María Eugenia Vidal tuvo su cierre de campaña el día de su cumpleaños. Lo hizo como en todos los cumpleaños, rodeada de lo que sería su familia política, incluido aquel tío que se cuela en la fiesta: en este caso, el ex presidente Mauricio Macri que se sumó a último momento, pero no fue incluido en la extensa lista de oradores que pasaron por buena parte de los sectores que integran la lista. De esta forma, la ex gobernadora bonaerense cerró su campaña porteña en la que enfrentará formalmente a Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein, pero en la que también competirá por los votos de derecha con Javier Milei, que juega por afuera. Quizás por eso, Vidal continuó con el endurecimiento de su discurso que caracterizó toda esta última etapa de la campaña: "Esta elección no es solo sobre propuestas, es sobre valores, sobre quién te miente y quién no. Sobre quién te somete y quién te quiere libre, quién te quiere educado y quién te quiere pobre".

Originalmente, no estaba previsto que el ex presidente fuera parte del acto de cierre de Vidal. El ex mandatario tenía otras actividades en distintas provincias y, convenientemente, no iba a poder estar. Pero finalmente confirmó a último momento que iba a participar del acto en el Predio de la Rural, para alegría de Vidal y de Larreta. Participar es un decir: no lo incluyeron en la lista de oradores. Debió escuchar el acto sentado entre el público. Eso no le impidió sumarse a los cantitos, arengar y sentirse un poco parte de la fiesta de Vidal.



Los oradores principales fueron Larreta y Vidal, pero hubo antes una extensa cantidad de discursos, desde el primer candidato en la lista Emmanuel Ferrario, pasando por los candidatos que representan a los distintos partidos. El acto duró una hora y media, lo cual es bastante extenso para los parámetros PRO. Vidal y Larreta hicieron su entrada como en un casamiento, con el tema escogido (fue Juntos del cantante Abel Pintos) y con la tribuna aplaudiéndolos mientras subían al ya clásico escenario 360. Eso sí: sin globos, esta vez.



Si bien no habló Macri, en el acto habló la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien este año se bajó de una interna con Vidal. La dirigente eligió hablar de "castas", emulando el discurso de Milei que -si bien no estuvo- parecía estar presente en espíritu: "No queremos un país con castas políticas, empleados públicos de baja remuneración y planes sociales. Hasta ahora venimos diciendo 'basta, basta a los atropellos, basta al kirchnerismo' y ahora quiero poner un objetivo que vaya hacia el futuro", afirmó.

Bullrich aprovechó que era el cumpleaños de Vidal para cuestionar al presidente: “Feliz cumpleaños, María Eugenia Vidal. Un cumpleaños lleno de gente, distinto a la fiesta de Olivos, un cumpleaños popular. Un honor que nuestro presidente esté acá: Mauricio, un honor”. “En el 23, con gobernabilidad y valentía volvemos a ser gobierno en la Argentina”, se envalentonó la ex ministra de Seguridad que no abandonó sus pretenciones presidenciales.



En la misma línea, el candidato del radicalismo Martín Tetaz remarcó: “El kirchnerismo se combate con dos armas muy poderosas, con los datos y con las urnas, esas son las dos armas, los datos y la evidencia científica son la kryptonita de ellos. Quiero pedirles a ustedes que combatan al kirchnerismo en las urnas este domingo y que lo combatan de vuelta el 14 de noviembre”.

Luego se sumó el senador Martín Lousteau (quien más tarde emprendió el viaje hacia el conurbano, para participar del cierre de Facundo Manes): "Estamos construyendo un mejor Juntos por el Cambio, más fuerte y amplio. Un Juntos por el Cambio que reafirme lo que se hizo bien, que debata lo que no se hizo bien", remarcó, en línea con la autocrítica que viene pidiendo desde 2019.

Por su parte, Larreta también tuvo un mensaje enteramente dedicado a aquellos que piensan en votar a Milei: "La campaña no termino, todavía hay gente indecisa, que no sabe si va a ir a votar. Gente que en las PASO prueba con algún partido minoritario, que claramente no es el camino para frenar al kirchnerismo. Apoyando iniciativas individuales no vamos a ningún lado. Es el momento el domingo de decirle 'basta' al kirchnerismo y frenarlo". Larreta arengó a la tribuna ("¡Un poco más de onda!") y hasta se sumó a corear los cantitos:

-Con María Eugenia y Martín Tetaz, Paula Oliveto diputada nacional, olé olé, olé olá.



Algo pocas veces visto.



Vidal reiteró todos sus hits de la campaña, entre los cuales rankean alto las críticas a la cuarentena que ella antes convalidó. “Este espacio político siempre estuvo de tu lado cuando tuvo que defender a tus hijos para que vayan a la escuela”, afirmó. En lugar de darte respuestas se enoja, te grita y te echa la culpa. Te dice que entre pobres y más muertos elige más pobres, y al final tiene más pobres y más muertos”, le apuntó a Alberto Fernández.



Su discurso buscó por todos los medios omitir los cuatro años de gobierno que protagonizaron tanto ella, como Larreta y Macri como presidente. “Al pesar de todo, no pudieron con nosotros”, afirmó, como si fuera el final de una larga época de resistencia y no la primera elección que enfrenta luego de que perdió en 2019 cuando era gobernadora bonaerense.

En esa misma dirección -y, nuevamente, en busca de no perder votos con Milei- el discurso de Vidal se centró para terminar en un rechazo visceral del Gobierno actual. De hecho, Vidal cerró con el eslogan de esta campaña, que es un sonoro "BASTA" (así, en mayúsculas en las redes sociales): “Este domingo, decíles 'Basta'. No a la burla, a la estafa y al atropello. La salida es la Educación, el Trabajo y el fin de los privilegios. Que las escuelas estén abiertas de una vez y para siempre y que nunca más discutamos si se tienen que cerrar”.