporte, brindó atención económica y psicológica a una mujer que fue atropellada y debido a las lesiones no pudo volver a trabajar.



Se trata de Verónica Arana, una paseadora de perros e instructora de yoga de 48 años que fue atropellada a finales de marzo por un auto cuando se dirigía a trabajar en bicicleta en la localidad bonaerense de Martínez.



Tras el hecho, la mujer estuvo hospitalizada 16 días, fue operada por una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda y sufrió estrés postraumático, según señaló el organismo en un comunicado.



La mujer, que era el sostén económico de su familia, estuvo más de cuatro meses sin poder caminar y se movilizaba en silla de ruedas, lo que provocó que no pudiera contar con ingresos estables, ni poseer cobertura social, y aún no pudo volver a trabajar.



Tras comunicarse con la Línea 149 de la ANSV, Verónica pudo acceder a asistencia psicológica gratuita y fue incluida en el Programa Ayudas Urgentes, del Ministerio de Desarrollo Social, para recibir asistencia económica y cubrir los gastos inmediatos durante el período de recuperación.



“Es importante que los argentinos conozcan la Línea 149, porque es nada más y nada menos que el Estado presente acompañando a las víctimas viales y a sus familias en ese momento de extrema vulnerabilidad y dolor que deja secuelas, y que en muchos casos son irreversibles”, expresó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.



Al tiempo que destacó: “Esta vez pudimos ayudar a Verónica, y ojalá no tuviésemos que asistir a más víctimas y familias atravesadas por un siniestro vial, pero cuando el hecho es inevitable ponemos todas las herramientas que la ANSV tiene a disposición para no dejarlos solos”.



La Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales es un servicio gratuito que funciona en todo el país, las 24 hora, durante todo el año, a través de la línea de atención telefónica 149, opción 2.



"Este servicio busca acompañar y brindar asistencia psicológica, asesoramiento jurídico, rehabilitación médica, traslados y gestiones ante organismos públicos y privados a todas las víctimas viales y a sus familias en la post emergencia”, detallaron desde el organismo.



Por su parte, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, sostuvo que "desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires venimos acompañando las políticas que está desarrollando la ANSV en materia de seguridad vial, no solo desde la prevención, sino también con el acompañamiento a familiares y víctimas".



“La Red Federal de Asistencia es una de las tantas herramientas que el Estado pone a disposición para el asesoramiento, el acompañamiento y la asistencia a la población”, aseveró el funcionario provincial.



Asimismo, el organismo nacional señaló que durante el mes de agosto, la mayoría de las llamadas recibidas en la Línea 149 fueron para solicitar asistencia social (36%), pero también por asistencia psicológica (30%) y asistencia legal (29%).



El 68% de las comunicaciones fueron realizadas por familiares de víctimas y el 32 % por las propias víctimas de siniestros viales.



Finalmente, se afirmó que del total de los casos recibidos, el 55% fue resuelto por la ANSV y el 45% se derivó y trabajó articuladamente con otros organismos, mientras que el 42% de los casos tuvo una resolución inmediata y el 58% restante en los primeros 10 días de recibida la llamada telefónica.